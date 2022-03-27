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Интервью Зеленского российским СМИ: Россия должна знать правду. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы российских журналистов из YouTube-канала "Зыгарь", телеканала "Дождь", портала "Медуза" и изданий "Коммерсантъ" и "Новая Газета".

Соответствующее видео было опубликовано в фейсбуке Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+48
🍁 Мать зажмурившегося рашистского старшего сержанта в интервью DW:

💬 Вы сами понимаете, почему началась эта война?

💬 Я понимаю это так, простыми словами: если бы не бомбанули мы, то украинцы бомбанули бы по нам. Бомбануть-то, наверное, надо было. Тут без вариантов. Но что-то пошло не так. Конечно, никто не ожидал такого. А сейчас, если уже столько парней полегло, то уже нельзя останавливаться. Нужно идти дальше. До победы.

🔥 Кто-то сказал, что войны не будет, если любовь российских матерей перевесит их ненависть к Украине. Так вот - НЕ ПЕРЕВЕСИТ. Поэтому остаётся одно - уничтожать этих ублюдков по максимуму.

Sharp's
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27.03.2022 20:52
+35
Малоефективно.
Послухала розмову СБУ з папашею полоненого орка.
Його питають - армія роіські воює на території України ?
Ні, воно каже.
А ваш син де працює - служить в росіский армії.
Питання наступне . А де він ? Папаша каже в полоні в Україні.
Наступне питають - то армія роіські напала на Україну ?
Папашка каже - ні, не знаю, я політикою не цікавлюсь
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27.03.2022 20:42
+26
не хочу марно тратити час на Зело.
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27.03.2022 20:46
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Согласен с тем, что рашисты даже хуже немецкой регулярной армии.
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28.03.2022 00:23 Ответить
Германия, 80 лет назад. Правда тогда интернета не было и на самом деле было сложно узнать правду.
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27.03.2022 21:35 Ответить
І знову кацапури про налагодження стосунків.
Капець...
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27.03.2022 21:13 Ответить
Заявив що треба вертатись до довоенних кордонів і вирішувати питання донбасу... No comments.
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27.03.2022 21:16 Ответить
Там уже все порешали - теперь думают как скормить народу чтоб типа зрады не было...Вообще из того что читал/смотрел вырисовывается то что сказал (или не сказал) Эрдоган наиболее близко к истине - границы по состоянию на 23 февраля,отказ от НАТО (отмазка - там импотенты ),рюзьке язык - официальный (отмазка - его и так используют),бодаются пока по бамбасу - ********* хочет в пределах административных областей,ну и конечно водичка в крым - она и так уже туда течет под посевную но об этом никто не говорит почему то...Справедливости ради Кулеба это опровергает пока - но почему то не верю ему.
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27.03.2022 21:47 Ответить
чергове ганьбище, як завжди. ні дня без сорому і зради.
все стелеться перед ними, тьху.
правильно вище пишуть - вони все знають і їм по**й!
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27.03.2022 21:37 Ответить
Насилу додивився!!! НІ ПРО ЩО!!! І ПИТАННЯ -ДЛЯ ЧОГО!!!????
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27.03.2022 21:45 Ответить
Зеленский начал забывать изыг
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27.03.2022 21:53 Ответить
я прочитав в'ю в оригіналі.

