Замминистра обороны РФ Евкуров, награждая потерявшего ногу ефрейтора, пожелал ему "поправиться и встать на ноги". ВИДЕО
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Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, награждая потерявшего ногу ефрейтора, пожелал ему "поправиться и встать на ноги".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с награждением распространили российские пропагандистские СМИ.
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И яйцо в шагУ не трется и не надо сапога!
Однако без ноги
Весьола Чорнобаивка,
Гы-гы-гы-гы... !
виросте в кацапа потьомкінська нога- ога
@Segozavr
·
11 ч
Наблюдая за российскими крылатыми ракетами Калибр, выпущенными в сторону Львова, вспоминаешь, что Гитлер так же обстреливал ракетами V-1 и V-2 Лондон.
Совершенно случайно, дивизия СС, осуществляющая эти запуски, называлась zV.
Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).
Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти.
1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.
2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.
3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.
4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.
5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).
5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.
6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:
- будь-яке знеболююче,
-димедрол з анальгіном в одному шприці
-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.
- гідазепам, феназепам, якщо такий є.
7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.
8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).
заботливыйгнидний взявся ???
Хорошо тому живётся, у кого одна нога:
и мошонка меньше трётся, и не надо сапога!
@_Fashington
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2 ч
ВС России с начала спецоперации уничтожили 289 беспилотников и 1 656 танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков беспощадно дважды уничтожил все танки Украины!
Но он не останавливается и уничтожит и третий раз!
А чувак ***** от такого "встать на ноги" , когда нет ноги.
Горите в аду мрази
Пля, на хрена он ефрейтора награждал? Надо было ногу, которая "героически погибла, освобождая Украину". Посмертно, с салютом из всех пердаков.