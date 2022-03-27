"Все выгорело, кругом сплошные разрушения", - репортаж из Макарова. ВИДЕО
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Российские оккупанты причинили серьезные разрушения поселку Макаров на Киевщине, который удалось отвоевать украинским военным. Сегодня здесь разбитые и выжженные дома, а на улицах не встретить людей.
Репортаж из Макарова военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в своем телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ездил в Макаров - один из населенных пунктов в Киевской области, оказавшийся на линии фронта. Украинским силам удалось вернуть его под контроль, и подразделения российской армии не оставляют попыток отбить населенный пункт(уже после съемки в Генштабе ВСУ заявили, что это оказывается, "серая зона")", - пишет Цаплиенко.
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Он отмечает, что Макаров имеет важное значение, поскольку стоит на пути к дальнейшему окружению столицы вооруженными силами РФ.
"В районе населенного пункта сейчас активно работает беспилотная разведка. Группы собирают данные о передвижении и размещении военной техники противника. Впоследствии эту информацию для нанесения ударов может использовать артиллерия ВСУ. Снял, как выглядит эта охота за российскими колоннами", - пишет журналист.
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19:54
Россия применила запрещенные кассетные боеприпасы при обстреле населенного пункта Криворожского района Днепропетровской. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины, пишет УНИАН.
«По данным следствия, 27 марта 2022 года вооруженные силы России, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня Торнадо-С одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запретными кассетными боеприпасами».
Возбуждено уголовное дело.
Предыдущая Рада приняла идиотский закон про евробляхи , которым ЗА ВВОЗ в Украину старых недорогих европейских авто сдирали дикие пошлины и акцизы. И дали этим авто едкую кличку ЕВРОБЛЯХИ
ЭТИМ ЗАКОНОМ предыдущие слуги народа
- пролоббировали отверточную сборку авто с АВТОВАЗА НА ЗАЗЕ
- защитили российский автопром от европейских авто
- нанесли материальный удар по 1, 5 млн украинцев , купивших себе недорогие авто в ЕС.
- нанесли удар по малому и среднему бизнесу , используеашему авто
ПРЕДЛАГАЮ отменить данный закон НА РАДОСТЬ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
- сегодня население теряет авто в результате войны
- общественный транспорт почти не работает
- перевозить семьи на чем то надо
- заниматься бизнесом и возить продукцию на чем то надо
- ‼️‼️‼️Украина сегодня авто не производит
и т д
ПОТОМУ ОТМЕНИТЕ ЗАКОН И ПУСТЬ УКРАИНЦЫ ПОКУПАЮТ НЕДОРОГИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ АВТО ДЛЯ СЕМЕЙ И БИЗНЕСА
ЕВРОСОЮЗ ОЦЕНИТ ЭТО РЕШЕНИЕ .
Треба вибивати орків з Маковища (якщо ще не зробили) - там панівна висота, звідти Макарів як на долоні, можна прямим наведенням гатити.