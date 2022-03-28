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"Ну, и запах здесь, конечно!", - убитые при освобождении села Малая Рогань российские оккупанты. ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины освободили село Малая Рогань вблизи Харькова и уничтожили часть находившихся в населенном пункте российских оккупантов. Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!
Тела убитых российских захватчиков запечатлел главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, находившийся на месте событий через несколько часов после боя.
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