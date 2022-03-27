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Славутич оккупирован, три человека погибли, - мэр Фомичев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Город-спутник ЧАЭС Славутич в Киевской области был вынужден прекратить оборону после трех дней сопротивления.

Об этом городской голова Юрий Фомичев проинформировал в видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Славутич с сегодняшнего дня – в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдаться без боя, но наши военные, наша Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают. ... Наши силы были неравны", – сказал он.

По словам Фомичева, решение о прекращении обороны было связано с необходимостью сохранить жизнь горожан.

"У нас есть погибшие, это правда. Сейчас подтверждены три смерти. Не всех мы еще опознали. Поэтому обращаюсь к родным и близким, тем, кто, возможно, знает погибших: позвоните в больницу и помогите узнать людей, кто это, их фамилии, кто они такие есть. Среди них есть и мирные жители", – объяснил Фомичев.

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Он рассказал, что с оккупантами ведут переговоры об эвакуации жителей Славутича, и "все желающие покинуть город смогут это сделать".


Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
три года снимали гундосики,Е Бабуся,велике крадівництво - а на армию и ТерОборону не хватило ни времени ни денег
Вот что бывает когда голосуют по приколу за президента и ВР
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27.03.2022 09:15
+24
За словами Фомічева, рішення припинити оборону було пов'язане із необхідністю зберегти життя містян - ще одна зрада. Так усі міста можна здати по такій причині.
А якщо чесно, то не було там ніяких військових. Тероборона і поліція 3 доби відстрілювалися на блокпостах, а коли пішла
бронетехніка, вони виявилися безпорадними. Цілий місяць Славутич був ізольованим і тихенько там сидів, а 3 дні назад за нього згадали.
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27.03.2022 09:15
+23
Там не было зсу,город окружен лесом,20 км до границы с белоруской областью кацапленда ,сколько ты на защиту этого городка дала бы тыщ 30 положить зазря,главные города держат и валят русню.и до нестратегических городков дойдет очередь.все будет чернобаевка)
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27.03.2022 09:14
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Знову кажуть, що місто було слабо захищене.
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27.03.2022 09:08 Ответить
Там не было зсу,город окружен лесом,20 км до границы с белоруской областью кацапленда ,сколько ты на защиту этого городка дала бы тыщ 30 положить зазря,главные города держат и валят русню.и до нестратегических городков дойдет очередь.все будет чернобаевка)
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27.03.2022 09:14 Ответить
Нестратегічних...
А чому населення не все евакуювали ?
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27.03.2022 09:15 Ответить
ДОМОГОСПОДАРКАМ.

