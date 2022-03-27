РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8075 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
5 284 5
Сумская область (1853) гуманитарная помощь (1202) Тростянец (25)

В освобожденный Тростянец направлена колонна гуманитарной помощи, - Сумская ОВА. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 26 марта в освобожденный Тростянец была направлена колонна гуманитарной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Многие в Украине и не только в Украине не могут понять почему русские не верят в реальные факты в которые их тыкают харей и продолжают нести бред, который в голове здравомыслящего человека попросту не укладывается в голове.
На протяжении 8-ми лет я изучал поведение этих животных и сделал для себя следующие выводы.

1 - Если и верят русские, то далеко не путину и не своим чиновникам как кому то может показаться, а кремлевским пропагандистам которые втерлись русским в друзья и долгое время в этом статусе перебывают. Кому будет вата доверять - незнакомому украинцу или старому другу соловьеву? Кремлевские пропагандисты долгое время сливались со своей публикой, вливались в доверие и формировали у пипла соответствующие - систему мышления, поведение и мировоззрение подобное собственному.

2 - русские не поверят в те или иные факты если не получат подтверждения от пропагандистов. Именно поэтому они всегда ищут доказательства и даже когда им предоставить кучу доказательств, это их не удовлетворит. Единственные лица которым они поверят безоговорочно, это пропагандисты.

3 - Допустим что с экранов пропадут киселев, скобеева, попов и прочие пропагандисты, а на их место придут другие пропагандисты, у русских начнется умственное голодание, практически ломка, животная тоска за своими старыми друзьями и только пережив эту ломку, начнется выздоровление.

Поэтому, миру нужно в первую очередь избавить русских от пропагандистов которых пипл считает старыми друзьями которым можно доверять
показать весь комментарий
27.03.2022 01:54 Ответить
Я вже була свідком цього процесу тут, в Україні. Після відключення каналів мертвечука деякі шанувальники "руцкого міра" страждали "ломкою" тиждень, після - подсіли на канал "Україна24", зараз їхнє світосприйняття змінюється разом зі змінами в політиці мовлення канала "Україна24". Як результат - маємо звичайних українських патріотів.
показать весь комментарий
27.03.2022 05:25 Ответить
Орки ніяк не можуть зрозуміти, що коли вони встають з колін, українці застібають ширінки.
показать весь комментарий
27.03.2022 01:54 Ответить
Молодцы! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
27.03.2022 02:11 Ответить
 
 