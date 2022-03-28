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"Они хотели напасть, НАТО их оружием напичкало, коронавирус в Украине изобрели", - мать русского пленника рассказывает ему о цели "спецоперации". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В телефонном разговоре с плена российский оккупант получает от матери объяснение задач спецоперации в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина рассказала своему сыну об "Украина готовилась напасть", "НАТО их оружием напичкало" и "украинцы создали коронавирус".

Также смотрите: "Имя?", - "Косык Сергей Сергеевич", - "Военное звание?", - "Подполковник", - военные показали сбитый 24 марта российский СУ-35 и его пилота. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
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28.03.2022 10:06
+25
Казкові довбні....
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28.03.2022 10:05
+23
т.е. если этой мамаше на улице кто-то выстрелит в голову только потому, что убежден, что у нее в сумке граната и она собиралась его взорвать, это совершенно нормально - он всего лишь предотвратил преступление..., интересно, конечно, как удалось за такой короткий срок вывести новую породу человекообразных - без головного мозга, с одним спинным...
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28.03.2022 10:33
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Страница 3 из 3
Я же говорил- 98 процентов русских- дебилы
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28.03.2022 11:21 Ответить
Я же говорил- 98 процентов русских- дебилы
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28.03.2022 11:21 Ответить
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять." Й. Геббельс
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28.03.2022 11:24 Ответить
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять." Й. Геббельс
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28.03.2022 11:24 Ответить
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять." Й. Геббельс
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28.03.2022 11:25 Ответить
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять." Геббельс
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28.03.2022 11:25 Ответить
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять."
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28.03.2022 11:26 Ответить
Сын в плену, Бог знает, что с ним может случиться, а мать всё-равно гнёт свою линию!!!
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28.03.2022 11:30 Ответить
Сын в плену, Бог знает, что с ним может случиться, а мать всё-равно гнёт свою линию!!!
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28.03.2022 11:30 Ответить
фашистская свиноматка даже непарится что её отпрысок в плену... одним спиногрызом меньше...
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28.03.2022 12:09 Ответить
"Чим жахливіше брехня, тим легше у неї вірять." Й. Геббельс
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28.03.2022 11:33 Ответить
Не дивуйтеся, люди. Ця пошесть не лікується нічим. І німці "не вірили" у звірства їх хлопчиків, поки американці не примусили цивільне населення розбирати і перезахоронювати масові поховання жертв нацизму.
Помимо репарацій після закінчення бойових дій я б зобов'язала росіян хоч би завали розбирати та дивитися документальні фільми про те, що їх "герої" натворили.
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28.03.2022 12:06 Ответить
вот это мозги промыли.
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28.03.2022 12:49 Ответить
ю
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28.03.2022 12:52 Ответить
*****, как с ними тяжело разговаривать. Это *****. Я там жил долго. *****, на меня почему-то не действовала пропаганда (я не руцки по крови). И у меня было ощущение, что я в дурдоме. С кем ни поговори, лезла вот эта *****. Необъяснимо. Они там все либо агрессивные, либо «я вне политики, меня это не касается (причем даже падение курса рубля)», либо приверженцы нового божества навального, при этом «Крым их». Короче, там НЕТ нормальных. Даже если кажется, что нормальный, пошкребёшь, там вылезет *****.
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28.03.2022 13:14 Ответить
Если даже самого с виду нормального и адекватного кацапа хорошенько протереть - то проявиться
"КРЫМ НАШ"
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28.03.2022 13:49 Ответить
Там есть нормальные примерно 1 на 1000, то есть 0,1% где-то.
Знаю одну семью здесь в Канаде таких, по работе, еще до войны говорила мне, что 5 лет назад они просто сбежали оттуда, продали или бросили абсолютно все, разорвали все связи, говорила, что жить и общаться просто невозможно, если у тебя другое мнение, на тебя сразу кидаются и стучат куда только можно, все вокруг зомби и рабы
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28.03.2022 20:40 Ответить
В первісні бандерівці викопали Чорне море і придумали бубонну чуму, натуральну віспу, а ******* - винайшли коронавірус. А в 1941 злі бандерівці пенделями гнали миролюбний вермахт у напад на СРСР. А ще бандерівці придумали атомну бомбу і подарували її США, а самі чомусь від ядерної зброї відмовилися.
Як вся ця х*йня в головах кацапів поміщається? Мабуть, тому, що там мізків немає...
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28.03.2022 13:40 Ответить
Ну, це очевидно, що ця самиця сама і відправила свого ******** вбивати хахлоф. Для деяких це взагалі єдина можливість заробітку. Тому ***** і тримало свою біомасу у злиднях, щоб у разі війни у них було бажання їхати на цю війну.
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28.03.2022 14:03 Ответить
это цинизм или **********?
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28.03.2022 14:59 Ответить

ПОВНИЙ ЗАПИС за посиланням -

https://youtu.be/XxwQsqVEiUk
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28.03.2022 15:15 Ответить
А.И.Солженицын: "Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но...смертные»
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28.03.2022 15:19 Ответить
Да ни какого отношение это изречение к Солженицыну не имеет. Не распространяйте фейки, даже если по тексту всё действительно так. А Солженицын сам был порядочным кацапом и гнусным лжецом.
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28.03.2022 20:01 Ответить
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