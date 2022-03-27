"Все выгорело, кругом сплошные разрушения", - репортаж из Макарова. ВИДЕО

Российские оккупанты причинили серьезные разрушения поселку Макаров на Киевщине, который удалось отвоевать украинским военным. Сегодня здесь разбитые и выжженные дома, а на улицах не встретить людей.

Репортаж из Макарова военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в своем телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ездил в Макаров - один из населенных пунктов в Киевской области, оказавшийся на линии фронта. Украинским силам удалось вернуть его под контроль, и подразделения российской армии не оставляют попыток отбить населенный пункт(уже после съемки в Генштабе ВСУ заявили, что это оказывается, "серая зона")", - пишет Цаплиенко.

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Он отмечает, что Макаров имеет важное значение, поскольку стоит на пути к дальнейшему окружению столицы вооруженными силами РФ.

"В районе населенного пункта сейчас активно работает беспилотная разведка. Группы собирают данные о передвижении и размещении военной техники противника. Впоследствии эту информацию для нанесения ударов может использовать артиллерия ВСУ. Снял, как выглядит эта охота за российскими колоннами", - пишет журналист.

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