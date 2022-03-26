Ответ российским оккупантам в Украине будет один – ненависть и презрение, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что ответ российским войскам в Украине будет один – ненависть и презрение.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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