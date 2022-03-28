"Трогательный пример солидарности": украинские пожарные выстроились в коридор, встречая колонну гумпомощи из Франции. ВИДЕО

Украинские пожарные выстроились в коридор почета, встречая колонну гуманитарной помощи из Франции

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство Франции в Украине.

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"Трогательный пример солидарности Франции, Украины и Евросоюза. Коридор почета пожарных, когда гуманитарная колонна из Франции, пересекая Европу, заезжает в Украину", - говорится в сообщении.

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