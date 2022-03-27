"Это была славная охота", - шеврон уничтоженного российского оккупанта. ВИДЕО
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Ликвидированный российский оккупант пришел на украинскую землю с красноречивым шевроном "Это была славная охота".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме ресурс "Киев Оперативный"
"Охота была славной, но не для бывшего владельца шеврона", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+59 Павло ШОвте
показать весь комментарий26.03.2022 23:44
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показать весь комментарий26.03.2022 23:37
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кстати, также Дибич разработал логотип Аненербе и кресты для офицеров СС.
фабрики Босса просто были привлечены к пошиву формы, как и многие другие.
спасибо константен
Український гімн у виконанні хору орків - взагалі вогонь. )
А так вони ведуть себе до попадання в полон:
https://www.youtube.com/watch?v=MFAIYS5FZKI