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Украина показала, что в демократическом мире нет места для диктатора, - Резников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Наша армия, наш Украинский народ, вдохновляет весь мир своей мужественной борьбой за мир и свободу. Мы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора. Победа за нами! Кстати, военная дипломатия дает хорошие результаты. Продолжение следует", - написал Резников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский военный бьет десять российских, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+3
А ЗЄ показав, що існує, і веде з ними перемовини про нейтральний статус України.
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28.03.2022 01:10
+2
глючит неслабо
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28.03.2022 01:08
+2
І тому....
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 01:10
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Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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28.03.2022 01:03 Ответить
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
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28.03.2022 01:13 Ответить
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
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28.03.2022 01:13 Ответить
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:14 Ответить
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:14 Ответить
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:14 Ответить
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:14 Ответить
Хлопці - Чорнобаївка 12 раз!!!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:14 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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28.03.2022 01:03 Ответить
Як це не має? Чи не з ним ми домовлятися збираємося?
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28.03.2022 01:04 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:05 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:05 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
показать весь комментарий
28.03.2022 01:05 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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28.03.2022 01:05 Ответить
Люди, ВСІ НА БОРОТЬБУ З рашизмом-путінізмом!

Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....

Борітеся - поборете!

а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!

раZZія це імперія Зла....країна терорист!
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28.03.2022 01:05 Ответить
глючит неслабо
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28.03.2022 01:08 Ответить
А ЗЄ показав, що існує, і веде з ними перемовини про нейтральний статус України.
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28.03.2022 01:10 Ответить
А ЗЄ показав, що існує, і веде з ними перемовини про нейтральний статус України.
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28.03.2022 01:10 Ответить
І тому....
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 01:10 Ответить
І тому....
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 01:11 Ответить
І тому....
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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28.03.2022 01:11 Ответить
С тем, кому нет места в демократическом мире, не ищут переговоров так настойчиво, до него доносят свою позицию, если он не согласен - на него накладывают санкции и забывают о нём.

Если же, не потерпев поражения на поле боя, агрессору идут на такие уступки, то вижу два варианта:
1) Наши генералы доложили Зеленскому, что у кацапов гораздо больше шансов победить на поле боя и потому придётся идти на уступки.
2) Зеленский блюдёт интересы не Украины - сознательно или из заблуждения.
3) А у вас какие варианты? И уже хотелось бы увидеть реакцию Порошенко - так бы он поступил, окажись сейчас в ситуации Зеленского?
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28.03.2022 01:30 Ответить
2) Зеленский сознательно не блюдет интересы Украины.
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28.03.2022 08:37 Ответить
Eh
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28.03.2022 09:36 Ответить
 
 