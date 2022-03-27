Центр Чернигова после непрерывных обстрелов российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Центр Чернигова после российских обстрелов отчасти стал руинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео в своем Телеграм-канале выложил журналист Андрей Цаплиенко.
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+22 Ольга Мартынюк 8c212b17
показать весь комментарий27.03.2022 16:06
+17 Amber
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+10 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий27.03.2022 16:12
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Пожалуйста, подождите...
тим , хто загинув від рук кривавого ху@ ла 😡
бо яке ще виправдання ***************** можна очікувати...
нелюди... виповзли зі своєї говені щоби тільки нищіти, вбивати, насилувати і красти...
"руцкий мир" шоби він пощез назавжди...
Де подівся наш шановний дописувач Яр Холодний, він наче б то з Чернігова?
Сподіваюсь, що живий та здоровий, просто довелося евакуюватись.
https://youtu.be/RYb9qn2fHaY