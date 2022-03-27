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27 марта по двум гуманитарным коридорам эвакуировано 1100 человек, - Верещук. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На воскресенье, 27 марта, было согласовано 2 гуманитарных коридора для эвакуации людей в безопасные места из Донецкой и Луганской областей. В безопасные места эвакуировано 1100 человек.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что на 27 марта было согласовано 2 гуманитарных коридора для эвакуации людей в безопасность из Донецкой и Луганской областей, которыми в безопасные места эвакуированы 1100 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня запланировано два гуманитарных коридора, - Верещук
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Орки виходять через Лачинський коридор

Лачинський коридор (азерб. Laçın dəhlizi, арм. Լաչինի միջանցք) - шестикілометровий гірський коридор, що сполучає Вірменію та Нагірний Карабах.

У Азербайджану є час вирішити свої територіальні претензії
https://t.me/operativnoZSU/15954
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27.03.2022 23:05 Ответить
Самая короткая трагикомедия в истории: «Роскомнадзор потребовал от заблокированных Роскомнадзором медиа не публиковать интервью Зеленского»
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27.03.2022 23:13 Ответить
Верещук на днях давала данные , что 40000 украинцев эвакуировано в рашу
ктото может объяснить жту цифру ? И откуда она ее взяла
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27.03.2022 23:13 Ответить
И на чем их вывозили ?
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27.03.2022 23:14 Ответить
Ірина Верещук: Кількість насильно вивезених українців зараз може становити 40 тисяч - боремося за їх повернення
https://www.kmu.gov.ua/news/irina-vereshchuk-kilkist-nasilno-vivezenih-**********-zaraz-mozhe-stanoviti-40-tisyach-boremosya-za-yih-povernennya
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27.03.2022 23:31 Ответить
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27.03.2022 23:29 Ответить
 
 