Украина показала, что в демократическом мире нет места для диктатора, - Резников. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинцы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.
"Наша армия, наш Украинский народ, вдохновляет весь мир своей мужественной борьбой за мир и свободу. Мы показали, что в демократическом мире нет места для диктатора. Победа за нами! Кстати, военная дипломатия дает хорошие результаты. Продолжение следует", - написал Резников.
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+3 Герхард
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Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Сьогодні або ніколи! Завтра може бути пізно....
Борітеся - поборете!
а взагалі, Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти! руZZкому міру повірити - себе обманути!
раZZія це імперія Зла....країна терорист!
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
Путлер /*****/ повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
Если же, не потерпев поражения на поле боя, агрессору идут на такие уступки, то вижу два варианта:
1) Наши генералы доложили Зеленскому, что у кацапов гораздо больше шансов победить на поле боя и потому придётся идти на уступки.
2) Зеленский блюдёт интересы не Украины - сознательно или из заблуждения.
3) А у вас какие варианты? И уже хотелось бы увидеть реакцию Порошенко - так бы он поступил, окажись сейчас в ситуации Зеленского?