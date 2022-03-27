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Интервью Зеленского российским СМИ: Россия должна знать правду. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопросы российских журналистов из YouTube-канала "Зыгарь", телеканала "Дождь", портала "Медуза" и изданий "Коммерсантъ" и "Новая Газета".
Соответствующее видео было опубликовано в фейсбуке Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+48 Said_
показать весь комментарий27.03.2022 20:52
+35 Ksenia VB
показать весь комментарий27.03.2022 20:42
+26 Дід Василь
показать весь комментарий27.03.2022 20:46
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Капець...
все стелеться перед ними, тьху.
правильно вище пишуть - вони все знають і їм по**й!
Таке враження, що він, Зеля - неадекват. Або недолугий. Думки - як у загальновідомого Хлестакова - скачуть одна за одною, без жодної колнкретики. Пригадую, як ще у виші викладачі говорили "якщо ти не здатен зформулювати відповідь на запитання - то ти вірної відповідді на це питання не знаєш". Якраз Зелі це і стосується.
Человек и команда думает адекватно.
Я можу признати ,що тепер Зеленський можливо думає не так як раніше.Але вибачьте ,ну треба думати що кажешь,тим більш перед такою публікою як кацапські ЗМІ.
І оце -"хто проти мене той враг"- щось дмухне сталінізмом та культом особистості..
Лайк забираю.
Я вивчив українську мову за вісім років так, що мені жінка сказала що я вже розмовляю як на заході України.Хоча коли я був у Львові ще у 17му році, коли я щось питав у львівян на українській мові, у лапках, то вони мені відповідали на російській, тому що вони бачили що мені важко спілкуватися рідною мовою. Я радий що я знаю російську, але я ще більше маю задоволення що я навчився розмовляти рідною мовою
И здесь у меня есть вопрос..
Дослухати до кінця не зміг.
Це біда, що в такий час кермо знаходиться у людини, що двох слів зв'язати не може