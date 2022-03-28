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"Враг не оставляет надежды захватить Киев – пытается прорвать коридор вокруг и блокировать пути", - Маляр. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российские оккупанты не отказались от попыток захватить Киев и пытаются прорвать коридор вокруг столицы и блокировать пути.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона UAразом

"Враг пытается вокруг Киева прорвать коридор для себя, блокировать транспортные пути. Оборона Киева продолжается и она очень серьезная - задействованы сухопутные, десантно-штурмовые войска, ССО, тероборона и сами киевляне чрезвычайно активны. Врагу чрезвычайно сложно. Впрочем, будем честными - враг не оставляет надежду захватить Киев", - сказала она.

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Топ комментарии
+36
...Величезна проблема цієї війни - брак адекватного інформування. Крім коротких зведень Генштабу взагалі нема чого прочитати. Все що виходить із ОП переслідує якісь свої цілі. Вони всіма силами применшують серйозність ситуації, відволікають увагу на другорядне, поспіхом збивають собі якісь медійні "плюшки", не думаючи про безпеку людей.

То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.

Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
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28.03.2022 12:21
+25
а можна цю Маляр взагалі не випускати в ефір??? постійно якісь негативні прогнози, адже реально на фронті ситуація інакша, особливо поблизу столиці, даже наші воїни вже вимагають не випускати цю спікершу з непідтвердженою інфою .. Не розумію, навіщо розганяти оцю істерію?
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28.03.2022 12:14
+14
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28.03.2022 12:48
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28.03.2022 12:08 Ответить
...Величезна проблема цієї війни - брак адекватного інформування. Крім коротких зведень Генштабу взагалі нема чого прочитати. Все що виходить із ОП переслідує якісь свої цілі. Вони всіма силами применшують серйозність ситуації, відволікають увагу на другорядне, поспіхом збивають собі якісь медійні "плюшки", не думаючи про безпеку людей.

То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.

Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
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28.03.2022 12:21 Ответить
Інформація - це війскова таємниця, а ти хочешь щоб її тобі у реальному часі видавали? А заразом і рашистам?
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28.03.2022 12:27 Ответить
під час АТО інфа нормально видавалась,і за наші втрати говорилось відкрито, нафіга робити з цього секрет,ми що орки щоб це приховувати
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28.03.2022 14:36 Ответить
Втрати - це інформація про місцезнаходження підрозділів. Це інформація про стан підрозділів.

Ідіть працювати, замість дрочити стрічки новин.

Зведень ГШ - достатньо.
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28.03.2022 22:04 Ответить
так ніхто не каже що б по частинах та підрозділах,просто загальну кількість в добовому зверненні,бо люди вже починають плести ***** мовляв,раз не кажуть значить втрати ледь не як в кацапів,нафіга цими недомовками розганяти паніку і зраду.самі собі палки пхають,всі розуміють що втрати є,але таке замовчування добавляє зайву нервозність і створюють розсаду для кацапських фейків.
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28.03.2022 22:09 Ответить
Не меліть дурниць і не слухайте ідіотів. А головне - придушуйте базікання ідіотів.

Ніяких масових втрат в ЗСУ - немає. Якщо б були - новини про масові похорони йшли б косяками.

Ніякої нервозності немає, а кацапським фейкам вірять тільки ідіоти, які підписані на неофіційні фейкометні канали в ТГ.

