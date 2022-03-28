Украина показала, что в демократическом мире нет места для диктатора, - Резников. ВИДЕО

Украинцы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Наша армия, наш Украинский народ, вдохновляет весь мир своей мужественной борьбой за мир и свободу. Мы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора. Победа за нами! Кстати, военная дипломатия дает хорошие результаты. Продолжение следует", - написал Резников.

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