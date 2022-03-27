Оккупанты минируют территорию Украины залповыми дистанционными системами, - АрмияInform. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские террористические войска прибегают к преступным способам поражения гражданских жителей Украины и минируют территорию Украины залповыми дистанционными системами.
Как информирует Цензор.НЕТ, свидетельствует видео, обнародованное информагентством АрміяInform.
"На этом видео российские войска осуществляют залпы для массированного минирования украинской земли новейшей системой дистанционного минирования "Земледелие" в Харьковской области. Эта система была впервые представлена на параде в 2020 году, а первые сообщения о поставках в войска появились в конце 2020 - начале 2021 года", - говорится в сообщении.
Как отмечается, подобная инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) устанавливает противопехотные мины на расстоянии от 5 до 15 километров. Она установлена на шасси КамАЗа, имеет бронированную кабину и может устанавливать минные поля с помощью 50-ти 122мм направляющих очень быстро. Это РСЗО, но вместо взрыва ракеты — устанавливает много дистанционных мин в единицу времени. Достоверно неизвестно, какие мины были "рассыпаны" по Харьковской области, но ранее описывались все возможные мины для использования такими ИСДМ. Для перезаряжания в комплексе существует еще похожая транспортно-заряжающая машина для осуществления еще 50 залпов дистанционного минирования.
По информации издания, враг не жалеет собственных людей, как и украинцев, которые могут встретить такие минные поля и получить повреждения. Они размещают средства минирования неконтролируемо на большие площади, независимо от места или территории совершения боевых действий. От таких действий российских войск страдают все больше гражданского населения и детей, поэтому это важная информация для партизанского движения в тылу врага — такие машины должны быть уничтожены или захвачены.
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а то Подоляк с арахамией ждут, когда в Украине все уничтожат и потом пойти на условия хкйла ?
не лишним будет помнить, что у русских все ещё есть ядерное оружие, и стрелять они будут не по Словакии..
Наступать кацапы будут. По виду устройств, которые они беспорядочно разбрасывают, можно точно сказать, сколько времени они не будут проводить никакого наступления. Если разбрасываю ПФМки, то значит один час точно наступать не будут, а возможно даже 40 часов. Если разбрасывают "медальоны" - значит 9 часов точно не не будут наступать, а если "отёк" - то наступления не будет точно 4 часа, а возможно даже четверо суток. И да, все эти устройства придуманы не столько для уничтожения/нейтрализации войск противника, сколько для террора гражданского населения. Даже если вы смотрите себе под ноги, это не значит, что в следующую секунду у вас над головой на козырьке крыльца не придет время самоликвидации ПОМки. Я конечно понимаю, что где-то на далёкой дакотщине или каролинщине люди далеки от этой проблемитики, но всё же постарайтесь не писать здесь *****. Ну, если конечно не из барнаулов пишете.
Кацапы в начале марта активно засыпали Харьков кассетами КМГУ с ПФМками. одна кассета - 1250 пфмок, одна сушка несёт 6-7 таких кассет.
Ну и конечно минирование, кроме СДМов с небольшой дальностью используют БМ-21 и БМ-27. Тут уже и на 40-50 км можно кассету закинуть.
И смысл в таком минировании - уничтожение и террор гражданского населения, а вовсе не как мера против контрнаступления ВСУ. Если и дальше будете подменять смыслы и мотивации действий оккупантов, то можно сделать вполне определенные выводы о целях ваших постов.
Мне кажется, или вы расстроены, что ВСУ заставляют идти кацапов в оборону?
И да - кода не осталось аргументов, обвинить оппонента в том, чего на самом деле нет - это типичный приём кацапских тролей из ольгино.
а мы не сеем и не пашем,
а мы валяем дурака,
на колокольне хйлом машем
и разганяем облака..
Вот только детей жалко.
Сцуки! Не плюйте у колодязь, там верблюд сидить!