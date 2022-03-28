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армия РФ (15471) Харьковщина (4165) уничтожение (3972)

"Ну, и запах здесь, конечно!", - убитые при освобождении села Малая Рогань российские оккупанты. ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины освободили село Малая Рогань вблизи Харькова и уничтожили часть находившихся в населенном пункте российских оккупантов. Внимание! Не рекомендуется для просмотра людям с неустойчивой психикой!

Тела убитых российских захватчиков запечатлел главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, находившийся на месте событий через несколько часов после боя.

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Топ комментарии
+126
это не запах, это вонь парашного мира.
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28.03.2022 13:42
+112
ЯКРАЗ Треба Рекомендувати ВСІМ це дивитись---бо ЦЕ ВІйна а не компютерні ігри
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28.03.2022 13:42
+95
Красота то какая,! Лепота!
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28.03.2022 13:42
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Кажуть, що то слова Чінгізхана:" Труп ворога завжди гарно пахне".
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28.03.2022 21:22 Ответить
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28.03.2022 21:54 Ответить
откушали свинорылокозломордые ****** украинского вареньица...
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29.03.2022 07:43 Ответить
Мали наказ СТОЯТИ на смерть ? За кого ? За батьків? За своїх дітей ? За свої оселі ? Так за кого ? За маленьке підле злюче ***** ? Воно коштує твоє життя, московіт? Себе не шкода, так пошкодуй свою матір, батька ! Дітей не залишай сирітами. Заради гебешного чмошника, який на тебе плюнув, і розтер, як колись цигарки він збирав у гарнізонному Домі офіцерів ГСВГ.
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30.03.2022 19:48 Ответить
Apologies for not speaking Ukrainian or Russian, but if you speak English, can I ask if you recorded this video on Monday, and if you are aware that the place where you filmed the burned bodies in Mala Rohan is the same location where the video of prisoners being shot in the legs was recorded earlier? I tried to contact you via Facebook, but maybe you did not see my messages. This is my report on your video and the video of the alleged war crime: "Ukrainian Journalist Finds Charred Remains Where Alleged War Crime Was Filmed."
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02.04.2022 03:21 Ответить
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