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Расчет украинского ПТРК "Стугна-П" уничтожает вражеский танк: "Красава! Сука! Умничка!" ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Расчет украинского ПТРК "Стугна-П" уничтожил вражеский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии
+57
По перше це просто красиво ))
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28.03.2022 13:04
+34
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:08
+11
Пока всё выглядит логично:

1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться.
2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции Запада - это война.
3. Война началась для того, чтобы не началась война.
4. Призывников не отправляли в Украину, но многие из них каким-то образом там умерли.
5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами. Но его всё равно не бомбили.
6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, ВСУ сдаются пачками; но за месяц получилось только захватить Херсон, захватить Чернобыльскую АЭС(сами не знаем зачем) и окружить Мариуполь.
7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.
8. Желать смерти украинцам можно(и нужно) по российскому ТВ и в российских соцсетях, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбуке - это экстремизм.
9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.
10. В Украине - укронацистско-русофобская хунта. Именно поэтому там в президентах - ни дня не служивший в армии еврей из русскоязычного региона, министр обороны - еврей, глава СБУ(аналог ФСБ) - русский, глава ГУР(аналог ГРУ) - русский и глава СНБО(Совбез) - тоже русский.
11. Мы спасаем русскоязычных и русский язык, именно поэтому стираем с лица земли русскоязычные: Харьков, Мариуполь и Чернигов.

Вы будете удивлены, но всё это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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28.03.2022 13:58
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По перше це просто красиво ))
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28.03.2022 13:04 Ответить
А по друге теж красиво, як і по третє і четверте....😜
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28.03.2022 15:49 Ответить
А ще корисно.
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28.03.2022 17:24 Ответить
І дуже корисно!
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28.03.2022 16:12 Ответить
По перше це просто красиво ))
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28.03.2022 13:05 Ответить
"Они убили мою маму" Харьков 😰
https://www.youtube.com/watch?v=qvY8kszTQl4
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28.03.2022 13:05 Ответить
Це Харків. Кортко. Ніяких розмов з убивцями.https://www.reddit.com/r/UkraineWarVideoReport/comments/tpa1ss/ukrainian_soldiers_shoot_at_pow_238/
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28.03.2022 14:31 Ответить
Навіщо було це на камеру знімати московії в підтримку? Заголовок бачив? Ото ж.
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28.03.2022 15:33 Ответить
Бо вони звірі, не люди, хоч на першій погляд схожі на людей, але в середині підлі жорстокі потвори.
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28.03.2022 17:29 Ответить
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:08 Ответить
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:10 Ответить
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:11 Ответить
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:11 Ответить
Стоп! А якже "АНАЛогов-нет"?! Мабуть-таки нєт.
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28.03.2022 13:11 Ответить
Нравится, не нравится - танки будут плавиться ! (Стугна-П)
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28.03.2022 13:11 Ответить
Шо за дурдом с коментами?
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28.03.2022 13:16 Ответить
Коменты сразу не отправляютс, и все нажимают по 4-5 раз, а через время они проходят.
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28.03.2022 15:13 Ответить
Было с утра, щас вроде нормально.
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28.03.2022 15:15 Ответить
Респект та низький уклін Захисникам України !!
Смерть московітам ***** в Україні !!
Кари, кацапам, тяжкої кари за Україну!
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28.03.2022 13:16 Ответить
Респект та низький уклін Захисникам України !!
Смерть московітам ***** в Україні !!
Кари, кацапам, тяжкої кари за Україну!!
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28.03.2022 13:17 Ответить
Шо за дурдом с коментами?
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28.03.2022 13:17 Ответить
Наши корсары и стугны, по утверждению военных, лучше джавелинов, но с 20 г их не закупали.
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28.03.2022 13:22 Ответить
Вони не можуть бути краще Джавелінів апріорі.Так як Джавелін працює по принципу "вистрілив - забув".А Стугна і Корсар треба щоб оператор до кінця контролював ракету після пуску в ручному режимі.Плюс Стугна і Корсар б'є тільки в лоб танка де товща броня.А Джавелін б'є зверху.
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28.03.2022 13:40 Ответить
Отвал башки
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28.03.2022 13:31 Ответить
ШО ...ОПЯТЬ ВСЕ ЗГОРЕЛИ ?!
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28.03.2022 13:56 Ответить
Пока всё выглядит логично:

1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться.
2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции Запада - это война.
3. Война началась для того, чтобы не началась война.
4. Призывников не отправляли в Украину, но многие из них каким-то образом там умерли.
5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами. Но его всё равно не бомбили.
6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, ВСУ сдаются пачками; но за месяц получилось только захватить Херсон, захватить Чернобыльскую АЭС(сами не знаем зачем) и окружить Мариуполь.
7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.
8. Желать смерти украинцам можно(и нужно) по российскому ТВ и в российских соцсетях, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбуке - это экстремизм.
9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов.
10. В Украине - укронацистско-русофобская хунта. Именно поэтому там в президентах - ни дня не служивший в армии еврей из русскоязычного региона, министр обороны - еврей, глава СБУ(аналог ФСБ) - русский, глава ГУР(аналог ГРУ) - русский и глава СНБО(Совбез) - тоже русский.
11. Мы спасаем русскоязычных и русский язык, именно поэтому стираем с лица земли русскоязычные: Харьков, Мариуполь и Чернигов.

Вы будете удивлены, но всё это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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28.03.2022 13:58 Ответить
Прямо под башню, красава!
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28.03.2022 14:01 Ответить
По больше бы так хороших кадров .
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28.03.2022 15:47 Ответить
Made in Ukraine
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28.03.2022 17:28 Ответить
 
 