тому що не було можливості.
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27.03.2022 09:39 Ответить
Воєн виліз...
Піди краще сміття винеси.
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27.03.2022 09:48 Ответить
вони чаэс обслуживают
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27.03.2022 10:38 Ответить
Звідки у вас інформація, що не евакуювали?
І чому населення саме не евакуювалося?
Чому завжди хтось комусь "должен".
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27.03.2022 13:33 Ответить
Це було на початку війни, турецький гамбіт,але на сьогодні окупація страшне слово і допускати нові міста до окупації смерті подібно. Уже не первий раз поліція є тільки поліція ,так як вона себе зарекомендувала. Причини можна шукати і писати про ліси,але для ворога це пастка,для місцевих це тактика. Не мери повинні виступати і не адміністрації. На мою думку це проста зрада. Аргумент, що вони обслуговують ЧАЕС такий собі
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27.03.2022 09:19 Ответить
Еще один диванный сраньтег.
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27.03.2022 09:29 Ответить
Місцеві кажуть, що ніхто не видав зброї, ніхто не організував опір.
І крім того, треба було перекрити кілька шляхів, і місто було би наше.
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27.03.2022 09:49 Ответить
Пані, по-перше автомати видавали. Можливо не всім бажаючим, тут не маю даних.
По-друге, ви багато навоюєте з АК-74 проти самого галімєнького БТРа?
Тероборона з автоматами нічого не зробить бронечастинам. Коктейлі молотова до речі теж.
Ви ж не зрадофілка наскільки я помітив, не зрозумів ваш комент.
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27.03.2022 13:37 Ответить
Я пишу на майбутнє. Щоб це стало уроком і ми більше не повторювали помилок. А вони очевидно є. Немає нічого приємного у присутності окупантів на твоїх територіях.
Я раніше, з власного досвіду, наголошувала, яке бридке відчуття виникає від окупації, коли знімають твої прапори, топчуть землю. Але не всі навіть намагались це зрозуміти.
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27.03.2022 13:46 Ответить
У нас немає цілі тримати території. Наша ціль - зберегти армію.
Буде армія - ми вернемо свої землі. Не буде армії - втратимо, те що є.
Цинічно, але я з цією стратегією цілком згодний.
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27.03.2022 14:04 Ответить
Однозначно якась незрозуміла ситуація. За місяць не доставити в місто зброї і бійців. На відео на мітингу там сотні чоловіків.
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27.03.2022 10:21 Ответить
Мер якийсь мутний
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27.03.2022 09:12 Ответить
якщо людина хоче щось зробити ,то шукає спосіб,а якщо не хоче ,то вигадує причини.
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27.03.2022 09:34 Ответить
крок_за_кроком@mykolayovych45
2 мин

тобто мер українського міста атомників Славутича екс-регіонал Фомічьов вступив у змову з окупантами і пообіцяв їм, що містяни добровільну складуть зброю.
я правильно все зрозумів???

"Коли ворог підійшов до міста, коли почалися обстріли житлових кварталів, було ухвалене рішення - не прикриватися мирними жителями, не входити в місто, як і домовлялися із самого початку", - розповів Фомічов. https://t.me/operativnoZSU/15781
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27.03.2022 09:34 Ответить
У Славутичі, в якому перебувають російські окупанти, оголосили про проведення гуманітарних коридорів для місцевих мешканців.
Ця інформація не є офіційною - 27 березня у Київській області не заплановано жодного "зеленого коридору".

Кулеба попросив усіх мешканців Київщини і зокрема Славутича поставитися до цього відповідально та не долучатися до сумнівних евакуаційних рейсів.

Також, на цій сторінці Славутицької міської ради збирають кошти.🧐
https://t.me/operativnoZSU/15881
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27.03.2022 11:32 Ответить
три года снимали гундосики,Е Бабуся,велике крадівництво - а на армию и ТерОборону не хватило ни времени ни денег
Вот что бывает когда голосуют по приколу за президента и ВР
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27.03.2022 09:15 Ответить
Так ведь и второй раз за него проголосуют.
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27.03.2022 09:45 Ответить
ну так тогда Украина отгребает за нежелание думать головой
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27.03.2022 15:15 Ответить
За словами Фомічева, рішення припинити оборону було пов'язане із необхідністю зберегти життя містян - ще одна зрада. Так усі міста можна здати по такій причині.
А якщо чесно, то не було там ніяких військових. Тероборона і поліція 3 доби відстрілювалися на блокпостах, а коли пішла
бронетехніка, вони виявилися безпорадними. Цілий місяць Славутич був ізольованим і тихенько там сидів, а 3 дні назад за нього згадали.
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27.03.2022 09:15 Ответить
Полиция? В Энергодаре полиция и сбу сбежали раньше времени, только тероборона с коктейлями молотова и охотничними ружьями. Оборону ЗАЭС держала нацгвардия, пока начальник смены станции не приказал сдаться, т.к. последствия могли быть плохие - 6 блоков и хранилище отработанного ядерного топлива.
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27.03.2022 09:42 Ответить
Сдаётся, мил человек, ты коллаборант...
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27.03.2022 09:18 Ответить
Ну він відкрито закликав співпрацювати з окупантами, отже так і є - колаборант(а вже з якою метою, з благою чи ні - то вже інше питання, для когось і "руzzкій мір" - благо, не те що свою шкуру зберегти)
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27.03.2022 09:30 Ответить
Якщо дивитися в сухому залишку, це містечко жодного військового чи іншого значення не має, коли вже окупанти знаходяться в ЧЗВ...
Влаштовувати за нього жорстку зарубу - жодній зі сторін невигідно...
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27.03.2022 09:57 Ответить
Не все так просто...
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27.03.2022 10:09 Ответить
Нижче текст, що пише мешканець Славутича:

