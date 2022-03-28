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Порошенко призвал ЕС к нефтяному эмбарго России: Даже сейчас Европа финансирует Путина в разы больше, чем Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Петр Порошенко в эфире польского телеканала Polsat News призвал европейских союзников ввести эмбарго на российскую нефть и газ.

"Нужно эмбарго. Эмбарго — это в первую очередь о прекращении финансирования Путина. К сожалению, сейчас Европа финансирует Путина в три-четыре раза больше, чем Украину. Это недопустимо", – отмечает Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС". 

"Мне очень импонирует позиция премьер-министра Чешской Республики и премьер-министра Словении, которые приехали в Киев и привезли уникальный перечень к пакету санкций", - отметил пятый Президент.

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"Нам нужен ленд-лиз, так же как в 1941 году – все: от продовольствия до амуниции. Второе: не столько закройте небо, ведь мы понимаем статус нейтралитета, а предоставьте нам самолеты, включая польские самолеты, дайте нам системы противовоздушной обороны, дайте их нашим солдатам, нашим пилотам – и мы закроем небо. Третий пункт – это второй фронт, все, кроме солдат. Под вторым фронтом я имею в виду в том числе санкции", – объяснил Порошенко.

"Пункт четыре – это План Маршалла, План Байдена, или План Байдена-Джонсона-Шарля Мишеля. Речь идет о деньгах из российских замороженных активов. Это также о трастовом фонде, который в дальнейшем поможет Украине отстроиться после войны", – заметил Петр Порошенко.

