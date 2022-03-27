СЕЛО И ТАНКИ, привидение Шойгу, "сахара нет", за что молятся рашисты? #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО
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Как в украинской деревне появился "незаконный оборот танков"? Куда девался Шойгу? И за что молятся рашисты? Все это исследовали Богдан Буткевич и Наталья Соколенко в сатирическом "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ! Они подобрали вам новости, которые вдохновляют и убеждают в нашей непременной победе!
Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена на канале Цензор.НЕТ в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.
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у суспільства склалося помилкове враження, що потрібно спочатку закінчити війну, а вже потім розбиратися зі зрадниками та саботажниками: "не на часі". Це враження з усіх сил пропагують і нав'язують самі зрадники у керівних кабінетах, на засіданнях рад, у ЗМІ та мережах інтернету. Насправді, поки настане кінець війні, діяльність зрадників приведе до сотень і тисяч додаткових жертв мирного населення, руйнування інфраструктури та невдач на фронті. Ворог - є ворог і його потрібно ліквідовувати. Гасло "Смерть окупантам та їх посіпакам!" ніхто не відміняв і не відмінить.