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Ответ российским оккупантам в Украине будет один – ненависть и презрение, – Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответ российским войскам в Украине будет один – ненависть и презрение.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+13
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26.03.2022 23:11
+9
Февраль: взять Киев за 3 дня.

Март: взять 3 кг сахара в одни руки.

Апрель: занять очередь в 3 часа ночи.
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26.03.2022 23:11
+7
Відповідь повинна бути одна - знищення.
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26.03.2022 23:15
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26.03.2022 23:11 Ответить
Февраль: взять Киев за 3 дня.

Март: взять 3 кг сахара в одни руки.

Апрель: занять очередь в 3 часа ночи.
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26.03.2022 23:11 Ответить
Май: Не забыть обзвонить с сочувствием 30 родственников погибших.
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27.03.2022 08:26 Ответить
Дайте, хто-нибудь, Зелёнскому гранату и мы забудем за существовани рашапедии назавжды
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26.03.2022 23:12 Ответить
Зеленский выдает желаемое за действительное.
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26.03.2022 23:14 Ответить
сегодня 5 танков и 200 орков. и еще там чтото.
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26.03.2022 23:15 Ответить
Суббота 26.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 15334 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 25 марта это 4862 погибший
пока всё по плану
https://t.me/generalsvr2/146
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26.03.2022 23:34 Ответить
Відповідь повинна бути одна - знищення.
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26.03.2022 23:15 Ответить
Когда ты уже путина преступником назовешь?
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26.03.2022 23:16 Ответить
Сегодня вечером, президент США закончил свой европейский визит и в его финальной точке дал оценку текущей ситуации в мире. Наверняка многие уже имели возможность смотреть или читать это обращение, а. Мы обратим внимание всего на пару моментов, которые считаем особенно важными или даже ключевыми. При этом следует отметить важную особенность Байдена, как лидера не только США, но и всего западного мира. Он сам постоянно подчеркивает, что позиция, которую демонстрируют Штаты - результат консенсуса между всеми союзниками и партнерами и потому, вес таких заявлений, куда выше, чем это было бы оглашение только лишь позиции США.
Так случилось и в этот раз. Во время своего визита, Байден встретился с лидерами ведущих европейских стран, главами континентальных институций и между прочим, провел неравноценные переговоры, что для лидера сверхдержавы - исключительный случай. В данном случае президент США провел переговоры с министром иностранных дел Украины. Этот жест надо понимать, поскольку обычно переговоры проходят между официальными лицами равного уровня, например - министрами иностранных дел или в исключительном случае, во время визита в страну, в знак своего особого расположения, первое лицо принимающей стороны, может дать аудиенцию министру - гостю, но в данном случае ситуация оказалась крайне необычной и это говорит о том, как США относятся к Украине и ее борьбе, исполненной беспрецедентного мужества.



И вот после этой длинной серии встреч и переговоров, Джо Байден сделал заявление, в котором было несколько важных посылов, некоторые из которых оказались по-настоящему, беспрецедентными. Полная поддержка Украины, в ее борьбе с российской агрессией, была ожидаемой и действительно, президент США заверил в том, что наша страна будет получать все необходимое, для ведения эффективной и современной войны с агрессором, а кроме того, были согласованы нюансы следующего пакета санкций, в отношении рф. США учтут пожелания Украины, которые направлены на отсечение обходных путей, которыми россияне могут воспользоваться для минимизации ущерба от санкций. Но кроме того, президент США сказал кое-что крайне необычное.
Так, в ходе своего заявления, Байден в очередной раз назвал прутина мудаком, но главное, он высказал мнение в таком виде, в каком его никогда не делают лидеры демократических стран. В частности он сказал следующее:
«Диктатор, который хочет возродить давно умершую империю, никогда этого не сможет добиться. Свободный люди этого никогда не поддержат. Свободные люди отказываются жить в мире, где царит темнота. Мы стремимся к свету, к демократии, к свободе возможностей. Этот человек не может оставаться у власти. Благослови Господь наших защитников и нашу свободу!»
Это - не только четкая и ясная позиция, но и аванс тем силам в рф, которые решатся ликвидировать прутина и его свихнувшуся шайку. Президент публично дал этим силам кар-бланш и авансом признал правильность любых мероприятий, которые приведут к смещению или ликвидации Прутина. В москве это поняли сразу тем более, что там сейчас и так идет сплошная чистка окружения диктатора. Исчезнувшие публичные лица и массовые увольнения персонала служб, занятых обслуживанием прутина - тому подтверждение. А то, что подача попала в цель, подтверждает почти мгновенная реакция пресс-алкаше Прутина - Димона Пескова. В ответ на заявление Байдена, он сказал следующее:
«Не Байдену это решать. Президента России выбирают россияне».
Только вот всем давно и хорошо известно, что за выборы происходят в рф и где рисуют результаты этих выборов. Но молниеносность реакции говорит о том, что этот посыл в окружение рутина, там поняли тут же. Ну а второй момент, на который мы обратили внимания, заключается в следующей фразе Байдена.\:
«Это борьба между мировым порядком, основанным на правилах и законах, и грубой силой. Нам нужно готовить себя к длительной борьбе, мы не победим за день или месяц».
Тем самым, президнт США подтвердил то, о чем мы пишем уже какое-то время. Война роZZии в Украине, является всего лишь эпизоком большой драки, целью которой является уничтожение путинской диктатуры и судя по орудиям , которыми это делается, речь идет и об уничтожении роZZии, как геополитической сущности. Понятно, что это займет определенное время, но и совок развалился не за один день. Правда у совка и силенок было побольше. Но в этой части речи Байдена важно то, что конечные цели всех этих мероприятий - глобальные и Штаты не намерены останавливаться до тех пор, пока они не будут достигнуты и это - важно. Другой игры ни для прутина, ни для роZZии уже нет
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26.03.2022 23:17 Ответить
А украинцы в лютой ярости и с современным оружием, да и без оружия хуже ядерного удара для оккупантов. Это исторический факт.
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26.03.2022 23:18 Ответить
Я правильно понял - подходишь к орку с автаматом, говоришь: "Фу, пративный, я тебя презираю!" и он сдыхает от стыда???
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26.03.2022 23:18 Ответить
Не правильно ты понял. Когда походит к тебе рюськэ и говорит - ми же братья, а ты ему - не брат ты мне мразь вонючая. А вот если рюскэ приходит к тебе с оружием, то вставляешь ему нож в глаз и закручиваешь против часовой стрелки. Это за детей, за женщин, за стариков и за каждого солдата Украины которых убили рюскэ фашисты.
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26.03.2022 23:27 Ответить
Я вибачаюсь, а чому саме проти годинникової? Так больніше, чи повільніше?
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26.03.2022 23:30 Ответить
Tochneje skazati ruskim okupantam , tak kak netoka na rasije takije osobi ! I ruskij eta ni nacionalnostj , a prinadlezhnostj -diagnoz , ruskoj baciloi hvarajet raznije nacionalnosti !!!
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26.03.2022 23:37 Ответить
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26.03.2022 23:40 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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27.03.2022 00:08 Ответить
>>> "Відповідь російським окупантам в Україні буде одна - ненависть та презирство."

