РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15550 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
12 242 30
блокада (1650) война (47275) Мариуполь (5563)

Рассказ очевидицы блокады Мариуполя, которой удалось выжить. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети обнародовано видео разговора очевидицы Елены Пихтиной, выжившей после Мариупольской блокады, с журналисткой Ириной Ромалийской.

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено в фейсбуке.

Отмечается, что женщина со своими родителями находится в Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская армия пришла не "освобождать" Мариуполь, а стереть город с лица земли вместе с жителями, - мэр Бойченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Можливо для когось те ,що я скажу будут неприємним!? Але,але є така непоодинока думка!
РуцкАгаварящіє українці ,завдяки вам скаженна потвора путлеру ,вирішив ,що не має ніяких країнців і не буде України!! І коли ви говорили ''а какая разніца на каком язика, лишби кАлбаса била'' .І от коли прийшов руцкій мірр ,прямо до вас у квартиру і стеля впала на ваших дітей, 70%втікли у 'гейропу''і на захід України!! І тепер дехто ,(чув на власні вуха,від переселенця ) каже лучше било здатися,тільки не било вАйни!! Звичайно ,що дехто взяв зброю і став на захист держави.Так ,що після перемоги є розмова!!!
показать весь комментарий
27.03.2022 15:53
+7
Елена Пыхтина уже в Италии.... в адресс агрессора и убийцы, или я прослушал, много сказала слов проклятий?, или вообще его не вспомнила кроме безликой фразы в конце - "не просили нас освобождать"?
показать весь комментарий
27.03.2022 15:37
+3
Моєї племінниці подруга-однокурсниця з однорічними близнюками евакуювалась з Бердянська у Запоріжжя. Поки доїхали пережили сто кругів пекла, по дорозі на блокпостах, а було їх не менше 30, рашистські фашисти влаштовували обшуки й терор. Так от що вона розказала.

В Запоріжжі евакуйовані пересіли у евакуаційний потяг Запоріжжя - Івано-Франківськ, в купе було 11 осіб, 9 - дітей та двоє дорослих. Найстаршому з дітей було 13 років, найменшим один рік. Історія трьох братиків з цих 9 дітей: маму вбили в Маріуполі, хлопчики залишилися самі. Артем, 13 років (старший), Микита 6 років і Богдан 4 роки, були без їжі та води 5 днів, після чого Артем зібрав молодших і вони пішли з Маріуполя у Мангуш. Вже в Мангуші на них натрапили люди та привезли у Запоріжжя й посадили на цей потяг. У Львові їх мав зустрічати дядько та везти у Варшаву, як діти сказали, там у Польщі працює їх батько.
Ще четверо дітей теж їхали до батька у Польщу.
показать весь комментарий
27.03.2022 15:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Елена Пыхтина уже в Италии.... в адресс агрессора и убийцы, или я прослушал, много сказала слов проклятий?, или вообще его не вспомнила кроме безликой фразы в конце - "не просили нас освобождать"?
показать весь комментарий
27.03.2022 15:37 Ответить
Та це ж маріупольці. Там відсотків 80% вата.

Здається, по опитуванню хто їх обстріляв з градів у 2015 році, 60 чи 70% сказали що то були наші військові.

А їхні місцеві вибори. Там теж все майже проросійське. Що місцеве. Що по країні.

А вбивство людини за українську мову.

А скільки вийшло людей на мітинг перед самим початком війни. Декілька сотень. Порівняйте з Херсоном. Бердянськом. Енергодаром. Мітинг би нічого не вирішив. Але кількість людей показник.

Надіюсь коли все це скінчиться, то ватних маріупольців таки поменшає. А може вони просто будуть казати.. - Вот если бы Азов и ВСУ вышли из города, то этого бы не было.
показать весь комментарий
27.03.2022 15:59 Ответить
Она не успела сказать - Не все так однозначно. Коронную фразу жителей региона. Многие из которых еще с 14 типа мучаются по гейропе, которую они призывали не кормить своим трудовым шахтерским рублем.
показать весь комментарий
27.03.2022 16:05 Ответить
Я помітив, що вони чомусь не вказують, що це росіяни їх ******* і вбивають. Також питання - чому вони не евакуйовувались після початку бойових дій, а чекали поки прийдуть росіяни? Маріуполь заблокували через тиждень після початку війни.
показать весь комментарий
27.03.2022 21:23 Ответить
чому не евакуювались? не думали, що буде такий розвиток війни... я і моя сім,я також не евакуювались з міста і даже не думаєм.... я це пишу і чую віддалені потужні вибухи... я впевнений, ворог в місто не зайде. спробує зайти, тут і стане в чергу на концерт кобздона, нас, готових надати квитки - тисячі.
показать весь комментарий
28.03.2022 01:15 Ответить
чому не евакуювались? не думали, що буде такий розвиток війни... я і моя сім,я також не евакуювались з міста і даже не думаєм.... я це пишу і чую віддалені потужні вибухи... я впевнений, ворог в місто не зайде. спробує зайти, тут і стане в чергу на концерт кобздона, нас, готових надати квитки - тисячі.
показать весь комментарий
28.03.2022 01:15 Ответить
Моєї племінниці подруга-однокурсниця з однорічними близнюками евакуювалась з Бердянська у Запоріжжя. Поки доїхали пережили сто кругів пекла, по дорозі на блокпостах, а було їх не менше 30, рашистські фашисти влаштовували обшуки й терор. Так от що вона розказала.