Таке враження, що він, Зеля - неадекват. Або недолугий. Думки - як у загальновідомого Хлестакова - скачуть одна за одною, без жодної колнкретики. Пригадую, як ще у виші викладачі говорили "якщо ти не здатен зформулювати відповідь на запитання - то ти вірної відповідді на це питання не знаєш". Якраз Зелі це і стосується.
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27.03.2022 21:58 Ответить
Интервью дано для журналистов рф. Говорить -это не воевать. Резюме всего - границы на 24.02. С результатом референдума ушел от ответа.
Человек и команда думает адекватно.
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27.03.2022 22:10 Ответить
Ушел от ответа, тому що результати референдуму уже заготовлені наперед
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28.03.2022 19:58 Ответить
Кароче, Украина должна встать в позу сломанной берёзки и засунуть язык в очко *****. И из этой позы не вылезать ни в коем разе, бо ***** нападёт опять. Армию розпустить, мову забыть, воду в Крым дать потому как Юг останется под *****м, Донбасс останется под ним же. Это по мнению ЗЕчма приемлемый для Украины компромисс?! Народ в стойло, ЗЕшобла в шоколаде и всё, шо нада, якраз посередине. Не дай боже ЗЕшобла подпишет такую бумажку! Верю только ЗСУ. Верю, что ЗСУ будет убивать русню до победного!
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27.03.2022 22:25 Ответить
Кинула лайк,перед тим як слухати,бо наразі війна в Україні,і рф так ,повинна знати правду,враховуючи брехливу пропаганду кремля. Почала дивитися,- з самого початку почав себе пиарити..При чому тут його президенство до дестабілізаціі???? Ну при чому?!!! Коли почалася війна де він був,що робив? Війна йде вже 8 років, Зеленський кричав ,що війна вигідна Порошенко, кричав те саме, що і кацапи!
Я можу признати ,що тепер Зеленський можливо думає не так як раніше.Але вибачьте ,ну треба думати що кажешь,тим більш перед такою публікою як кацапські ЗМІ.
І оце -"хто проти мене той враг"- щось дмухне сталінізмом та культом особистості..
Лайк забираю.
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27.03.2022 22:30 Ответить
Згоден з Вами - і тому мовчав з початку війни . Не міг його , як і раніше , слухати і дивитися , але мовчав . Але після відмови від миротворців !!! І , взагалі , навіщо ці інтерв'ю підху.ловникам ?
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28.03.2022 00:23 Ответить
так пережали как будто снято на сименз...ка кон в футболке сидит на таких официалах месяц не пойму...
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27.03.2022 22:33 Ответить
Зе. Граждане. Громадяни . население на болотах.
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27.03.2022 22:34 Ответить
Нахєра кацапам правда!? У них від правди буде вибух моску.
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27.03.2022 23:02 Ответить
Послухав і дізнався що у українського президента чудовий російський акцент та дікція як у велеречивого російського "інтелектуала", телеведучого чи актора.
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27.03.2022 23:22 Ответить
"Поверніться туди, з чого все почалося, і там спробуємо вирішити питання Донбасу, складне питання Донбасу" - Зверніть увагу, що такі судьбаносні думки президент висловлює не у звернені до нації і навіть не українським ЗМІ, а російським ЗМІ. Це свідоме приниження українців! Це також свідчить, що він боїться не тільки Путіна, але і власного народу.
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27.03.2022 23:29 Ответить
Самые безполезно проведенные 1,5 часа главнокомандующего за последний месяц. Этим одноклеточным( а они таковыми являются, даже несмотря на внешнюю схожесть с людьми) достаточно было бы всем известных трёх слов, ответивших им на все их одноклеточные вопросы. Вместо перевоспитания этой популяции надо заниматься ее истреблением и не отвлекаться на пустое.😎
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27.03.2022 23:33 Ответить
Хоть я и порохобот, но мне очень понравилось направление мысли Владимировича.Я всегда говорил расийским хлопакам, хотите русский язык в Украине (только не государственный), так сделайте украинский язык в расие( можно как второй государственный) , тогда бы и с языковыми вопросами проблем бы не было. Не нужно думать, что на русском языке говорят только расиянчики, на нём говорят более 300 млн. человек. Я вот например 88г.р., садик расийский язык, школа тоже, в институте у Київі тоже 70% предметов на расийским языке.

Я вивчив українську мову за вісім років так, що мені жінка сказала що я вже розмовляю як на заході України.Хоча коли я був у Львові ще у 17му році, коли я щось питав у львівян на українській мові, у лапках, то вони мені відповідали на російській, тому що вони бачили що мені важко спілкуватися рідною мовою. Я радий що я знаю російську, але я ще більше маю задоволення що я навчився розмовляти рідною мовою
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27.03.2022 23:51 Ответить
Просмотрел все интервью, вычленил одно предложение, очень важное для многих наших военных. Президент Зеленский не планирует военным путем отбивать Крым и Донбасс. Только отбросить врага (кацапов) к тем границам, которые были на 24 февраля.
И здесь у меня есть вопрос..
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28.03.2022 00:09 Ответить
правильное интервью.
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28.03.2022 05:01 Ответить
это интервью - это позор Украины... вместо того, чтобы называть все своими именами, а именно - уничтожено 16600 рашистских оккупантов, агрессоров, разрушающих Украину - этот "наивысочайшемудрейший" называет их "расийскими ваенными"... а насчет переговоров вообще складывается впечатление, что он готов все сдать, прикрываясь словами мир...
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28.03.2022 06:21 Ответить
А що Херсон-все нахєр,уже падло віддав?Чому не було ніякої оборони?А Маріуполь?Все ***** відпочивав та умілявся відосиками????Каламой,***** докерувався,злодій потирає долоньки???
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28.03.2022 06:57 Ответить
Почитав коменти і побачив багато хворих коментів. Зеленський - найкращий президент,перший що почав щось робити для країни і людей. А ті хто сіють розбрат - зазомбовані політичними авантюристами, що сіють розбрат заради влади, і це, насправді, може призвести до втрати України,але щоб зрозуміти це, треба мати мозок.
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28.03.2022 09:14 Ответить
Ще раз переконався у правильності вислову «кто ясно мыслит, ясно излагает».
Дослухати до кінця не зміг.
Це біда, що в такий час кермо знаходиться у людини, що двох слів зв'язати не може
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28.03.2022 10:17 Ответить
Посмотрел вчера интервью Зеленского. 10% разражало "я - такой, я - сякой!" 20% - неудачно высказался, 70% - вполне ничего!
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28.03.2022 10:26 Ответить
Посмотрел вчера интервью Зеленского. 10% разражало "я - такой, я - сякой!" 20% - неудачно высказался, 70% - вполне ничего!
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28.03.2022 10:26 Ответить
я думаю ща начнет есть на камеру)
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28.03.2022 11:06 Ответить
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