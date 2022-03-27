СЕЛО И ТАНКИ, привидение Шойгу, "сахара нет", за что молятся рашисты? #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

Как в украинской деревне появился "незаконный оборот танков"? Куда девался Шойгу? И за что молятся рашисты? Все это исследовали Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в сатирическом "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ! Они подобрали вам новости, которые вдохновляют и убеждают в нашей непременной победе!

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Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена на канале Цензор.НЕТ в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.

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