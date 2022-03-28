"Имя?", - "Косик Сергей Сергеевич", - "Военное звание?", - "Подполковник", - военные показали сбитый 24 марта российский СУ-35 и его пилота. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой украинские военные допрашивают российского пилота, самолет которого был сбит 24 марта близ Изюма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны догорающий современный СУ-35 и первый допрос пленника.

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