Зашли сегодня утром. Прошли за мой дом, почти до центра дошли. В квартале шмонали машины на которых ТрО ездили, так же подъезды в которые смогли попасть, и здания где могла засесть оборона.

Это былы:Росгвардия и спецы. Спецы в фулл камуфляже, у гвардов просто снаряга и калаши обычные. Так же было замечено 3-5 Тигров, 2 БТР, один из которых в камуфляже, КамАЗ (впк) и ЗИЛ (131?) и Урал. На всех перечеркнутый круг.

Далее. Очень много людей собралось на площади, и пошли на них с кричалками, лозунгами, ну, все как положено. Полетели светошумовухи,перцовыки и очереди в воздух.Лично не участвовал, ибо мамка и батя (его перцовкой потом зацепило малек) отзвонились и сказали сиди дома, нас тут достаточно.Оттеснили до круга.

https://youtube.com/watch?v=-ap1U7ufaSg

UPD.

Вот обещанный репортаж

https://m.youtube.com/watch?v=4TEW2UFZ-4s&feature=youtu.be

Привезли мера на Тигре (не буду пояснять как он там оказался). Создали группу и начали переговоры.

В итоге: Убитыми пока нашли 3их,мирные и ТРО, но их больше, пока выясняют.

Договорились, что желающие сдают нарезные стволы, и не устраивают никаких провокаций иначе будет плохо.

За гум.конвои, договариваться про дорогу, все уже на складах, осталось привезти в город.

Про зелёный коридор пока верхи договариваться.

Пока продолжаем жить так же, ещё 1-3 дня будут колесить по городу,хотят убедиться, что тут действительно все спокойно, и тогда свалят, оставив блокпосты.

Ещё есть 2 интересных момента про которые хотел бы написать, но не могу.

Слава Украине! Жыве́ Белару́сь!
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27.03.2022 09:19 Ответить
Ох и чорт ,,сили були нерівні",тьі єто Азову в Марике роскажи,три дня держались просто герои,ну а тнперь тьі гуманитарньій коридор только в Брянск получиш или Гомель
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27.03.2022 09:24 Ответить
ДО ВСІХ!
придивіться уважніше до подібних "випердів" тролів,"ряжених в шкури патріотів".

