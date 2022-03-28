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"Просыпаюсь от взрывов. Танки, БМП наши взрываются. Всем уже страшно стало. Ну, маленько выпили с танкистами", - пьяный бурят заблудился и попал в плен. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные задержали напившегося и заблудившегося российского оккупанта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Просыпаюсь от взрывов. Танки, БМП наши взрываются. Всем уже страшно стало. Ну, маленько выпили с танкистами", - рассказал бурят, попавший в плен.
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