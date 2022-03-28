Жители Энергодара вышли на митинг против оккупации и спели гимн Украины. ВИДЕО

28 марта, в понедельник, жители Энергодара собрались на мирный митинг.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, люди вышли, чтобы еще раз показать: несмотря на все Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы. Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами.

Орлов уточнил, что на площади у дворца культуры "Современник" прозвучал гимн Украины как символ национальной самоидентификации и свободолюбия нашего народа.

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