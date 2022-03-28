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"Трогательный пример солидарности": украинские пожарные выстроились в коридор, встречая колонну гумпомощи из Франции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские пожарные выстроились в коридор почета, встречая колонну гуманитарной помощи из Франции

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Франции в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках инициативы "Допомога Схід" в Украину прибыла медицинская помощь из Франции, - Наев. Фоторепортаж

"Трогательный пример солидарности Франции, Украины и Евросоюза. Коридор почета пожарных, когда гуманитарная колонна из Франции, пересекая Европу, заезжает в Украину", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мариуполь - это новый Алеппо, - МИД Франции
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Топ комментарии
+12
Справді зворушливо!
Так можна зустрічати тільки друзів!
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28.03.2022 11:50
+8
лити

🔸🔸🔸 КОРЧИНСКИЙ

Корчинський - конфіскація зброї добровольців.

https://youtu.be/hQIY0w8feLg

28.03.2022 11:47
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28.03.2022 11:48
+5
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 11:54
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Лучше б оружие дали, стоянием делу не поможешь
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28.03.2022 11:45 Ответить
Лучше б оружие дали, стоянием делу не поможешь
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28.03.2022 11:45 Ответить
Ого, серйозна така гуманітарка...
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28.03.2022 11:48 Ответить
лити

🔸🔸🔸 КОРЧИНСКИЙ

Корчинський - конфіскація зброї добровольців.

https://youtu.be/hQIY0w8feLg

28.03.2022 11:47
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28.03.2022 11:48 Ответить
Справді зворушливо!
Так можна зустрічати тільки друзів!
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28.03.2022 11:50 Ответить
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 11:54 Ответить
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 11:54 Ответить
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 11:55 Ответить
подякувати без сумніву портрібно, але це якось дуже принизливо під козирьок вітати.
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28.03.2022 11:56 Ответить
подякувати без сумніву портрібно, але це якось дуже принизливо під козирьок вітати.
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28.03.2022 11:56 Ответить
подякувати без сумніву портрібно, але це якось дуже принизливо під козирьок вітати.
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28.03.2022 11:56 Ответить
подякувати без сумніву потрібно, але це якось дуже принизливо під козирьок вітати.
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28.03.2022 11:56 Ответить
А де ви побачили в цьому відео українських пожежників? На ньому французькі і румунські спеціалісти, що також вказано і в описі відео, проте автор статті матеріалу вирішив трохи хайпанути
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29.03.2022 12:33 Ответить
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 11:56 Ответить
своэрідній намек, що жабоїди проснулись, невже не зрозуміло? було зробленно спецом для *****, як "його-союзник" постачає гум-ку, все норм хлопи
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28.03.2022 11:59 Ответить
Є таке нове дієслово : "МАКРОНИТЬ" , ознаки-симптоми: занепокоєість, інколи глибока, співчуття і гра на публіку.
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28.03.2022 12:00 Ответить
є таке нове дієслово: "макронити" -, яке означає співчуття, занапокоєість, інколи глибоку...
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28.03.2022 12:02 Ответить
зробіть чат, нах лізти як воно працює, завжди адміна ****** отримує за ноухау, здається, тут такий самий приклад
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28.03.2022 12:04 Ответить
зробіть чат, нах лізти як воно працює, завжди адміна ****** отримує за ноухау, здається, тут такий самий приклад
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28.03.2022 12:04 Ответить
Макрон вертиться як вуж на сковорідці. У нього вибори. Може, очікував на гроші від хутіна. А тут накрилось...
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28.03.2022 12:09 Ответить
А закрили б свої гнилі пелькі бидловаті критикани!
Не треба було просерати своє!
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28.03.2022 12:13 Ответить
це копійки у порівнянні з тим, скільки вони платять болотам за нафту і газ
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28.03.2022 12:24 Ответить
Португалія наче також відправляла фігову гору ******** поежних машин
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28.03.2022 13:46 Ответить
А де ви в цьому відео та і в описі до нього побачили українських пожежників? Після такого я дуже сумніваюся в професіоналізмі автора цього мптеріалу
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29.03.2022 12:29 Ответить
 
 