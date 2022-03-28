"Они хотели напасть, НАТО их оружием напичкало, коронавирус в Украине изобрели", - мать русского пленника рассказывает ему о цели "спецоперации". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В телефонном разговоре с плена российский оккупант получает от матери объяснение задач спецоперации в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина рассказала своему сыну об "Украина готовилась напасть", "НАТО их оружием напичкало" и "украинцы создали коронавирус".
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Помимо репарацій після закінчення бойових дій я б зобов'язала росіян хоч би завали розбирати та дивитися документальні фільми про те, що їх "герої" натворили.
"КРЫМ НАШ"
Знаю одну семью здесь в Канаде таких, по работе, еще до войны говорила мне, что 5 лет назад они просто сбежали оттуда, продали или бросили абсолютно все, разорвали все связи, говорила, что жить и общаться просто невозможно, если у тебя другое мнение, на тебя сразу кидаются и стучат куда только можно, все вокруг зомби и рабы
Як вся ця х*йня в головах кацапів поміщається? Мабуть, тому, що там мізків немає...
ПОВНИЙ ЗАПИС за посиланням -
https://youtu.be/XxwQsqVEiUk