Відпишіться, а краще взагалі видаліть телеграм зі свого телефону - і через тиждень взагалі забудете про фейки тощо.
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28.03.2022 22:35 Ответить
Подайте заявку в Генштаб щоб вас особисто інформували про всі події на фронті
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28.03.2022 12:31 Ответить
***, ти дебіл? Люди воюють, а воно жалієтья, що пердячи на дивані, немає що почитати.
Детальний опис бойових дій йому треба, бажано напряму з Генштабу.
****, ідіот кончений.
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28.03.2022 12:36 Ответить
45 тыс. мешков заготовлено,а кацапское быдло никогда не задавало лишних вопросов ввиду лишней хромосомы.
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28.03.2022 12:11 Ответить
тільки значна частина із тих 45 тис. готувалась для нас
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28.03.2022 12:20 Ответить
З якого дива? Вони і своїх не підбирають.
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28.03.2022 12:22 Ответить
готувалися до зачисток і етнічних чисток же
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29.03.2022 10:37 Ответить
судячи зі стану їхньої техніки та стану "другої армії світу" - ніяких мішків взагалі не купувалося, на гроші, що були виділені на мішки - якийсь рашкованський полкан собі гелік черговий купив.
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28.03.2022 22:07 Ответить
для вас, німців? ого ти шо знаєш!
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29.03.2022 10:22 Ответить
а що, в намеччині тільки німці можуть знаходитись?
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29.03.2022 10:36 Ответить
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28.03.2022 12:48 Ответить
Сказочные долбаебы, что еще можно сказать
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28.03.2022 12:13 Ответить
а можна цю Маляр взагалі не випускати в ефір??? постійно якісь негативні прогнози, адже реально на фронті ситуація інакша, особливо поблизу столиці, даже наші воїни вже вимагають не випускати цю спікершу з непідтвердженою інфою .. Не розумію, навіщо розганяти оцю істерію?
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28.03.2022 12:14 Ответить
Это антипод Арестовича. Для равновесия.
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28.03.2022 12:22 Ответить
Этого дрыстовича что-то слышком много,со своим вкрадчевим мурчащим голоском...
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28.03.2022 13:34 Ответить
люську взагалі нах з екрана,теж мені іксперд
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28.03.2022 14:37 Ответить
В последнее время вообще в сети посыпалась "негативщина", такое ощущение, что народ к чему-то что-то готовят.
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28.03.2022 12:25 Ответить
А может это не негативщина, а объективщина? А то слишком много шапкозакидательства.
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28.03.2022 12:39 Ответить
А может вообще не надо было шапкозакидательством заниматься и людям головы дурить?
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28.03.2022 13:03 Ответить
к сдаче Марика, к чему ж еще
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29.03.2022 10:23 Ответить
маляр, яка ти огидна в своїй брехні, вєртольотікі та інше. Жах, коли профан займає вищу посаду.
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28.03.2022 12:20 Ответить
Ще більший жах коли профан займає найвищу посаду.
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28.03.2022 12:36 Ответить
Русня традиційно намагається посилити позиції перед переговорами, зобразивши хоч якіст "перемоги". А таких як ця ... спікерка ("і самі кияни надзвичайно активні") варто зачинити десь наодинці і надовго.
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28.03.2022 12:21 Ответить
Так була інформація , що відкинули ворога на 70 км від столиці ! А Буча Ирпінь та Гостомель це справжній капкан для загарбників . Здається що МО не володіє станом речей !
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28.03.2022 12:22 Ответить
Русня традиційно намагається посилити позиції перед перемовинами, зобразивши хоч якісь "перемоги". А таких як ця ... спікерка ("і самі кияни надзвичайно активні") варто зачинити десь наодинці і надовго.
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28.03.2022 12:23 Ответить
Орки сумскую группировку убрали - им неоткуда резервы под Киев кидать.
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28.03.2022 12:23 Ответить
з Сум йдуть тільки на лівий берег Києва. А на правий берег йдуть з білорусі
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28.03.2022 12:38 Ответить
Кого обрали корисні ідіоти, той і займає цю посаду.
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28.03.2022 12:26 Ответить
Жінки зараз схильні до істерик і "всьо пропало", тих хто не має військової підготовки потрібно прибрати з військових посад. Міністр - адвокат який ніхера не розуміє в військовій справі, але хоч не панікує, ця ж дама абсолютно цивільна заступниця міністра оборони. Хочете міністра оборони мати ручного цивільного - ок, ну хоч заступника військового поставте, війна вже місяць, а ви наче діти малі.
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28.03.2022 12:24 Ответить
Закрийте коменти доки не полагодите.
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28.03.2022 12:25 Ответить
Может каждый прохожий будет делать заявления?Какое ты **** имеешь отношение к операциям генштаба?
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28.03.2022 12:28 Ответить
Краще правда ніж красива брехня, як від Арестовича.
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28.03.2022 12:44 Ответить
Мер Чернігова закликав Зеленського не поспішати обмінювати льотчиків, які бомбили місто.

Він уточнив, що чув інтерв'ю полоненого Красноярцева і запевнив, що ворожий льотчик бреше і бачив, куди він скидав 500-кілограмові авіаційні бомби.
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28.03.2022 12:47 Ответить
Главный заголовок на Укр. Правде: "Россияне пытаются прорвать оборону возле Киева"
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28.03.2022 13:27 Ответить
Кто-то в курсе? Что там с обещаными шашлыками на майские ???
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28.03.2022 14:47 Ответить
Как подпишут капитуляцию, так и на шашлычки ...
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29.03.2022 01:53 Ответить
Представители украинской стороны добавили, что переговоры должны начаться во вторник 29 марта с 10 утра. Со слов участника украинской делегации Давида Арахамии, начало переговоров «сместили во времени из-за логистических проблем».

О встрече высказался и глава МИД Сергей Лавров. По его словам, встреча сейчас была бы контрпродуктивной.

Лидеры могут встретиться, по его словам, «КАК ТОЛЬКО БУДЕТ ЯСНОСТЬ В РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПО ДОНБАССУ,

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ»

https://replyua.net/268740-stalo-izvestno-vremja-i-mesto-vstrechi-delegacij-ukrainy-i-rf.html
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29.03.2022 02:00 Ответить
а что, кроме шлифовальщицы больше никого нет, чтобы озвучить мысли мыслей
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29.03.2022 07:14 Ответить
 
 