В Запоріжжі евакуйовані пересіли у евакуаційний потяг Запоріжжя - Івано-Франківськ, в купе було 11 осіб, 9 - дітей та двоє дорослих. Найстаршому з дітей було 13 років, найменшим один рік. Історія трьох братиків з цих 9 дітей: маму вбили в Маріуполі, хлопчики залишилися самі. Артем, 13 років (старший), Микита 6 років і Богдан 4 роки, були без їжі та води 5 днів, після чого Артем зібрав молодших і вони пішли з Маріуполя у Мангуш. Вже в Мангуші на них натрапили люди та привезли у Запоріжжя й посадили на цей потяг. У Львові їх мав зустрічати дядько та везти у Варшаву, як діти сказали, там у Польщі працює їх батько.
Ще четверо дітей теж їхали до батька у Польщу.
показать весь комментарий
27.03.2022 15:53 Ответить
Можливо для когось те ,що я скажу будут неприємним!? Але,але є така непоодинока думка!
РуцкАгаварящіє українці ,завдяки вам скаженна потвора путлеру ,вирішив ,що не має ніяких країнців і не буде України!! І коли ви говорили ''а какая разніца на каком язика, лишби кАлбаса била'' .І от коли прийшов руцкій мірр ,прямо до вас у квартиру і стеля впала на ваших дітей, 70%втікли у 'гейропу''і на захід України!! І тепер дехто ,(чув на власні вуха,від переселенця ) каже лучше било здатися,тільки не било вАйни!! Звичайно ,що дехто взяв зброю і став на захист держави.Так ,що після перемоги є розмова!!!
показать весь комментарий
27.03.2022 15:53 Ответить
Сколько ржублей за вісер?или кАлбасой берешь?Таки після перемоги розмова є, але з тобою фсбшник.
показать весь комментарий
27.03.2022 19:18 Ответить
Ти дебіл ний ,кацапський троляка!!! ФУУ Падоль!!!
показать весь комментарий
27.03.2022 19:39 Ответить
Ти краще схрон в тайзі копай, тебе паскудо після війни знайдемо та змусимо кричати хутін пуйло.
показать весь комментарий
27.03.2022 20:12 Ответить
Для тебя ушлепок пишу пА руцки, "Падоль" ента па мацкальски.
До речі "ТОР" кацапский ЗРК, далше продолжать чмо?
показать весь комментарий
27.03.2022 20:18 Ответить
Кацап ,ти як і всі кацапи -дЕбіл! Тор-бог грому!! А інше про Тор знаєш ти!!! Іди хлібни боярки і йди *****!!!
показать весь комментарий
27.03.2022 21:16 Ответить
Ми українці, повинні гідно перейти цю страшну сторінку своєї історії, завжди пам'ятати це, та мати, як урок на майбутнє, щоб це зло диявольське більше ніколи не повторилося на нашій землі.Свободи без боротьби не буває, але з нами Бог. А якщо з нами Бог, то хто ж тоді проти нас???
показать весь комментарий
27.03.2022 15:53 Ответить
Одна така освобождьонна з Маріуполя нещодавно розповіла на камеру, що тисячі людей ховаються у місцевому театрі. В той же вечір рашисти скинули 500 кг бомбу на цей театр. 300+ людей - трупи із-за однієї тупоголової вівці.
показать весь комментарий
27.03.2022 16:45 Ответить
Твій нік все сказав за тебе Тхір Z, навіть якщо це правда, то провина в цьому не "освобождьонной", а того хто таке в ефір випустив. А ті за деревянніє, сереш тут та ділиш українців на правильних та "освобождьонніх".Я думаю після війни вас флядей кацапських повиловлюють.
показать весь комментарий
27.03.2022 19:24 Ответить
Агов, коментатори. Майте співчуття до людини, яка пройшла пекло. Не має бути такого, це без сумніву. Винна росія, а не ця жінка й її старенька батьки!
показать весь комментарий
27.03.2022 18:27 Ответить
 
 