27 марта по двум гуманитарным коридорам эвакуировано 1100 человек, - Верещук. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На воскресенье, 27 марта, было согласовано 2 гуманитарных коридора для эвакуации людей в безопасные места из Донецкой и Луганской областей. В безопасные места эвакуировано 1100 человек.
Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что на 27 марта было согласовано 2 гуманитарных коридора для эвакуации людей в безопасность из Донецкой и Луганской областей, которыми в безопасные места эвакуированы 1100 человек.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня запланировано два гуманитарных коридора, - Верещук
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Лачинський коридор (азерб. Laçın dəhlizi, арм. Լաչինի միջանցք) - шестикілометровий гірський коридор, що сполучає Вірменію та Нагірний Карабах.
У Азербайджану є час вирішити свої територіальні претензії
https://t.me/operativnoZSU/15954
ктото может объяснить жту цифру ? И откуда она ее взяла
https://www.kmu.gov.ua/news/irina-vereshchuk-kilkist-nasilno-vivezenih-**********-zaraz-mozhe-stanoviti-40-tisyach-boremosya-za-yih-povernennya