РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15371 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
26 089 41
армия РФ (15464) минирование (1408)

Оккупанты минируют территорию Украины залповыми дистанционными системами, - АрмияInform. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские террористические войска прибегают к преступным способам поражения гражданских жителей Украины и минируют территорию Украины залповыми дистанционными системами.

Как информирует Цензор.НЕТ, свидетельствует видео, обнародованное информагентством АрміяInform.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Босфор принесло одну из мин, которыми российские войска заминировали подходы к Одессе. ВИДЕО

"На этом видео российские войска осуществляют залпы для массированного минирования украинской земли новейшей системой дистанционного минирования "Земледелие" в Харьковской области. Эта система была впервые представлена ​​на параде в 2020 году, а первые сообщения о поставках в войска появились в конце 2020 - начале 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, подобная инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) устанавливает противопехотные мины на расстоянии от 5 до 15 километров. Она установлена ​​на шасси КамАЗа, имеет бронированную кабину и может устанавливать минные поля с помощью 50-ти 122мм направляющих очень быстро. Это РСЗО, но вместо взрыва ракеты — устанавливает много дистанционных мин в единицу времени. Достоверно неизвестно, какие мины были "рассыпаны" по Харьковской области, но ранее описывались все возможные мины для использования такими ИСДМ. Для перезаряжания в комплексе существует еще похожая транспортно-заряжающая машина для осуществления еще 50 залпов дистанционного минирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ на Черниговщине направили авто украинцев на заминированную трассу: три человека погибли

По информации издания, враг не жалеет собственных людей, как и украинцев, которые могут встретить такие минные поля и получить повреждения. Они размещают средства минирования неконтролируемо на большие площади, независимо от места или территории совершения боевых действий. От таких действий российских войск страдают все больше гражданского населения и детей, поэтому это важная информация для партизанского движения в тылу врага — такие машины должны быть уничтожены или захвачены.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
В нас є система розмінування "Бурят". Тепер усім "заблукавшим" буде ввічливо вказано правільную дарогу
показать весь комментарий
27.03.2022 15:06
+20
Не пора ли начать бить по територии раши ? Взрывать их базы и продовольственные склады?

а то Подоляк с арахамией ждут, когда в Украине все уничтожат и потом пойти на условия хкйла ?
показать весь комментарий
27.03.2022 15:02
+20
Ну так а пленные нам для чего? Стройными рядами на разминирование территории после оккупантов!
показать весь комментарий
27.03.2022 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не пора ли начать бить по територии раши ? Взрывать их базы и продовольственные склады?

