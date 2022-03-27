Российские оккупанты использовали огнемет "Буратино" в Харьковской области. ВИДЕО
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Российские оккупанты снова использовали огнемет "Буратино" на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись залпа опубликована в соцсетях.
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+74 Autorare Autorare
показать весь комментарий27.03.2022 10:59
+59 Саша Иванов 67f184a3
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+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий27.03.2022 11:00
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а по мирному городу, по мирному населению (дети, старики, женщины) буратины - НОРМАЛЬНО??
Несколько дней назад под покровом ночи они ворвалась на территорию этого стратегического объекта. Подсвечивая фонарями, российские нацисты приступили к первому этапу спецоперации - начали громить ульи. В этот момент произошло неожиданное.
Кто бы мог подумать, что под вывеской якобы мирной пасеки скрывалась секретная биолаборатория по разведению apis mellifera - летающих биороботов-камикадзе двойного назначения, которые убивают врагов отравленным холодным оружием.
Совершенно внезапно, без объявления войны, десятки тысяч хладнокровных безжалостных убийц атаковали мирных захватчиков. Россияне начали отстреливаться, но силы были неравны. Когда закончились патроны, оккупанты пытались спастись бегством, но увы: их руки уже были по локоть в меду, а биороботы имеют встроенную систему дальнего медообнаружения.
Результат этого нечеловеческого нападения - трое «двухсотых». Еще 25 оккупантов отправились с пасеки прямиком в госпиталь. Такова цена этой ошибки.
Впрочем, ошибкой была не эта «демедофикация», а вся широкомасштабная война против нашей страны. Потому что вся Украина - как та пасека.
Да, мы мирные трудолюбивые люди. Но если нас разозлить, если вломиться в нашу страну и начать крушить наши дома - мы превращаемся в безжалостных убийц.
Потому что делать в реальности с пленными террористами, пока их не засветили на камеру - это одно, а что говорить и показывать на видео - это другое.
Нам выгодно, чтобы их солдаты хотели сдаваться к нам в плен.
@viatrovych
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47 хв
«Не бійтеся!» - казав закутий у броню старий простенько вбраному онуку
«Ок» - той відповів і далі бив ту здичавілу руску суку.
Кацапам з Буратіно має сподобатися ця традиція.
1. Не большая дальность применения (до 6 км) и ...
2. При удачном попатании в установку буратино украинского ПТУРа - вся, надодящееся в радиусе 100 м живая сила русиш-фашистен становится грилем!
Надо отслеживать эти установки и Стугнами валить!
Слава Украине! Слава ВСУ!