Оккупанты минируют территорию Украины залповыми дистанционными системами, - АрмияInform. ВИДЕО

Российские террористические войска прибегают к преступным способам поражения гражданских жителей Украины и минируют территорию Украины залповыми дистанционными системами.

Как информирует Цензор.НЕТ, свидетельствует видео, обнародованное информагентством АрміяInform.

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"На этом видео российские войска осуществляют залпы для массированного минирования украинской земли новейшей системой дистанционного минирования "Земледелие" в Харьковской области. Эта система была впервые представлена ​​на параде в 2020 году, а первые сообщения о поставках в войска появились в конце 2020 - начале 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подобная инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) устанавливает противопехотные мины на расстоянии от 5 до 15 километров. Она установлена ​​на шасси КамАЗа, имеет бронированную кабину и может устанавливать минные поля с помощью 50-ти 122мм направляющих очень быстро. Это РСЗО, но вместо взрыва ракеты — устанавливает много дистанционных мин в единицу времени. Достоверно неизвестно, какие мины были "рассыпаны" по Харьковской области, но ранее описывались все возможные мины для использования такими ИСДМ. Для перезаряжания в комплексе существует еще похожая транспортно-заряжающая машина для осуществления еще 50 залпов дистанционного минирования.

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По информации издания, враг не жалеет собственных людей, как и украинцев, которые могут встретить такие минные поля и получить повреждения. Они размещают средства минирования неконтролируемо на большие площади, независимо от места или территории совершения боевых действий. От таких действий российских войск страдают все больше гражданского населения и детей, поэтому это важная информация для партизанского движения в тылу врага — такие машины должны быть уничтожены или захвачены.