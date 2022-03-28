"Враг не оставляет надежды захватить Киев – пытается прорвать коридор вокруг и блокировать пути", - Маляр. ВИДЕО
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Российские оккупанты не отказались от попыток захватить Киев и пытаются прорвать коридор вокруг столицы и блокировать пути.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона UAразом
"Враг пытается вокруг Киева прорвать коридор для себя, блокировать транспортные пути. Оборона Киева продолжается и она очень серьезная - задействованы сухопутные, десантно-штурмовые войска, ССО, тероборона и сами киевляне чрезвычайно активны. Врагу чрезвычайно сложно. Впрочем, будем честными - враг не оставляет надежду захватить Киев", - сказала она.
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+36 olele
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То Лубківський вискакує зі своїм "сьогодні ми візьмемо Херсон" як Пилип з конопель, то Геращенко коригує обстріли Києва у прямому ефірі, то у Арестовича щодня "всьо харашо, прекрасная маркіза", а люди через це заколихування втрачають дорогоцінні години і застрягають в окупації.
Коротше, друзі. Нема чого робити - постіть трактори. А Чорнобаївку лишіть у спокої, там війна, наші б'ються як герої з переважаючими силами противника. І це взагалі не смішно. https://t.me/nuts_roses/721
Ідіть працювати, замість дрочити стрічки новин.
Зведень ГШ - достатньо.
Ніяких масових втрат в ЗСУ - немає. Якщо б були - новини про масові похорони йшли б косяками.
Ніякої нервозності немає, а кацапським фейкам вірять тільки ідіоти, які підписані на неофіційні фейкометні канали в ТГ.
Відпишіться, а краще взагалі видаліть телеграм зі свого телефону - і через тиждень взагалі забудете про фейки тощо.
Детальний опис бойових дій йому треба, бажано напряму з Генштабу.
****, ідіот кончений.
Він уточнив, що чув інтерв'ю полоненого Красноярцева і запевнив, що ворожий льотчик бреше і бачив, куди він скидав 500-кілограмові авіаційні бомби.
О встрече высказался и глава МИД Сергей Лавров. По его словам, встреча сейчас была бы контрпродуктивной.
Лидеры могут встретиться, по его словам, «КАК ТОЛЬКО БУДЕТ ЯСНОСТЬ В РЕШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ ПО ДОНБАССУ,
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ И ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ»
https://replyua.net/268740-stalo-izvestno-vremja-i-mesto-vstrechi-delegacij-ukrainy-i-rf.html