"И пятое – нам необходимо держать открытую дверь для Украины в Объединенной Европе. Мы должны получить статус страны-кандидата в Европейский Союз до конца года", – убежден Порошенко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Ты я вижу очень волнуешься за тех. процессы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Извино но украинцам как и Пороху на это насрать
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28.03.2022 09:45
+6
А почему вы это не требуете от Зе?
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28.03.2022 09:47
+5
Пусть зеледент купит для армии хоть что нибудь на свои активы, а мы посмотрим
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28.03.2022 09:53
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Ты я вижу очень волнуешься за тех. процессы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Извино но украинцам как и Пороху на это насрать
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28.03.2022 09:45 Ответить
Ты я вижу очень волнуешься за тех. процессы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Извино но украинцам как и Пороху на это насрать
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28.03.2022 09:45 Ответить
Ты я вижу очень волнуешься за тех. процессы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Извини, но украинцам как и Пороху на это насpать
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28.03.2022 09:46 Ответить
Ты я вижу очень волнуешься за тех. процессы европейских нефтеперерабатывающих заводов. Извини, но украинцам как и Пороху на это насpать
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28.03.2022 09:46 Ответить
Не ***** ху#ню!
ФСБ тупе идинахуй.
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28.03.2022 09:46 Ответить
Не ***** ху#ню!
ФСБ тупе идинахуй.
показать весь комментарий
28.03.2022 09:46 Ответить
Не ***** ху#ню!
ФСБ тупе идинахуй.
показать весь комментарий
28.03.2022 09:46 Ответить
Не ***** ху#ню!
ФСБ тупе идинахуй.
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28.03.2022 09:46 Ответить
А ви можете пояснити нашим дружинам, дітям, що потрібно ще 2 роки почекати і вмирати?
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28.03.2022 09:48 Ответить
В Европе некоторые заводы настроены на рашкинскую нефть, по примесям. Они уже обьявили что в течение двух лет откажутся . Это не может произойти в один момент. Кто то бы обьяснил это Порошенко если он сам не в курсе. А про газ чего? Про транзит нами ? Молчок?
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28.03.2022 09:36 Ответить
А він купив
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28.03.2022 09:45 Ответить
А він купив
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28.03.2022 09:45 Ответить
А ти персонально скільки процентів свого прибутку на допомогу армії аитратив?
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28.03.2022 09:47 Ответить
А ти персонально скільки процентів свого прибутку на допомогу армії аитратив?
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28.03.2022 09:47 Ответить
А почему вы это не требуете от Зе?
показать весь комментарий
28.03.2022 09:47 Ответить
ГАНДОНАЄВ артурка-іди порвись і заштопайся! Це краще шо ти мош зобить
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28.03.2022 09:47 Ответить
ГАНДОНАЄВ артурка-іди порвись і заштопайся! Це краще шо ти мош зробить
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28.03.2022 09:47 Ответить
ГАНДОНАЄВ артурка-іди порвись і заштопайся! Це краще шо ти мош зробить
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28.03.2022 09:48 Ответить
ГАНДонаєв артурка-іди порвись і заштопайся-це краще шо ти мош зробить
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28.03.2022 09:50 Ответить
Він не чекав твого змістовного зауваження, а так і зробив. До того ж, вже давно. В спам, ботику.
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28.03.2022 09:55 Ответить
сдрысни не воняй - срань кацапская...
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28.03.2022 09:58 Ответить
сдрысни не воняй - срань кацапская...
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28.03.2022 09:58 Ответить
Пусть зеледент купит для армии хоть что нибудь на свои активы, а мы посмотрим
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28.03.2022 09:53 Ответить
Я бы не месте Зе уже ввела военную экспроприацию..
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28.03.2022 11:41 Ответить
Я бы не месте Зе уже ввела военную экспроприацию..
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28.03.2022 11:42 Ответить
Я бы не месте Зе уже ввела военную экспроприацию..
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28.03.2022 11:42 Ответить
Я бы не месте Зе уже ввела военную экспроприацию..
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28.03.2022 11:42 Ответить
Я бы не месте Зе уже ввела военную экспроприацию..
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28.03.2022 11:42 Ответить
Вот и обьясни это все Зеленскому,вместо плевания в того,благодаря кому ты тут пукину подхрюкиваеш!,
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28.03.2022 10:16 Ответить
Вот и обьясни это все Зеленскому,вместо плевания в того,благодаря кому ты тут пукину подхрюкиваеш!,
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28.03.2022 10:16 Ответить
Як завди - так!
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28.03.2022 09:38 Ответить
Як завжди - так!
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28.03.2022 09:39 Ответить
Добре підмітив, але німцям французам і угорцям пофігу
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28.03.2022 09:40 Ответить
Добре підмітив, але німцям французам і угорцям пофігу
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28.03.2022 09:40 Ответить
Добре підмітив, але німцям французам і угорцям пофігу
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28.03.2022 09:40 Ответить
Ого ботни набежало
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28.03.2022 09:45 Ответить
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Ответить
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Ответить
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Ответить
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
показать весь комментарий
28.03.2022 09:48 Ответить
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
показать весь комментарий
28.03.2022 09:48 Ответить
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
показать весь комментарий
28.03.2022 09:48 Ответить
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
показать весь комментарий
28.03.2022 09:48 Ответить
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Ответить
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Ответить
Надо рисовать везде КРОВАВУЮ НЕФТЬ И ГАЗ ИЗ РАШИ
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28.03.2022 09:48 Ответить
Не добавляйте 100 раз комментарий. Добавили и ждите, через 5-10 мин появится.
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28.03.2022 09:58 Ответить
Попробовать обновить страницу, вероятнее всего комментарий появится сразу.
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28.03.2022 10:41 Ответить
Важно не то что сказал Порошенко, а то что по всем этим важнейшим для нашей победы пунктам, от Запада - полная тишина и игнор. И это очень напрягает.
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28.03.2022 10:07 Ответить
Від дзеркала, виродку, відійди
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28.03.2022 10:42 Ответить
Від дзеркала, виродку, відійди
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28.03.2022 10:47 Ответить
Явная неисправность на сайте. При отправке комментария сообщает о неудаче и предлагается попробовать отправить снова. Отправляешь и снова тот же результат. Через несколько отправок надоедает.

Через минут 10 обновляешь страницу, а там отображаются все попытки.
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28.03.2022 11:09 Ответить
Явная неисправность на сайте. При отправке комментария сообщает о неудаче и предлагается попробовать отправить снова. Отправляешь и снова тот же результат. Через несколько отправок надоедает.

Через минут 10 обновляешь страницу, а там отображаются все попытки.
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28.03.2022 11:09 Ответить
Перекройте "трубу" - будет газовое эмбарго!
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28.03.2022 12:51 Ответить
 
 