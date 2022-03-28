"Имя?", - "Косик Сергей Сергеевич", - "Военное звание?", - "Подполковник", - военные показали сбитый 24 марта российский СУ-35 и его пилота. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети появилась видеозапись, на которой украинские военные допрашивают российского пилота, самолет которого был сбит 24 марта близ Изюма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны догорающий современный СУ-35 и первый допрос пленника.
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Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
ЧернобаївкиЧернойобовки !!!
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Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
Чому дублюються по декілька раз?🧐🤔
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші
Гончарик, Шмолік, Селивончик та інші