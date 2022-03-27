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Замминистра обороны РФ Евкуров, награждая потерявшего ногу ефрейтора, пожелал ему "поправиться и встать на ноги". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, награждая потерявшего ногу ефрейтора, пожелал ему "поправиться и встать на ноги".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео с награждением распространили российские пропагандистские СМИ.

Смотрите: "Лозунг "Нет - войне" нацистский", - росТВ. ВИДЕО

Также смотрите: В студии пропагандиста Соловьева ищут Чернобаевку: "Она находится в треугольнике Буча-Ирпень-Гостомель". ВИДЕО
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Топ комментарии
+97
Ноги моей больше не будет в Украине. - подумал кацап.
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27.03.2022 13:59
+74
Одна нога тут, а друга там
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27.03.2022 13:55
+42
И вернуться в Чорнобаевку
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27.03.2022 13:56
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И снова поехать воевать в Украину...
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27.03.2022 13:55 Ответить
Ноги моей больше не будет в Украине. - подумал кацап.
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27.03.2022 13:59 Ответить
Ну як поїде вдруге ... (чит - Я. Гашек) Йой, матінко, йой ! Це вже не дебільство (растварённое в крави!!!) Це навіть не "хромосома". Це щось, чому назви нема...
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27.03.2022 14:09 Ответить
Здравствуй мама, возвратился я не весь. На ее ногу на крючок её повесь…. Тварюки кацапские!
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27.03.2022 15:25 Ответить
Хорошо тому живется, у кого одна нога
И яйцо в шагУ не трется и не надо сапога!
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27.03.2022 15:56 Ответить
ему пенсия дается и не надо сапога!
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27.03.2022 16:10 Ответить
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27.03.2022 15:57 Ответить
три дощечки сбитых на шарикоподшипниках и гайда !!!
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27.03.2022 17:30 Ответить
Одна нога тут, а друга там
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27.03.2022 13:55 Ответить
А голова взагалі - під Чорнобаївкою.
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27.03.2022 14:28 Ответить
Не с той ноги видимо встал он
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27.03.2022 14:32 Ответить
Следующее сообщение гав-ньюс будет о том, что нога отросла.
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27.03.2022 13:55 Ответить
Не сразу. Только после того как на культю приложили икону *****.
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27.03.2022 13:59 Ответить
И вернуться в Чорнобаевку
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27.03.2022 13:56 Ответить
не просто вернуться: а ноги в руки - и вернуться в Чернобаевку
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27.03.2022 13:57 Ответить
Всім кацапам !
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27.03.2022 14:10 Ответить
Вернулся в избу Ванечка,
Однако без ноги
Весьола Чорнобаивка,
Гы-гы-гы-гы... !
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27.03.2022 17:32 Ответить
подбодрил
виросте в кацапа потьомкінська нога- ога
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27.03.2022 13:56 Ответить
не здивуюсь коли на похоронах зашкварених в Україні кацапів він побажає їм доброго здоров"я))
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27.03.2022 13:58 Ответить
Када раздавалі ум-лапатнікі обувалі лапті...
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27.03.2022 13:56 Ответить
Вы бурят? Как я рад!
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27.03.2022 13:57 Ответить
Падняццаскален. Ползать тебе тварь нацисткая до конца дней вокруг рыгаловки клянча мелочь на боярышник. Живи подольше кацапский укороченный воен
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27.03.2022 13:57 Ответить
В кацапской нищете и ненависти.
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27.03.2022 14:03 Ответить
Треба цьому дебілу ампутувати і пришити єфрейтору.
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27.03.2022 13:58 Ответить
Гурьянов Сергей


