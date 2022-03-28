Бойцы в тылу: как работает больница "Охматдет" в военное время. ВИДЕО

С начала полномасштабного вторжения России детская больница "Охматдет" принимает не только детей, но и взрослых.

На YouTube-канале проекта "Украинский свидетель" опубликовали видео о том, как работает в военное время самая большая детская больница Украины "Охматдет".

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Пока военные принимают на себя удар в горячих точках и защищают территориальную целостность нашего государства, врачи продолжают защищать здоровье и сохранять жизнь тысяч украинцев.

С начала полномасштабного вторжения России детская больница Охматдет принимает не только детей, но и взрослых. Теперь вместо плановых операций и лечения малышей врачи вынуждены экстренно оперировать пострадавших от обломков ракет или попавших под обстрелы.

За это время врачи провели десятки операций и пережили тяжелые истории детей и их родителей. Самой маленькой пациентке, которую они оперировали в результате беспощадных действий российских войск, было 1 месяц. Во время ракетного удара мать прикрыла своим телом дочь, которую именно в это время кормила. К счастью, и мать, и ребенок остались в живых. Но в современных реалиях врачи вынуждены слышать не только истории с хеппи-эндом.

"Была у нас ситуация, когда везли троих раненых детей. Мы ждем, все врачи на месте, развернули операционную… Первый звонок: ребенок умер. Мы ждем еще двух. Второй звонок: второй ребенок умер. И потом третий звонок: позвонил врач скорой из городка под Киевом и сказал, что они не могут уехать, потому что это опасно. И все, мы теряем связь. Мы до сих пор не знаем, что с этим ребенком…" - рассказывает работница больницы.

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Напомним, с начала полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине от рук оккупантов погибли 143 ребенка, 216 получили ранения разной тяжести.

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