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Жители Энергодара вышли на митинг против оккупации и спели гимн Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

28 марта, в понедельник, жители Энергодара собрались на мирный митинг.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, люди вышли, чтобы еще раз показать: несмотря на все Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы. Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами.

Орлов уточнил, что на площади у дворца культуры "Современник" прозвучал гимн Украины как символ национальной самоидентификации и свободолюбия нашего народа.

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его и разгонять не будут
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28.03.2022 14:18 Ответить
verpiss dich arschgesicht.
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28.03.2022 14:26 Ответить
Вчора було дивне повідомлення про те, що загарбники ніби покинули Енергодар... Якийсь чиновник з Енергодару...
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28.03.2022 14:27 Ответить
То інше місто атомних енергетиків, Славутич, покинули.
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28.03.2022 15:21 Ответить
 
 