а то Подоляк с арахамией ждут, когда в Украине все уничтожат и потом пойти на условия хкйла ?
показать весь комментарий
27.03.2022 15:02 Ответить
И тогда попросят помощь ОДКБ, думаешь чего они срочно референдумы проводят, чтобы в случае чего сказать что уже напали на рашку
показать весь комментарий
27.03.2022 15:03 Ответить
И шо ОДКБ - там никто в Украину не сунется,
показать весь комментарий
27.03.2022 15:16 Ответить
Да кто их гондонов знает
показать весь комментарий
27.03.2022 16:17 Ответить
Пора. Начинай!
показать весь комментарий
27.03.2022 15:04 Ответить
А Вы как мужчина не способны?
показать весь комментарий
27.03.2022 15:16 Ответить
Зря вы так.
не лишним будет помнить, что у русских все ещё есть ядерное оружие, и стрелять они будут не по Словакии..
показать весь комментарий
27.03.2022 15:42 Ответить
Чем бить???
показать весь комментарий
27.03.2022 15:07 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2022 15:03 Ответить
Такой способ минирования это оборона. Никто не будет беспорядочно минировать территорию, по которой собирается наступать. Кацапы пытаются удержать захваченные территории.
показать весь комментарий
27.03.2022 15:03 Ответить
Ты специально сегодня зарегился, чтоб сообщить, что «все говорят»?
показать весь комментарий
27.03.2022 15:43 Ответить
Объясняю для военных икспердов: такой способ минирования - это военное преступление и геноцид\уничтожение местного населения, государственный терроризм, за доказанные факты которого будет пожизненное. К обороне это не имеет никакого значения. "Засевание" минами с помощью кассетных боеприпасов, приводит к массовой инвалидизации гражданского населения, иногда к смерти, делает невозможной нормальное функционирование служб, с\х работы, и т.д.
Наступать кацапы будут. По виду устройств, которые они беспорядочно разбрасывают, можно точно сказать, сколько времени они не будут проводить никакого наступления. Если разбрасываю ПФМки, то значит один час точно наступать не будут, а возможно даже 40 часов. Если разбрасывают "медальоны" - значит 9 часов точно не не будут наступать, а если "отёк" - то наступления не будет точно 4 часа, а возможно даже четверо суток. И да, все эти устройства придуманы не столько для уничтожения/нейтрализации войск противника, сколько для террора гражданского населения. Даже если вы смотрите себе под ноги, это не значит, что в следующую секунду у вас над головой на козырьке крыльца не придет время самоликвидации ПОМки. Я конечно понимаю, что где-то на далёкой дакотщине или каролинщине люди далеки от этой проблемитики, но всё же постарайтесь не писать здесь *****. Ну, если конечно не из барнаулов пишете.
показать весь комментарий
27.03.2022 15:52 Ответить
ПФМки через час растворяются и можно безопасно наступать? Кацапы принимают меры против контрнаступления ВСУ. Вот в чем смысл.
показать весь комментарий
27.03.2022 16:07 Ответить
Постарайтесь исправиться - старайтесь больше читать, если нет рядом людей, у которых можно спросить, и старайтесь меньше генерировать *****. Все применяемые взрывные противопехотные устройства, которые предназначены для минирования кассетными боеприпасами имеют вполне определенное время самоликвидации. Как правило, срок боевой работы мины в зависимости от температуры окружающей среды и может составлять от нескольких часов до нескольких суток, после чего мина самоликвидируется подрывом. Например, у ПОМ-2 самоликвидация начинается через четыре часа после приведения мин в боевое положение (не более 5% мин) и заканчивается не позднее, чем через 100 часов (100% мин). При падении напряжения источника питания ниже допустимого самоликвидация происходит также в пределах ста часов.
Кацапы в начале марта активно засыпали Харьков кассетами КМГУ с ПФМками. одна кассета - 1250 пфмок, одна сушка несёт 6-7 таких кассет.
Ну и конечно минирование, кроме СДМов с небольшой дальностью используют БМ-21 и БМ-27. Тут уже и на 40-50 км можно кассету закинуть.
И смысл в таком минировании - уничтожение и террор гражданского населения, а вовсе не как мера против контрнаступления ВСУ. Если и дальше будете подменять смыслы и мотивации действий оккупантов, то можно сделать вполне определенные выводы о целях ваших постов.
показать весь комментарий
27.03.2022 17:17 Ответить
Спасибо за копипасу с хрюской вики, на которой потолок сушки меняется в зависимости от обстановки.
Мне кажется, или вы расстроены, что ВСУ заставляют идти кацапов в оборону?
показать весь комментарий
