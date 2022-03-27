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обстрел (20434) Чернигов (792) бомбардировка (392) Цаплиенко (36)

Центр Чернигова после непрерывных обстрелов российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Центр Чернигова после российских обстрелов отчасти стал руинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео в своем Телеграм-канале выложил журналист Андрей Цаплиенко.

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Топ комментарии
+22
Яке було красиве, ******* місто і що зробили двуногі особини, які вміють тільки все нищити, бо хіба їх вчили щось будувати...їх вчили, що скрізь вороги і треба все нищити.
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27.03.2022 16:06
+17
Нічого , тварюки заплатять всім стадом , тільки жииття не повернуть
тим , хто загинув від рук кривавого ху@ ла 😡
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27.03.2022 16:09
+10
саме в центрі міста мабудь був воений об"єкт...біолабораторія і база Азову...
бо яке ще виправдання ***************** можна очікувати...
нелюди... виповзли зі своєї говені щоби тільки нищіти, вбивати, насилувати і красти...
"руцкий мир" шоби він пощез назавжди...
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27.03.2022 16:12
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Яке було красиве, ******* місто і що зробили двуногі особини, які вміють тільки все нищити, бо хіба їх вчили щось будувати...їх вчили, що скрізь вороги і треба все нищити.
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27.03.2022 16:06 Ответить
Нічого , тварюки заплатять всім стадом , тільки жииття не повернуть
тим , хто загинув від рук кривавого ху@ ла 😡
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27.03.2022 16:09 Ответить
Да, за арестованные активы, на восстановление Украины, ещё надо будет побороться. Не быстр их прям отдадут, если вообще отдадут. Вон макарон уже просит не оскорблять путина. Немцы тоже со временем начнут лизоблюдить в сторону х..ла
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27.03.2022 16:12 Ответить
Головне перемогти.А Макрон і з Шольцом краще хай позатикають свої пи*даки.Не секрет що найбільше європейських грошей йшло в паРашу саме від них.Однією рукою накладали санкуії а іншою допомагали їх обходити.
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27.03.2022 16:39 Ответить
саме в центрі міста мабудь був воений об"єкт...біолабораторія і база Азову...
бо яке ще виправдання ***************** можна очікувати...
нелюди... виповзли зі своєї говені щоби тільки нищіти, вбивати, насилувати і красти...
"руцкий мир" шоби він пощез назавжди...
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27.03.2022 16:12 Ответить
Капець, яке ж місто було ((
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27.03.2022 16:17 Ответить
Господи! Який жах !

Де подівся наш шановний дописувач Яр Холодний, він наче б то з Чернігова?

Сподіваюсь, що живий та здоровий, просто довелося евакуюватись.
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27.03.2022 16:22 Ответить
Він з Харкова...
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27.03.2022 22:43 Ответить
Ні, точно не з Харкова.
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27.03.2022 22:59 Ответить
Гарна українська пісня до москалів:
https://youtu.be/RYb9qn2fHaY
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27.03.2022 16:35 Ответить
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27.03.2022 16:38 Ответить
Чернігів -моє рідне місто. Чернігів стояв, коли на мокшанських болотах ще жаби кумкали. І от ця гидота зза поребрика знищила частину нашої історії. Бл.., жаби розумніші за вас, кляті тварюки
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27.03.2022 17:08 Ответить
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27.03.2022 17:18 Ответить
А росияне оказались одичалыми а не людьми.
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27.03.2022 18:29 Ответить
Ось цікаво, на одну людину, скільки тисяч свинопсів доводиться?
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27.03.2022 19:33 Ответить
 
 