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Российские оккупанты использовали огнемет "Буратино" в Харьковской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты снова использовали огнемет "Буратино" на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись залпа опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+74
Тільки мертвий кацап хороший кацап
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27.03.2022 10:59
+59
Трагически для большой группы российских оккупантов закончилась попытка аннексировать пасеку в Херсонской области.

Несколько дней назад под покровом ночи они ворвалась на территорию этого стратегического объекта. Подсвечивая фонарями, российские нацисты приступили к первому этапу спецоперации - начали громить ульи. В этот момент произошло неожиданное.

Кто бы мог подумать, что под вывеской якобы мирной пасеки скрывалась секретная биолаборатория по разведению apis mellifera - летающих биороботов-камикадзе двойного назначения, которые убивают врагов отравленным холодным оружием.

Совершенно внезапно, без объявления войны, десятки тысяч хладнокровных безжалостных убийц атаковали мирных захватчиков. Россияне начали отстреливаться, но силы были неравны. Когда закончились патроны, оккупанты пытались спастись бегством, но увы: их руки уже были по локоть в меду, а биороботы имеют встроенную систему дальнего медообнаружения.

Результат этого нечеловеческого нападения - трое «двухсотых». Еще 25 оккупантов отправились с пасеки прямиком в госпиталь. Такова цена этой ошибки.

Впрочем, ошибкой была не эта «демедофикация», а вся широкомасштабная война против нашей страны. Потому что вся Украина - как та пасека.

Да, мы мирные трудолюбивые люди. Но если нас разозлить, если вломиться в нашу страну и начать крушить наши дома - мы превращаемся в безжалостных убийц.
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27.03.2022 11:08
+40
Лапатні вбивці-вас навіть папа Карло не врятує від смерті в Україні...
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27.03.2022 11:00
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Тільки мертвий кацап хороший кацап
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27.03.2022 10:59 Ответить
Вони всі стоять в чекають що ти ім підкажеш. Бо всі тупі крім тебе.
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27.03.2022 11:05 Ответить
А что, вашим в пригожине уже выдают оружие?
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27.03.2022 11:05 Ответить
а что должны НАШИ использовать по ВООРУЖЕННОМУ ОККУПАНТУ ???? букеты фиалок?????
а по мирному городу, по мирному населению (дети, старики, женщины) буратины - НОРМАЛЬНО??
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27.03.2022 11:16 Ответить
Лапатні вбивці-вас навіть папа Карло не врятує від смерті в Україні...
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27.03.2022 11:00 Ответить
После этого спокойно можно по мардовским людоедам применять напалм, дешево и эффективно.
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27.03.2022 11:02 Ответить
Трагически для большой группы российских оккупантов закончилась попытка аннексировать пасеку в Херсонской области.

Несколько дней назад под покровом ночи они ворвалась на территорию этого стратегического объекта. Подсвечивая фонарями, российские нацисты приступили к первому этапу спецоперации - начали громить ульи. В этот момент произошло неожиданное.

Кто бы мог подумать, что под вывеской якобы мирной пасеки скрывалась секретная биолаборатория по разведению apis mellifera - летающих биороботов-камикадзе двойного назначения, которые убивают врагов отравленным холодным оружием.

Совершенно внезапно, без объявления войны, десятки тысяч хладнокровных безжалостных убийц атаковали мирных захватчиков. Россияне начали отстреливаться, но силы были неравны. Когда закончились патроны, оккупанты пытались спастись бегством, но увы: их руки уже были по локоть в меду, а биороботы имеют встроенную систему дальнего медообнаружения.

Результат этого нечеловеческого нападения - трое «двухсотых». Еще 25 оккупантов отправились с пасеки прямиком в госпиталь. Такова цена этой ошибки.

Впрочем, ошибкой была не эта «демедофикация», а вся широкомасштабная война против нашей страны. Потому что вся Украина - как та пасека.

