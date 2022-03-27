Беспилотник зафиксировал, как оккупанты застрелили двух человек, пытавшихся выехать из зоны боев под Киевом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские солдаты застрелили мужа и его жену, пытавшихся уехать на авто из зоны боев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Ukrainian, преступление зафиксировано на видео из разведывательного беспилотника.
Как сообщил очевидец, колонна гражданских автомобилей пыталась выехать из зоны боевых действий в пригороде Киева, однако по ним начали стрелять российские солдаты. Колонна была вынуждена вернуться, но одна из машин отстала, потому что, вероятно, в нее попали захватчики. Водитель вышел, крикнув, что в машине дети, но оккупанты его убили.
Известно, что погиб Максим Иовенко и его жена.
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Джерело:
Центр протидії дезінформації
"FYI, our mother company MELCO has given us directive to suspend doing business (license sell and support) with Ukraine until further notice. Also we will remove your listing from our SI Directory."
А вот по РФ они ничего не прекращают....
Жили ж собі спокійно...
Золота орда ніколи не зміниться.
Входити в нато, в єс, в цивілізований світ - і будувати мур з ордою!
Загалом би пропонував змінити адміністративні межи країни: Волинь (Луцьк, Рівне); Галичина (Львів, Тернопіль та Івано-Франківськ): Закарпаття (Ужгород); Буковина (Чернівці): Поділля (Хмельницький, його варто перейменувати в Проскурів та Вінниця): Полісся (Житомирська, Київська, Чернігівська та північна частина Сумської області); Слобожанщина (решта частина Сумської, Харківська, Полтавська, північна частина Луганщини та Донеччини з центром в Охтирці або Полтаві, вона найбільш удалена від кордону орків); Січеславщина (Дніпропетровська та решта Луганської та Донецької областей); Запоріжжя (Запорізька та 75% Херсонської області); Чорноморська (Одещина, Миколаївська та решта Херсонської); Крим. В окрему одиницю столицю Київ.
Але все як завжди похерять та будуть будувати за радянським принципом....
глубине 2,5 метра постепенно преобразуясь в доброкачественный гумус.
March 4 at 4:30 PM ·
ХЛІБ - ВОЄННИЙ АБО БАНДЕРІВСЬКИЙ - БЕЗ ДРІЖДЖІВ, ЯЄЦЬ ТА МОЛОКА - ПІСНИЙ - ВИПІКАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАМІСУ
Сьогодні ділюся рецептом хліба, який особливо актуальний у такий нелегкий для України час.
Необхідні інгредієнти :
300 мл. теплої води
1 ч. л. солі
1 ч. л. цукру
1 ст. л. оцту
1 ст. л. олії
1 ч. л. соди
400 г. борошна
З поданих компонентів замісити тісто.
Сформувати хліб, зробити надрізи, змастити водою.
Випікати при 180* - 45 хв.
Смачного!
ДУЖЕ СМАЧНИЙ ДОМАШНІЙ ХЛІБ