- Ці емоції не є необхідною і, тим більше, не є достатньою умовою. - Достатньо знешкоджувати (знищувати) загарбників.
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27.03.2022 02:32 Ответить
Скільки окупантів у Мелітополі, Токмаку, Бердянську, Каховці, Херсоні і т.д.? Де саме вони?
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27.03.2022 02:33 Ответить
Мирні протести проти озброєних військ терористів - це не тільки небезпека для життя протестувальників, але це марне підставляння себе під ризик для свободи, здоров'я і життя. - Інша річ силовий спротив, тобто, збройний опір.

Якщо скоординувати дії протестувальників з ЗСУ, то міг би бути приблизно такий сценарій:

1. Люди збираються на мітинг протесту і мітинг цей наближається до окупантів, а окупанти стоять компактними групами в центрі міста на площі чи десь в іншому місці.

2. Артилерія ЗСУ отримує (від когось із мітингарів) точні координати місць (вказані точками на картах Google), де стоять групи окупантів, радіус цих груп, приблизну кількість осіб в них... Але мітингарі від цих груп окупантів тримаються на відстані не менше 50 м (окупанти самі намагаються відганяти мітингарів від себе і розганяти їх, стріляючи в повітря чи навіть у мітингарів)...

3. Під наглядом непомітного безпілотника, наприклад, Байрактара з великої висоти або меншого апарата з меншої висоти, або навіть без участі безпілотника, але з участю інформації від мітингарів артилерія ЗСУ завдає точних ударів по визначених групах окупантів, завдаючи їм несподіваних втрат і сіючи серед них паніку і хаос.

4. В процесі обстрілу артилерія і координатори мітингу корегують вогонь і по завершенні обстрілу мітингарі знають, що обстріл завершено (обмін сигналами з артою).

5. Якщо обстріл виявився успішним, мітингарі бачать це, тоді вони стрімко підбігають до залишків окупантів, беруть зброю у вбитих окупантів і з її допомогою знешкоджують рештки окупантів.

Отакий опір, думаю, буде ефективним і успішним, тобто, результативним. Такий опір зможе досягти своїх цілей - звільнення від окупантів.
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27.03.2022 02:35 Ответить
Смисл у тому, що мітингарі (і навіть просто місцеві мешканці) охоче допомогли б ЗСУ, якби їх організувати і підключити до таких чи інших операцій в якості розвідки в реальному часі + навіть резервних сил на етапі знешкодження малих залишків ворожих сил.

Мітингарі все одно ВЖЕ РИЗИКУЮТЬ собою. Навіть люди в окупації, які не виходять на мітинги, все одно є під загрозою розправ чи навіть знищення з боку окупантів. Однак без співпраці з ЗСУ люди в окупації ризикують без користі для себе і для України. А якщо співпраця є (буде), то і користь є (буде).
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Цитата:
>>> "В населених пунктах Херсонської області фіксується посилення терору місцевого населення з боку окупантів. Здійснюють обшуки в будинках з метою виявлення учасників АТО/ООС, військовослужбовців, волонтерів та членів їхніх сімей. Мають місце численні факти викрадення жінок та катування місцевих жителів." - Джерело: https://censor.net/ua/n3328855
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27.03.2022 02:37 Ответить
это два ответа.
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27.03.2022 08:07 Ответить
 
 