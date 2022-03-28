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"Имя?", - "Косик Сергей Сергеевич", - "Военное звание?", - "Подполковник", - военные показали сбитый 24 марта российский СУ-35 и его пилота. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети появилась видеозапись, на которой украинские военные допрашивают российского пилота, самолет которого был сбит 24 марта близ Изюма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны догорающий современный СУ-35 и первый допрос пленника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили вертолет оккупантов прямо на аэродроме. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Виноват старший, бл...ть, штурман. Штурмана на палю. А он - не знал, он хороший, отпустите его домой.
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28.03.2022 09:50
+22
Нанесіть йому "каардінати" проміж очей
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28.03.2022 10:20
+20
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28.03.2022 09:51
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Страница 2 из 2
"Мы не знали, мы с большой высоты..." а ми знаємо - знищити свинособаку!
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28.03.2022 10:11 Ответить
Що з коментами відбувається?
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
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28.03.2022 10:14 Ответить
Це якась херня. Хто дублює?
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28.03.2022 13:16 Ответить
Це якась херня. Хто дублює?
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28.03.2022 13:16 Ответить
Це якась херня. Хто дублює?
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28.03.2022 13:17 Ответить
Що з коментами відбувається?
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
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28.03.2022 10:15 Ответить
Тому що ви натискаєте декілька разів на «відправити». На сайті глюки. Я тисну один раз, показує помилку, але комент пізніше з'являється
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28.03.2022 10:36 Ответить
Не звизди. То черговий "чєрвячок". Перехлюдаємо. СЛАВА УКРАЇНІ ! СЛАВА ГЕРОЯМ !..... ... Ще є "самливающиєся" ??? То ,дуже прошу - до Чернобаївки Чернойобовки !!!
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28.03.2022 11:12 Ответить
Я думала меня заблокировали .🤪
И лайки ставлю, они вроде есть , но не отображаются пока не посмотришь в список «Менi подобаеться»
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28.03.2022 11:36 Ответить
Може бути білорусом. В них також багато прізвищ із закінченням на -ик, -ік.
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
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28.03.2022 10:15 Ответить
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:43 Ответить
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:43 Ответить
Косік це українське прізвище.
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29.03.2022 09:17 Ответить
Що з коментами відбувається?
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
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28.03.2022 10:15 Ответить
Що з коментами відбувається?
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
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28.03.2022 10:16 Ответить
Може бути білорусом. В них також багато прізвищ із закінченням на -ик, -ік.
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
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28.03.2022 10:17 Ответить
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:49 Ответить
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:49 Ответить
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:49 Ответить
Може бути білорусом. В них також багато прізвищ із закінченням на -ик, -ік.
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
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28.03.2022 10:18 Ответить
Та мерзотником воно було і стало обісраним збитим. Щодо призвіща то можливо і з українським коріннням. "Хахли" в кацаповійську зараз дуже вислужуються задля лояльності до себе. До речі: маю доброго знайомогона призвіще Косик.
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28.03.2022 10:44 Ответить
81 року народження, мізки вже повинні працювати, що ти робиш, і які накази ти виконуєш! але нацистам і фашистам марно щось доказувати! недобиток тьху
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28.03.2022 10:18 Ответить
Нанесіть йому "каардінати" проміж очей
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28.03.2022 10:20 Ответить
расстрелять ******.
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28.03.2022 10:25 Ответить
Та ні то дуже гумано, по куску рубати і присипати сіллю
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28.03.2022 11:37 Ответить
Та ні то дуже гумано, по куску рубати і присипати сіллю
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28.03.2022 11:37 Ответить
обосрался
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28.03.2022 10:26 Ответить
Може бути білорусом. В них також багато прізвищ із закінченням на -ик, -ік.
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
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28.03.2022 10:26 Ответить
Цікаво, як збили цього монстра впс параші , 1млрд рублів згоріло як пакля
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28.03.2022 10:28 Ответить
Цікаво, як збили цього монстра впс параші , 1млрд рублів згоріло як пакля
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28.03.2022 10:28 Ответить
Цікаво, як збили цього монстра впс параші , 1млрд рублів згоріло як пакля
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28.03.2022 10:28 Ответить
цікаво як завалмли цього монстра ціною 1 млрд рублів
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28.03.2022 10:29 Ответить
як завалмли цього монстра ціною 1 млрд рублів
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28.03.2022 10:29 Ответить
як завалмли цього монстра ціною 1 млрд рублів
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28.03.2022 10:29 Ответить
як завалмли цього монстра ціною 1 млрд рублів
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28.03.2022 10:29 Ответить
Роздерти за обидві ноги,або яйця відрізати і в рота запхати,як це робили чечени.
