Освобождение украинского села в Сумской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попали кадры того, как украинские воины освобождают село в Сумской области от российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, кадры освобождения опубликованы в соцсетях.
Топ комментарии
+39 Михаил Сомов e93c7ea8
показать весь комментарий27.03.2022 00:00
+28 вставай
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+19 Cocos. ua
показать весь комментарий27.03.2022 00:07
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Шанс Грузинам теперь, вернуть свои территории
https://t.me/Pravda_Gerashchenko/8128
https://www.youtube.com/watch?v=FjynUyPsPcs
Как я понял уже и Тигр кацапский и камазы используют.
Ось це все що акк, з якого їде наброс може написати? Ні? ось реально?