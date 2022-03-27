РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8075 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
22 778 41
Сумская область (1853) увольнение (2508) ВСУ (5164)

Освобождение украинского села в Сумской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попали кадры того, как украинские воины освобождают село в Сумской области от российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, кадры освобождения опубликованы в соцсетях.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+39
Москальня заняла свою привычную позу - мордой в землю. Холопы поменяли хозяина).
показать весь комментарий
27.03.2022 00:00
+28
Найкращій надобранічь. Як дід Панас в дитинстві.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:02
+19
Отака х..ня Малята!!!
показать весь комментарий
27.03.2022 00:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москальня заняла свою привычную позу - мордой в землю. Холопы поменяли хозяина).
показать весь комментарий
27.03.2022 00:00 Ответить
ще б краще той мотлох на 2 метри у землю
показать весь комментарий
27.03.2022 00:09 Ответить
привычная поза москалей - раком, снявши штаны.
показать весь комментарий
27.03.2022 02:13 Ответить
Найкращій надобранічь. Як дід Панас в дитинстві.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:02 Ответить
Отака х..ня Малята!!!
показать весь комментарий
27.03.2022 00:07 Ответить
Нє, не в тому сенсі. Це найкраще заспокійливе і снодійне.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:11 Ответить
Абхазия напала на Украину. Вторые после россии
Шанс Грузинам теперь, вернуть свои территории
показать весь комментарий
27.03.2022 00:04 Ответить
Вот
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/8128
показать весь комментарий
27.03.2022 00:05 Ответить
Абхєзи срані.Це взагалі чортівня якась.Більше всього на Кавказі знищили саме цих абхезів,більше мільйона.Їх у Туреччені мешкає під 10 мільйонів,як і кримських татар.А у Абхазії та по всій Московії залишилось біля 100 000.Уроди вони безмозглі.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:30 Ответить
Ви серьозно? Я взагалі не вояк, але так звільнювати я б напевно зміг
показать весь комментарий
27.03.2022 00:04 Ответить
Посмотрите реальную войну, за село
https://www.youtube.com/watch?v=FjynUyPsPcs

показать весь комментарий
27.03.2022 00:07 Ответить
"Таланти" сподобались. Від мене - "Так"
показать весь комментарий
27.03.2022 00:18 Ответить
Большое спасибо за видео! Советую всем посмотреть.
Как я понял уже и Тигр кацапский и камазы используют.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:39 Ответить
Скоро й «Красуху» будуть, от тільки партнери України її швиденько проаналізують і зроблять висновки
показать весь комментарий
27.03.2022 00:49 Ответить
Тут прикольно то что подразделение использует скорее всего то что само захватило. А касаемо "Красухи" спорный вопрос. Не настолько оно эффективное. Лучше западные системы использовать.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:56 Ответить
Красуха-4 уже в Англии. Британцы её уже дербанят на винтики.
показать весь комментарий
27.03.2022 07:23 Ответить
Ото ж. Саме це я й мав на увазі 😏
показать весь комментарий
27.03.2022 15:33 Ответить
Ютуб не дает посмотреть, требует верифицировать возраст - ввести данные карточки. Сайпали, мля.
показать весь комментарий
27.03.2022 02:14 Ответить
Ждем видео. Серьезно. Смайлов наставим.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:16 Ответить
у тебя претензии к освобождению села?
показать весь комментарий
27.03.2022 00:32 Ответить
В мене претензії до твоєї псячої мови. Це спочатку.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:34 Ответить
да ти шо? ось ти вирішив до мене до.. колупатися? тому, що я пишу частише російською, ніж українською?
Ось це все що акк, з якого їде наброс може написати? Ні? ось реально?
показать весь комментарий
27.03.2022 00:48 Ответить
По-перше, це ти до мене доколупався, по-друге, десь дописів 20 тому і раніше я писав взагалі майже все російською, по-трет'є я сам трохи не розумію - навіщо я тобі відписую
показать весь комментарий
27.03.2022 00:55 Ответить
чоловиче, ти чи є бот москальский-звісо з гугл траслейтом, чи ти є тормоз
показать весь комментарий
27.03.2022 00:50 Ответить
То перевір мене на гугл-транслейт чи на мову
показать весь комментарий
27.03.2022 00:57 Ответить
тобі показали пару дрібнеееееееееееееееееньких епізодів, фактично нічого, а ти вже Рембо
показать весь комментарий
27.03.2022 00:54 Ответить
Одразу бачу, що до тебе мені далеко
показать весь комментарий
27.03.2022 00:59 Ответить
Авжеж, ви від скромнощів не загинете
показать весь комментарий
27.03.2022 01:22 Ответить
Навіть не сподівався. Лише задля пидтримки вашої поважної думки.
показать весь комментарий
27.03.2022 01:26 Ответить
Красави! Ну красави ж! Що тут скажеш... Хлопці наче на прогулянку вийшли.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:18 Ответить
Ruzke kurwy
показать весь комментарий
27.03.2022 00:29 Ответить
я правильно увидел-а орки без броников? просто мясо?
показать весь комментарий
27.03.2022 00:34 Ответить
Скоріше всього роззброїли і амуніцію теж зняли.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:37 Ответить
З броніками. Там фраза була: "Давай розшнуровуєм броніки"
показать весь комментарий
27.03.2022 00:45 Ответить
БРАВО !!!
показать весь комментарий
27.03.2022 00:39 Ответить
Цапів в полон не треба брати.
показать весь комментарий
27.03.2022 00:58 Ответить
надо, менять на наших.
показать весь комментарий
27.03.2022 02:15 Ответить
ЧУДОВО !!!
показать весь комментарий
27.03.2022 01:15 Ответить
Якщо кацап чинить навіть мінімальний опір - він не повинен потрапляти в полон живим . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ.
показать весь комментарий
27.03.2022 01:50 Ответить
Я все розумію, браття, а можно їх сходу всіх на швабру, щоб не гвалтувати наших дівчат
показать весь комментарий
27.03.2022 02:17 Ответить
Не когда не думал что буду радоваться таким видео.
показать весь комментарий
27.03.2022 04:50 Ответить
 
 