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"Просыпаюсь от взрывов. Танки, БМП наши взрываются. Всем уже страшно стало. Ну, маленько выпили с танкистами", - пьяный бурят заблудился и попал в плен. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные задержали напившегося и заблудившегося российского оккупанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Просыпаюсь от взрывов. Танки, БМП наши взрываются. Всем уже страшно стало. Ну, маленько выпили с танкистами", - рассказал бурят, попавший в плен.

Смотрите также: "Говорю - помогите мне, а они побежали дальше, даже помощь не оказали", - пленный оккупант рассказал, как русские командиры бросают своих раненых солдат умирать. ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
молодца бурят... призывай всех после выпивки брать левее...
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28.03.2022 11:35
+34
Это он просто пьяный с расскосыми глазами похож на бурята, а когда просохнет то обретет черты типичного жителя Москвы
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28.03.2022 11:37
+10
Я бы в лесу указатели поставил: пивбар, ночной клуб для мужчин, сауна + тайский массаж и т.п. Набили бы орков немеряно.
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28.03.2022 11:42
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Это не бурят, а казах. Типичный скриптонит
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28.03.2022 12:43 Ответить
Ты *******, однако
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28.03.2022 12:59 Ответить
Коли алкоголь спас нікчемне життя.
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28.03.2022 13:25 Ответить
и чего это вата постоянно заблуждается ?
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28.03.2022 13:39 Ответить
Якийсь цей бурят недожарєний...
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28.03.2022 13:44 Ответить
да какой это бурят, это вылитый В.И. Ленин в молодые годы т.е. калмык, а если всмотреться то это и есть настоящий рюський, просто наши ссыльные бандеровцы плохо его мамку учили борщ варить... недоработка
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28.03.2022 15:17 Ответить
Шаман однако.
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28.03.2022 21:08 Ответить
Бурят умньій хоть и п'яньій
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28.03.2022 22:31 Ответить
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