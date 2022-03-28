"Они хотели напасть, НАТО их оружием напичкало, коронавирус в Украине изобрели", - мать русского пленника рассказывает ему о цели "спецоперации". ВИДЕО

В телефонном разговоре с плена российский оккупант получает от матери объяснение задач спецоперации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина рассказала своему сыну об "Украина готовилась напасть", "НАТО их оружием напичкало" и "украинцы создали коронавирус".

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