@Segozavr

·
11 ч



Наблюдая за российскими крылатыми ракетами Калибр, выпущенными в сторону Львова, вспоминаешь, что Гитлер так же обстреливал ракетами V-1 и V-2 Лондон.
Совершенно случайно, дивизия СС, осуществляющая эти запуски, называлась zV.
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27.03.2022 13:59 Ответить
Это он ему пожелал, чтобы вторую ногу тоже оттяпали. Для симметрии.
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27.03.2022 13:59 Ответить
ага, щоб на бок не сваливался когда стоять будет
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27.03.2022 19:30 Ответить
ЦЕ ВАЖЛИВО ЗНАТИ! ДОПОМОГА ПРИ ОПІКАХ ФОСФОРОМ
Білий фосфор викликає сильні опіки, аж до кісток і кісткового мозку. Це спонтанно горюча речовина при контакті з киснем (повітрям).‎
‎Коли він потрапляє на шкіру або одяг, він прилипає до них і продовжує горіти. ‎
‎‎1.ПАЛЬЦЯМИ НЕ ТОРКАТИСЯ ФОСФОРУ НА ОДЯЗІ АБО ШКІРІ ПОТЕРПІЛОГО. ЧАСТИНКИ НА ШКІРІ МОЖУТЬ ЗАГОРІТИСЯ.‎
‎2. По можливості опустіть пошкоджену частину тіла у воду. Або потрібно рясно поливати або зволожувати шкіру і одяг водою там, де є краплі фосфору.‎
‎3. Акуратно зніміть одяг, продовжуючи лити воду або занурюйте прямо у воду. Фосфор не горить у воді. Використовуйте пінцет або все, що може видалити фосфор і частини одягу.
‎3. Обробіть рану содовим розчином: 1 чайна ложка на 1 склянку води.‎
‎4. Нанесіть на рану пов'язку DAMP. Бажано змочити содовим розчином. Або, принаймні, просто мокрою.‎
‎5. ВАЖЛИВО! НІКОЛИ НЕ НАНОСЬТЕ ВАТУ НА РАНУ ПРИ НАНЕСЕННІ ПОВ'ЯЗКИ. Для хірургів очищення глибокої рани від дрібних частинок вати займає дуже багато часу (іноді до 2-3 годин).‎
‎5. Не використовуйте перекис!!!! При розкладі перекису утворюється вода і кисень. Кисень викликає запалювання фосфору.‎
‎6. Якщо потерпілий знаходиться в свідомості, можна дати:‎
‎- будь-яке знеболююче,‎
‎-димедрол з анальгіном в одному шприці‎
‎-корвалолу - багато. 50 і більше шапок. Не буде часу рахувати. Близько половини чайної ложки. Можливо - фенобарбітал. Він трохи полегшує.‎
‎- гідазепам, феназепам, якщо такий є. ‎
‎7. Пам'ятайте, що людина в стані крайнього стресу може негативно ставитися до ваших спроб обійняти, заспокоювати. Нехай кричить, плаче, лається. Ви можете просто тримати людину за руку. Вона відчує вашу підтримку.‎
‎8. Що стосується отруєння парами фосфорної сполуки. Використовуйте будь-який сорбент всередині (активоване вугілля, ентеросорбент, харчова глина, атоксил.....) Пийте багато води, віддавайте перевагу лужним рідинам (молоко, лужні води без газу ...).‎
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27.03.2022 13:59 Ответить
Белая простыня и на кладбище )
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27.03.2022 14:10 Ответить
В бункер Ямантау. Если откроют.
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27.03.2022 14:17 Ответить
об этом пусть рабсияне волнуются, если что, то бахнет на территории *********. или кто -то думает что там электронику только из танков воровали ?
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27.03.2022 14:18 Ответить
Это из серии армейских команд "Вспышка справа!", "Вспышка слева"?
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27.03.2022 14:34 Ответить
І де ж ти такий заботливый гнидний взявся ???
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27.03.2022 14:13 Ответить
Читай, і мотай на вуси. Гарна порода нікому не заважала.
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27.03.2022 16:04 Ответить
Русский скрепный юмор

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27.03.2022 13:59 Ответить
да нет, это он серьезно)
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27.03.2022 14:04 Ответить
В параші - прахх(уй)весар. У світі - мудак...
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27.03.2022 14:17 Ответить
хороше побажання
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27.03.2022 14:00 Ответить
Поважаємо міцного здоров'я всім москалям,що подохли на нашій землі
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27.03.2022 14:01 Ответить
Крєпкаго здоровья всем здохшим кацапам!!!
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27.03.2022 14:01 Ответить
Ну что еще там осталось у недоумка? Голова ? Давай поскорее возвращайся , отхренячим тебе и голову...
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27.03.2022 14:02 Ответить
А шо такое? путлер для кацапов - Бог, скажет безногому кацапу "встань и иди", и кацап пойдёт!
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27.03.2022 14:02 Ответить
Здоровья всем погибшим за новороссию=)
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27.03.2022 14:03 Ответить
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27.03.2022 14:04 Ответить
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27.03.2022 14:04 Ответить
а зачем ему ноги, если обуви всё равно уже нет? )
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27.03.2022 14:05 Ответить
Ну, мог бы и в стихах приободрить:

Хорошо тому живётся, у кого одна нога:
и мошонка меньше трётся, и не надо сапога!
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27.03.2022 14:05 Ответить
Хорошо подколол подчиненного. Как там в совке говорят "Подъ*бка друг чекиста"!
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27.03.2022 14:08 Ответить
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27.03.2022 14:12 Ответить
5 челам показательно пожали руки в эфире, остальные 100500 пох на них, скоро во всех подворотнях страны "подайте ветерану на еду"
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27.03.2022 14:12 Ответить
Я в 12 році таких в Ростові бачив.
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27.03.2022 15:57 Ответить
Сюжет на самом интересном прервали, там он ему в конце скакалку подарил
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27.03.2022 14:12 Ответить
лучше бы ему башку оторвало а не ногу!
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27.03.2022 14:13 Ответить
Шо то лица у них не очень оптимистические )
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27.03.2022 14:13 Ответить
Єдине виздоровлення,є припинення смердючого існування
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27.03.2022 14:14 Ответить
Ну а что? Деревянный "окорок" прицепят-уже нога в понимании кацапни. Годен к службе. Пока кужугетович в запое, его помогаторы "исполняют" как умеют ввиду отсутствия интеллекта))
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27.03.2022 14:15 Ответить
У кацапів є лишні хромосоми, вони мажуть відростити ногу!
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27.03.2022 14:17 Ответить
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
2 ч



ВС России с начала спецоперации уничтожили 289 беспилотников и 1 656 танков, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков беспощадно дважды уничтожил все танки Украины!
Но он не останавливается и уничтожит и третий раз!
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27.03.2022 14:18 Ответить
https://twitter.com/i/status/1508040670946209795
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27.03.2022 14:21 Ответить
Два танкиста, два хрустящих друга, экипаж машины углевой…
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27.03.2022 14:23 Ответить
Шашликі, то шашликі 😁
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27.03.2022 14:30 Ответить
Притворились бурятами?
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27.03.2022 14:34 Ответить
не знаю то Гуляйпольских работа 💪
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27.03.2022 14:41 Ответить
Кросивое.
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27.03.2022 15:12 Ответить
Не хватает путинской подливы, которая из него течет с 24 февраля.
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27.03.2022 15:57 Ответить
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27.03.2022 14:28 Ответить
Та нормальний замміністра. Учень Пєтросяна
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27.03.2022 14:29 Ответить
Совдеповское чувство юмора у солдафона.
А чувак ***** от такого "встать на ноги" , когда нет ноги.
Горите в аду мрази
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27.03.2022 14:37 Ответить
Той би ще спитав: На чиї ноги?
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27.03.2022 14:38 Ответить
Не на ноги, а на ногу.
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27.03.2022 14:38 Ответить
Жаль що баба не може народити запасну ногу. Родить лише цілого біоробота.
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27.03.2022 14:46 Ответить
Очень тонкое чувство юмора у кацапского генерала
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27.03.2022 14:47 Ответить
это тот самый Евкуров??
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27.03.2022 14:49 Ответить

Пля, на хрена он ефрейтора награждал? Надо было ногу, которая "героически погибла, освобождая Украину". Посмертно, с салютом из всех пердаков.
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27.03.2022 14:52 Ответить
Заступник "Оленевода" Те ж Олєнєвод?
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27.03.2022 14:58 Ответить
Ну виучив по методичці таке побажання- і всім безногим бажає стати на ноги,,,,ну а тим хто без рук і ніг-що побажає напудренний? ласкаво просимо в Україну,там вас чекає ПЕКЛО,будьте прокляті!!!
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27.03.2022 14:58 Ответить
А потім поїхав на похорони генерала Рєзанцева щоб побажати покійному здоров'я
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27.03.2022 15:05 Ответить
Юнус-Бек Евкуров-чурка тупая да к тому же жадная.Мог бы коньки подарить герою.Тоже смешно бы было.
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27.03.2022 15:15 Ответить
Юнус - Бек = Анус - Бык
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27.03.2022 15:59 Ответить
коньки *** - плачу со смеху 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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27.03.2022 19:42 Ответить
Потешно потешно!
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27.03.2022 15:29 Ответить
В следующий раз замминистра исправится и будет желать: "поскорее тебе встать на ногУ"
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27.03.2022 15:58 Ответить
З одного боку і добре що не вбили,тепер па.дло буде все життя мучитися і клясти свого ху.йла
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27.03.2022 16:09 Ответить
Тут надо бы отметить, что потерявший ногу ефрейтор был НАВОДЧИКОМ ОГНЯ! В youtube к видео есть такое уточнение. Так что не жалко, ни его, ни оторванную ногу. Осталось ему медалькой тешиться...
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27.03.2022 16:47 Ответить
А САМ УШЕЛ НА РУКАХ !!!
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27.03.2022 22:18 Ответить
 
 