Да, мы мирные трудолюбивые люди. Но если нас разозлить, если вломиться в нашу страну и начать крушить наши дома - мы превращаемся в безжалостных убийц.
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27.03.2022 11:08 Ответить
Розхохотало...
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27.03.2022 12:47 Ответить
А в то же время пес артемон-путЫН, в бункере, делает минет всему цивилизованному миру
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27.03.2022 11:02 Ответить
Что там Люська Арестович говорила про женевскую конвенцию? Что нужно оберегать и лилеять кацапских пленных лучше чем своих детей?
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27.03.2022 11:03 Ответить
Вони без державної символіки, тому під статус військовополонених не підпадають. Тим більше, що путін війну Україні не оголошував. У россії за слова війна в Україні у тюрму саджають.
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27.03.2022 11:39 Ответить
Я вот тоже типа того написал Арестовичу в его канале что войска РФ ето террористы по всем их признакам и не подпадают под женевскую конвенцию. И он меня забанил.
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27.03.2022 11:45 Ответить
Вихід -полонених не брати...
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27.03.2022 12:49 Ответить
100%
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27.03.2022 12:52 Ответить
Вы не понимаете, что нам нужна поддержка цивилизованных стран, а потому публично мы должны быть белыми и пушистыми, дабы там не было никакого противодействия этой поддержке.
Потому что делать в реальности с пленными террористами, пока их не засветили на камеру - это одно, а что говорить и показывать на видео - это другое.
Нам выгодно, чтобы их солдаты хотели сдаваться к нам в плен.
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27.03.2022 13:49 Ответить
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
·
47 хв
«Не бійтеся!» - казав закутий у броню старий простенько вбраному онуку
«Ок» - той відповів і далі бив ту здичавілу руску суку.
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27.03.2022 11:04 Ответить
Есть видео, где этим питерам ноги и животы простреливают...но я Вам его не покажу.
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27.03.2022 11:08 Ответить
каждый первый кацап должен быть убит... без какой либо тени сомнения...
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27.03.2022 11:09 Ответить
хороший гусский - только каждый 200й
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27.03.2022 11:14 Ответить
Ну цих з Буратіно точно в полон ніхто брати не буде... Російські довбойоби не розуміють що таких вбивають на місці..
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27.03.2022 11:12 Ответить
Половина из них сами нарукожопничают и згорят .
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27.03.2022 11:16 Ответить
В Другу світову вогнеметників, що намагалися здатися в полон, спалювали живцем.
Кацапам з Буратіно має сподобатися ця традиція.
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27.03.2022 11:39 Ответить
Таких в полон не брати!!Розстріл на місці!!
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27.03.2022 11:17 Ответить
свинособачьи кацапские "буратины", все-равно все в деревянных макинтошах к своим "папам-кралам" поедете, ублюдки вонючие... и "дуремар" ваш кремлевский не поможет.
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27.03.2022 11:36 Ответить
Не всі, деякі в півлітрових баночках... Або навіть і не поїдуть ...
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27.03.2022 12:04 Ответить
Эти буратино имеют два существенных недостатка:
1. Не большая дальность применения (до 6 км) и ...
2. При удачном попатании в установку буратино украинского ПТУРа - вся, надодящееся в радиусе 100 м живая сила русиш-фашистен становится грилем!
Надо отслеживать эти установки и Стугнами валить!
Слава Украине! Слава ВСУ!
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27.03.2022 11:37 Ответить
Это два его достоинства, особенно - второе!
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27.03.2022 12:09 Ответить
Максимальна відстань - до 6000 метрів. Головне - вчасно засікти місце розгортання й туди артою. Хай кацапи жаряться на своїх дровах-буратіно.
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27.03.2022 12:04 Ответить
Если у лаптеногих "Буратино", значит у нас должен быть "Пиноккио"!
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27.03.2022 12:11 Ответить
В нас був Дем'янко Дерев'янко.
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27.03.2022 12:18 Ответить
В нас повинен бути атипод - Карабас-Барабас )
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27.03.2022 14:56 Ответить
..а в плену кацапы не такие борзые, всё их "величие" мгновенно уходит в штаны
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27.03.2022 12:37 Ответить
...у вигляді "мочи"
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27.03.2022 12:53 Ответить
ПУТИН - ДУРИМАР !!!
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28.03.2022 04:56 Ответить
ПУТИН - ДУРЕМАР !!!
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28.03.2022 04:57 Ответить
!
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28.03.2022 04:57 Ответить
!
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28.03.2022 04:59 Ответить
 
 