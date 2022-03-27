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СЕЛО И ТАНКИ, привидение Шойгу, "сахара нет", за что молятся рашисты? #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Как в украинской деревне появился "незаконный оборот танков"? Куда девался Шойгу? И за что молятся рашисты? Все это исследовали Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в сатирическом "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ! Они подобрали вам новости, которые вдохновляют и убеждают в нашей непременной победе!

Смотрите также: Чернобаевка, боевые комары, жареные рашисты и... Царев!#ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена на канале Цензор.НЕТ в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь .

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Zасранцы, хейтспич, мертвые рашисты, Путин и немного Лукашенко и Беларуси #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
Andriy Lova

Just now ·



у суспільства склалося помилкове враження, що потрібно спочатку закінчити війну, а вже потім розбиратися зі зрадниками та саботажниками: "не на часі". Це враження з усіх сил пропагують і нав'язують самі зрадники у керівних кабінетах, на засіданнях рад, у ЗМІ та мережах інтернету. Насправді, поки настане кінець війні, діяльність зрадників приведе до сотень і тисяч додаткових жертв мирного населення, руйнування інфраструктури та невдач на фронті. Ворог - є ворог і його потрібно ліквідовувати. Гасло "Смерть окупантам та їх посіпакам!" ніхто не відміняв і не відмінить.
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27.03.2022 19:08
+13
карабах всё. айзеры выгнали москальню.
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27.03.2022 19:11
+10
британия. массово отчисляют расейских студентов. выселяют из общаг.
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27.03.2022 19:21
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Куда подевался Шойгу?
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27.03.2022 19:04 Ответить
пабєду празднує
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27.03.2022 19:35 Ответить
сдох.
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27.03.2022 19:09 Ответить
Ей бы еще знать, что большинство граждан Украины армянского происхождения являются такими же "Бандеровцами", как и остальные граждане Украины, не зависимо от происхождения, и тогда ее толстая жопа треснет на букву Z.
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27.03.2022 19:46 Ответить
это она еще не знает, что даже у украинских бобров есть к ней свои счёты.
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27.03.2022 19:56 Ответить
Andriy Lova

Just now ·



у суспільства склалося помилкове враження, що потрібно спочатку закінчити війну, а вже потім розбиратися зі зрадниками та саботажниками: "не на часі". Це враження з усіх сил пропагують і нав'язують самі зрадники у керівних кабінетах, на засіданнях рад, у ЗМІ та мережах інтернету. Насправді, поки настане кінець війні, діяльність зрадників приведе до сотень і тисяч додаткових жертв мирного населення, руйнування інфраструктури та невдач на фронті. Ворог - є ворог і його потрібно ліквідовувати. Гасло "Смерть окупантам та їх посіпакам!" ніхто не відміняв і не відмінить.
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27.03.2022 19:08 Ответить
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27.03.2022 19:17 Ответить
Як виявилось, другою найпотужнішою армієї в світі керує високоосвічена людина з воєнною спеціальністю оленевод.
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27.03.2022 19:10 Ответить
карабах всё. айзеры выгнали москальню.
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27.03.2022 19:11 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/Vz-TKLARvwc
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27.03.2022 19:19 Ответить
британия. массово отчисляют расейских студентов. выселяют из общаг.
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27.03.2022 19:21 Ответить
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27.03.2022 19:33 Ответить
Не, ну если украинцы сумели разработать штамм короновируса, который выборочно кусает кацапов, то там уже и до драконов недалеко. Тем более, что они тоже рукокрылые! Совпадение?
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27.03.2022 20:18 Ответить
В країні трагедія, кожен день гинуть люди, а ці клоуни продовжують кривлятись
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27.03.2022 20:50 Ответить
 
 