"Это была славная охота", - шеврон уничтоженного российского оккупанта. ВИДЕО

Ликвидированный российский оккупант пришел на украинскую землю с красноречивым шевроном "Это была славная охота".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме ресурс "Киев Оперативный"

"Охота была славной, но не для бывшего владельца шеврона", - отмечается в сообщении.