нова тактика в умовах війни-ПОСІЯТИ СУМНІВИ ТА НУДЬГУ
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27.03.2022 09:41 Ответить
Ты идиот?
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27.03.2022 09:44 Ответить
ти глянь коли він зарегався
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27.03.2022 10:00 Ответить
Десь тут промайнуло і зникло від Зеленського про Маріуполь. Не думаю,що про це він говорив з Азовом. Поганому танцюристу і ноги заважають,а тут дайте,дайте і дайте. Був час до війни,були дані про Маріуполь. Значить все таки для офіса це просто знову сценарій, а не реальність. До речі,це місто біля столиці з якої вивезено кожний 2 житель і має 3 лінії оборони. Кого бережем, псевдонаполеона з хворобою очей ботоксного. До війни їх звинуватили в зраді.
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27.03.2022 09:25 Ответить
ПНХ,ВАЛЕНТИНА!
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27.03.2022 09:42 Ответить
Спокійно, без страху, заходять в чуже місто. Для людей це неприйнятно, вони чинять спротив. Але схоже на те, що вони знають про місто все, і впевнені в успіхі. Сюрреалізм.
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27.03.2022 09:31 Ответить
Ситуація насправді загрозлива, бо москва тепер контролює єдину дорогу, котра з'єднує правобережне і лівобережне московські угрупування, а відтак зможе необмежено перекидати додаткові сили під Чернигів і Бровари. Якщо нічого не робити, то ворог захопить Чернигів.
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27.03.2022 09:42 Ответить
ЩЕ ОДИН СТРАТЕХ..)
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27.03.2022 09:43 Ответить
У стратеха залипла клавіша Caps Lock, очевидно внаслідок неохайності. Про яку додатково свідчить слід од брудного нігтя після напису.
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27.03.2022 10:16 Ответить
А куда зеленый коридор? Там вокруг мордор один, Чернигов в осаде. Не представляю, как оттуда уехать.
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27.03.2022 09:45 Ответить
В Беларуссию.
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27.03.2022 10:10 Ответить
Не смешите. Какое сопротивление было в Славутиче? Людям даже не выдали оружие и не призвали в армию. На протесты вышли десятки тысяч здоровых мужиков без оружия зато с телефонами в руках, против десятка вооруженных русофашистов. Да в том районе в самой лесистой местности Украины годами можно было держать оборону.
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27.03.2022 09:47 Ответить
Десятки тисяч чоловіків в місті з населенням в 24 тисячі осіб?)))
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27.03.2022 10:08 Ответить
Назвати мужиками інженерів з кількома освітами що працюють на Чорнобильскій АЕС може хіба мордовський лапотник. Нема там кому воювати, се все технічна інтелігенція.
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27.03.2022 10:21 Ответить
Предатель.
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27.03.2022 10:01 Ответить
А что в городе нет охотников с оружием?
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27.03.2022 10:12 Ответить
Як зайшли, так і тікати будуть.
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27.03.2022 10:14 Ответить
Час працює на нас, на рабсеє всьо хужє і хужє.
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27.03.2022 10:17 Ответить
В Запорізькій області звільнили села Полтавка та Малинівка, знищили 80 рашистів окупантів, захопили бронетехніку. Тримаймо стрій, все буде Україна.
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27.03.2022 10:25 Ответить
То что делает мэр - это сотрудничество с оккупантом. Мер должен был уйти с должности немедленно. Иначе - это пособничество оккупантам. А он вцкпился в кремло. Все эти бла бла про то, что Славутич под украинским флагом и "нэскореный" - для кого эти сказки? Славутич оккупирован, и всю ответсвенность с этого момента должны нести оккупанты.
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27.03.2022 11:19 Ответить
В своїх оцінках ми багато в чому порівнюємо нашу війну з війною в Чечні. В 2-гу компанію там по суті з сотеть сіл і міст по серйозному обороняли лише незначну з них кількість, зокрема Грозний Шатой Дуба юрт Комсомольське. Були і домовленості на рівні голів міських сільських адміністрацій чи старійшин з фєдералами, договірні села. Рано чи пізно вже чи рускі чи люди з опору звинувачували їх в зраді, бо як говориться між двома стільцями важко висидіти. Так чи інакше на всій окупованій території Чечні з появою зельонки почалася активна партизанська війна, не зважаючи на дуже тяжкі поразки зимою- весною 2000 р. Так що не треба нам панікувати, фронт тримається, перемога буде за нами.
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27.03.2022 11:42 Ответить
Славутич -Чернигов -37 км.. шо то надо ещё объяснять..
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27.03.2022 11:52 Ответить
Теоретично зараз наші основні сили якраз і стягнуті до вузлів оборони якими стали обласні центри. А слабоконтрольована окупована ордою територія стане ціллю для наших мобільних розвідувульно - диверсійних груп і партизанів.
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27.03.2022 12:15 Ответить
 
 