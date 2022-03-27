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"Это была славная охота", - шеврон уничтоженного российского оккупанта. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ликвидированный российский оккупант пришел на украинскую землю с красноречивым шевроном "Это была славная охота".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграмме ресурс "Киев Оперативный"

"Охота была славной, но не для бывшего владельца шеврона", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+59
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26.03.2022 23:44
+45
Так, файне було полювання. Причому він став дичиною.
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26.03.2022 23:37
+31
https://www.youtube.com/watch?v=FjynUyPsPcs

спасибо константен
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26.03.2022 23:37
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26.03.2022 23:36 Ответить
200*0!!!
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26.03.2022 23:39 Ответить
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26.03.2022 23:44 Ответить
Сейчас на рашке от призыва будут прятаться
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26.03.2022 23:46 Ответить
Всегда прятались - просто не все могли, не у всех получалось.
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27.03.2022 00:03 Ответить
Так, файне було полювання. Причому він став дичиною.
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26.03.2022 23:37 Ответить
Мдя... шеврони з мультиків у другій армії світу... Ліпіть Незнайку, так більше схоже.
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26.03.2022 23:37 Ответить
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27.03.2022 00:05 Ответить
Слева - парадная форма ВВС ВКС ПВО России нового образца. Справа - форма офицеров сухопутных Войск Вермахта 1943г.
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27.03.2022 00:07 Ответить
Та ви, мабуть, ще форму їхньої пошти не бачили.
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27.03.2022 00:37 Ответить
Пародія якась. А німецька форма ох*єнна, це факт.
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27.03.2022 01:36 Ответить
Гуго Босс, это не х*й свиной какой-нибудь
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27.03.2022 07:24 Ответить
всю униформу СС спроектировал немецкий художник, дизайнер и, по совместительству, офицер СС Карл Дибич в в сотрудничестве с дизайнером Вальтером Хеком.
кстати, также Дибич разработал логотип Аненербе и кресты для офицеров СС.
фабрики Босса просто были привлечены к пошиву формы, как и многие другие.
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27.03.2022 10:40 Ответить
Культ карго
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27.03.2022 00:13 Ответить
"***** путлер!"
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27.03.2022 12:03 Ответить
Або з оцим персонажем, теж непогано було б, більш правдоподібно

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27.03.2022 08:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FjynUyPsPcs

спасибо константен
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26.03.2022 23:37 Ответить
Реальная война, как есть!!!
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26.03.2022 23:45 Ответить
3:52
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27.03.2022 00:05 Ответить
КРУТЕ відео!!! ЕЙФОРІЯ зашкалює! Дякую!!!! СЛАВА ВОЇНАМ!
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27.03.2022 00:10 Ответить
Низький уклін нашим Захисникам! Всім і кожному окремо.
Український гімн у виконанні хору орків - взагалі вогонь. )
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27.03.2022 00:50 Ответить
"Акелла промахнулся"(с)
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26.03.2022 23:38 Ответить
чето этот акела какойто грустный.
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27.03.2022 11:19 Ответить
Федя, дичь!!!
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26.03.2022 23:38 Ответить
Почув нашу солов'їну і аж із вух чвиркнуло.
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26.03.2022 23:48 Ответить
кадыровская мерзость. Акела обосрался.
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26.03.2022 23:39 Ответить
Лохи руцкие
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26.03.2022 23:40 Ответить
Після перегляду можна спокійно відпочивати.
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26.03.2022 23:42 Ответить
Цензор уважніше: не (была а будет) майбутній час, замість минулого.
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26.03.2022 23:43 Ответить
"Акелла промахнулся"(с). Багира-снуйпер была уже, теперь очередь срочника-Маугли).
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26.03.2022 23:46 Ответить
А що не так? Охота била, той бо, що трохи невдала, але ж була
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26.03.2022 23:46 Ответить
Яка краса... Оті бозє... Можна навіть добавити, щоб навіть не було й видно, де у цієї потвори писок.
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26.03.2022 23:46 Ответить
Очередная свинособака подохла, земля стекловатой.
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26.03.2022 23:49 Ответить
ДІЙСНО, гарне було полювання !!!!
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26.03.2022 23:49 Ответить
"О, салоед!"

А так вони ведуть себе до попадання в полон:

https://www.youtube.com/watch?v=MFAIYS5FZKI
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26.03.2022 23:54 Ответить
"Кто был охотник, кто добыча..."
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26.03.2022 23:55 Ответить
11
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26.03.2022 23:57 Ответить
так, вони їдуть на полювання, тіко не здогадуються шо в якості дичини)
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26.03.2022 23:57 Ответить
Супер.
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27.03.2022 00:22 Ответить
Хороший русский мёртвый русский.
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27.03.2022 00:48 Ответить
Зовсім прифігівша русня
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27.03.2022 02:46 Ответить
поохотился долпойоб, маменьке бы быстрее пришла фотка сынка
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27.03.2022 06:24 Ответить
Поохотился курва? А шо у тебя с глазом,тебя бандеровцы не обижали?
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27.03.2022 07:23 Ответить
мама, я покушал и в шапке. Правда мертвый, но то такое
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27.03.2022 07:27 Ответить
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27.03.2022 09:22 Ответить
Вдвічи приємніше, що це, судячи з усього, був не простий орк(і за нашивкою, і за головним убором): спєц, може снайпер
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27.03.2022 08:09 Ответить
Его не обижают дали шапку и покушать, мамка будит довольна
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27.03.2022 08:28 Ответить
Акелла промахнулся и ушел в утиль.
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27.03.2022 08:29 Ответить
Да, славная!

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27.03.2022 10:31 Ответить
Армия шакалов
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27.03.2022 17:37 Ответить
 
 