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28.03.2022 10:31 Ответить
А ще краще, як це робили афганці з 1979 по 1988 р.
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28.03.2022 13:41 Ответить
Роздерти за обидві ноги,або яйця відрізати і в рота запхати,як це робили чечени.
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28.03.2022 10:31 Ответить
Роздерти за обидві ноги,або яйця відрізати і в рота запхати,як це робили чечени.
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28.03.2022 10:31 Ответить
НЕ ГОДУВАТИ!Відрубати гуки - і в рашку!
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28.03.2022 10:35 Ответить
НЕ ГОДУВАТИ!Відрубати гуки - і в рашку!
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28.03.2022 10:35 Ответить
По координатах: мирне населення, жінки, діти, школи, садочки, пологові будинки, та гауманітарні колони!..Все мразота знає!
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28.03.2022 10:41 Ответить
По координатах: мирне населення, жінки, діти, школи, садочки, пологові будинки, та гауманітарні колони!..Все мразота знає!
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28.03.2022 10:42 Ответить
Путін -х^йло!
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28.03.2022 10:53 Ответить
Путіін -х^йло!
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28.03.2022 10:53 Ответить
где модер
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28.03.2022 11:00 Ответить
Хлыбало пыдвороти тварюка кацапська!
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28.03.2022 11:12 Ответить
Хлібало підвороти тварюка кацапська!
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28.03.2022 11:14 Ответить
Ну Вы крутой психолог и стратег! Русня никого и никогда не жалела. Им не нужен ни Азовсталь ни электростанции, их задача уничтожить Украину, как страну, а население низвести до состояния быдла, как в самой России. Для начала Вошка Вовойная смените методичку.
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28.03.2022 11:16 Ответить
Расстрелять нахрен этого кацапского урода!!! Все он знал и фамтлии он все знает!!
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28.03.2022 11:40 Ответить
в плен не брать тварину...
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28.03.2022 11:44 Ответить
Да-а, не быть его жене подполковником!
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28.03.2022 12:50 Ответить
бздит,что завалят.
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28.03.2022 12:54 Ответить
расстрелять.
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28.03.2022 13:10 Ответить
а писали, що льотчиків та артелеристів в полон брати не будуть....
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28.03.2022 13:32 Ответить
воно якесь пришелепкувате....в очах жах...мабуть вважає що його піною задують
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28.03.2022 13:35 Ответить
Вреш собака!..
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28.03.2022 13:35 Ответить
На бочку с порохом его, пущай полетает!
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28.03.2022 14:14 Ответить
Таким треба в першу чергу мішок на голову й підвал, обробити трохи й нехай співає. Пора й нашій пропагандиській машині завестися, нехай розкажуть як главтували, убивали цивільних і мародерили, досить виродків жаліти, та сторона їх вже давно використовує як м'ясо.
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28.03.2022 14:39 Ответить
Так може його(і таких же)обміняти, що новий літак йому дали!? Що за дебільна політика нашої влади!
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28.03.2022 16:57 Ответить
ПодПОКОЙНИК...
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28.03.2022 18:25 Ответить
Нова казочка "нє знаю с бальшой висати " !!! Брешуть мерзотники.... усе вони чудово знають!
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28.03.2022 20:07 Ответить
ТАКОЕ ЖЕ ЧМО КАК ПУТИН ТОЛЬКО МЕНЬШЕ СЦЫКЛИВОЕ !)
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28.03.2022 22:43 Ответить
)(.йло сказало що мене знищить. Сам приїде? Чи знову генералісмуса пришле, міль сциклива?
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29.03.2022 09:21 Ответить
А може їх живими вкладати в домовини та штабелями. Не потрібно охороняти. А далі гуманний час покаже. Так як вбивця відчує всю глибину своїх вчинків. І рідним написати з фотографією. Там можна видати якщо самі приїдуть і зроблять заяви. А ще було б непогано щоб сплатили у фонд відбудови України, ЗСУ,, моральні збитки....
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29.03.2022 09:49 Ответить
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