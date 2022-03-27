Рассказ очевидицы блокады Мариуполя, которой удалось выжить. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети обнародовано видео разговора очевидицы Елены Пихтиной, выжившей после Мариупольской блокады, с журналисткой Ириной Ромалийской.
Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено в фейсбуке.
Отмечается, что женщина со своими родителями находится в Италии.
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+9 Кайрос Тор
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+7 Панас Стець
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+3 Myko
показать весь комментарий27.03.2022 15:53
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Здається, по опитуванню хто їх обстріляв з градів у 2015 році, 60 чи 70% сказали що то були наші військові.
А їхні місцеві вибори. Там теж все майже проросійське. Що місцеве. Що по країні.
А вбивство людини за українську мову.
А скільки вийшло людей на мітинг перед самим початком війни. Декілька сотень. Порівняйте з Херсоном. Бердянськом. Енергодаром. Мітинг би нічого не вирішив. Але кількість людей показник.
Надіюсь коли все це скінчиться, то ватних маріупольців таки поменшає. А може вони просто будуть казати.. - Вот если бы Азов и ВСУ вышли из города, то этого бы не было.
В Запоріжжі евакуйовані пересіли у евакуаційний потяг Запоріжжя - Івано-Франківськ, в купе було 11 осіб, 9 - дітей та двоє дорослих. Найстаршому з дітей було 13 років, найменшим один рік. Історія трьох братиків з цих 9 дітей: маму вбили в Маріуполі, хлопчики залишилися самі. Артем, 13 років (старший), Микита 6 років і Богдан 4 роки, були без їжі та води 5 днів, після чого Артем зібрав молодших і вони пішли з Маріуполя у Мангуш. Вже в Мангуші на них натрапили люди та привезли у Запоріжжя й посадили на цей потяг. У Львові їх мав зустрічати дядько та везти у Варшаву, як діти сказали, там у Польщі працює їх батько.
Ще четверо дітей теж їхали до батька у Польщу.
РуцкАгаварящіє українці ,завдяки вам скаженна потвора путлеру ,вирішив ,що не має ніяких країнців і не буде України!! І коли ви говорили ''а какая разніца на каком язика, лишби кАлбаса била'' .І от коли прийшов руцкій мірр ,прямо до вас у квартиру і стеля впала на ваших дітей, 70%втікли у 'гейропу''і на захід України!! І тепер дехто ,(чув на власні вуха,від переселенця ) каже лучше било здатися,тільки не било вАйни!! Звичайно ,що дехто взяв зброю і став на захист держави.Так ,що після перемоги є розмова!!!
До речі "ТОР" кацапский ЗРК, далше продолжать чмо?