27.03.2022 17:26 Ответить
если тупите, и не можете прочитать сами - приходится сюда для вас писать, то что сами найти и почитать не в состоянии. Читайте украинскую википедию - там тоже про это всё есть. Что пишут про потолок сушки - мне как-то пофиг.
И да - кода не осталось аргументов, обвинить оппонента в том, чего на самом деле нет - это типичный приём кацапских тролей из ольгино.
показать весь комментарий
27.03.2022 18:01 Ответить
ты поменьше читай википедии и пиши бред, а то забреем тебя ходить по полям с пом 2, медальонами и мибами и пфм-1с. там и посмотрим, насколько ты умный. закройся.
показать весь комментарий
27.03.2022 19:21 Ответить
у вас там в ольгино пересменка?
показать весь комментарий
27.03.2022 19:47 Ответить
кацапи - варвари 21го століття, досі, як і сотні років
показать весь комментарий
27.03.2022 15:04 Ответить
згадалось давнє-студентське, полтавське (про Перещепине)) саме про кацапів..):
а мы не сеем и не пашем,
а мы валяем дурака,
на колокольне хйлом машем
и разганяем облака..
показать весь комментарий
27.03.2022 16:12 Ответить
В нас є система розмінування "Бурят". Тепер усім "заблукавшим" буде ввічливо вказано правільную дарогу
показать весь комментарий
27.03.2022 15:06 Ответить
Ну так а пленные нам для чего? Стройными рядами на разминирование территории после оккупантов!
показать весь комментарий
27.03.2022 15:06 Ответить
Так, вони повинні повертатися до Пекла тими дорогами де наробили лиха.
показать весь комментарий
27.03.2022 15:59 Ответить
За допомогою полонених не можна розміновувати, але що до землеробства?
показать весь комментарий
27.03.2022 15:07 Ответить
Рівномірне розкидання добрив по полях.
показать весь комментарий
27.03.2022 15:16 Ответить
Кацапам одна дорога-в рай.Все інше повинно бути зрозуміло-здався,значить будешь жити.
показать весь комментарий
27.03.2022 15:12 Ответить
Згоден. Кажу завжди- не треба жалкувати ворога- чим більше ми жалкуєм ворога- тім менше в нас залишається живих друзів. Смерть рашиским окупантам! Люта смерть!
показать весь комментарий
27.03.2022 15:28 Ответить
Почему в рай?
показать весь комментарий
27.03.2022 16:19 Ответить
Часть неприспособленных ( а это в основном те, кто "япалитикайнеинтерисуюсь"), кто не видит необходимости потратить 15 минут, что бы посмотреть, как выглядит то кацапское говно, все эти "медальоны", "отёки" и прочие пфмки, не выживут. Или будут жалеть всю оставшуюся жизнь, что не сделали этого.
Вот только детей жалко.
показать весь комментарий
27.03.2022 15:16 Ответить
надо готовиться к длительной затяжной войне, возможно, на годы..., пора очнуться от колыбельных Арестовича и посмотреть правде в глаза, даже если мы закончим эту войну через пару тройку лет, разминирование займет десятилетия, а про некоторые территории придется забыть вообще
показать весь комментарий
27.03.2022 15:17 Ответить
Больше пол года думаю война не затянется.. И это не заслуга одной Украины, Все страны страны или Санкции глобальные вводят или подчиняются санкционным правилам. РФ это далеко не Совок поэтому не выдержит таких ударов и с в военной и экономической стороне. А разминирование с совремёнными технологиями замёт максимум год. Не нагнетайте ситуацию.
показать весь комментарий
27.03.2022 16:29 Ответить
я не нагнетаю, я пытаюсь просто трезво оценивать ситуацию..., если находишься в плену иллюзий о скорой победе, буквально 1- 2 недели надо подождать - это тоже не есть хорошо, даже вредно...
показать весь комментарий
27.03.2022 16:37 Ответить
Минирует касап???? Да он по жизни всё вокруг минирует. .
показать весь комментарий
27.03.2022 15:18 Ответить
Разминировать будем пленными орками...
показать весь комментарий
27.03.2022 16:03 Ответить
Хочуть перетворити Україну на мінне поле.

Сцуки! Не плюйте у колодязь, там верблюд сидить!
показать весь комментарий
27.03.2022 16:06 Ответить
"Зємлєдєліє"? 🤦
показать весь комментарий
27.03.2022 16:10 Ответить
Будущая граница с этой популяцией должна быть запечатана навсегда в буквальном смысле. Все до единого пропускные пункты должны быть ликвидированы, а вся полоса разграничения должна являться вот таким вот минным полем( тоже буквально).😎
показать весь комментарий
27.03.2022 16:29 Ответить
Влада повинна бути тотально проукраїнською, але з цим у нас найбільші проблеми
показать весь комментарий
27.03.2022 16:38 Ответить
Захопити б парочку таких систем, та лупанути по московитським областям, нехай поскачуть ...
показать весь комментарий
27.03.2022 18:25 Ответить
 
 