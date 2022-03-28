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"Командир БТГ сказал, что мы должны готовить мешки для трупов. Для себя. Все ох#ели", - российский пленный. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Российский пленник рассказал, что командир их БТГ (батальонная тактическая группа), выступая перед строем, заявил, что подразделение находится в Украине незаконно, а каждому из бойцов посоветовал готовить себе мешок для трупов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пленник рассказал украинским военным на допросе.

"Командующий БТГром выстроил, выставил патрули. Сказал, что мы неофициально, что мы на территории Украины и добавил, чтобы мы готовили мешки для трупов. Для себя", - заявляет пленный на записи.

"Все ох#ели", - сказал он о реакции на слова командира.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Расчет украинского ПТРК "Стугна-П" уничтожает вражеский танк: "Красава! Сука! Умничка!" ВИДЕО
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Топ комментарии
+118
Правильный командир
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28.03.2022 14:19
+78
настоящий батя
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28.03.2022 14:21
+62
та вы там ох*евшие с рождения !!!
ох*ели они.... а шо ждали??? шампанского и букетов ??? тупорылые твари...
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28.03.2022 14:20
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Правильный командир
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28.03.2022 14:19 Ответить
настоящий батя
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28.03.2022 14:21 Ответить
Семкин!!
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28.03.2022 14:22 Ответить
Соняшниковий!!!
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28.03.2022 14:37 Ответить
тільки накуя в Україну заходили, треба було на параші самоліквідуватися!
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28.03.2022 14:28 Ответить
кацап навіть здохнути не може, щоб нерви не потріпати всім навколо
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29.03.2022 02:22 Ответить
путін "за високий рівень професійності" перетворення особового складу 126-ї окремої бригади берегової оборони рф на 200-й вантаж присвоїв їй найменування гвардійської.

126 бригада - це колишня 36 бригада берегової охорони ВМС ЗС України, смт Перевальне, окупована АР Крим

Командири - зрадники: Татарченко Ігор Віталійович, уродженець Вишгорода (в бігах, може з'явитися в цивільному у Києві), що вже поклав особовий склад під Бучею, а також капітан 1 рангу Завали Хата (хлопці називали його по іншому) та інші - і от за численні втрати власного особового складу недомірок вирішив їх найменувати почесно - 200-ю бригадою (Гвардійською)

Цікаво, яку наступну частину путін нагородить з огляду на те, яких оте формування зазнало непоправних втрат https://t.me/operativnoZSU/16052
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28.03.2022 14:34 Ответить
Справжній комбат!
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28.03.2022 14:40 Ответить
у меня есть пара. упаковок. могу продать. дорого. агов москальня?
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28.03.2022 14:49 Ответить
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28.03.2022 15:08 Ответить
Батяня-комбат
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28.03.2022 16:21 Ответить
та вы там ох*евшие с рождения !!!
ох*ели они.... а шо ждали??? шампанского и букетов ??? тупорылые твари...
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28.03.2022 14:20 Ответить
Так говно за собачкой убирают в специальные пакеты... Культура
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28.03.2022 14:29 Ответить
а за насіння в кармани, ***** подпокойнік сенькін, промовчав ))
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28.03.2022 14:30 Ответить
ну, такого командира ще можна в полон брати, най живе.
Всі інші - в утиль.
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28.03.2022 14:21 Ответить
То правильний підхід. Бо Епіцентр зараз не працює...
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28.03.2022 14:21 Ответить
Працює тсс....
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28.03.2022 14:57 Ответить
То дивлячись де. В моєму районі не працює. Бо обстріли постійно. Може у Льовові і працює...
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28.03.2022 16:05 Ответить
Хароший тамада, і конкурси цікаві.
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28.03.2022 14:21 Ответить
😂😂😂це просто супер
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28.03.2022 14:22 Ответить
Передбачливий командир, хазяйновитий
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28.03.2022 14:25 Ответить
Ага, вот как заботится о своих подчинённых...
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28.03.2022 16:10 Ответить
Правильний командир.
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28.03.2022 14:25 Ответить
Все правильно не валяться же просто так вдруг мухи облепят.
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28.03.2022 14:26 Ответить
Та дайте уже ему мешок и лопату.
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28.03.2022 14:26 Ответить
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28.03.2022 14:27 Ответить
на генеральському потрібно літеру V..ір)
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28.03.2022 15:05 Ответить
і обценьки в карман. коли зуби заболять - стоматологія з самообслуговуванням.
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28.03.2022 14:28 Ответить
Комбат батяня, батяня комбат...
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28.03.2022 14:28 Ответить
Аж рило з подиву ************
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28.03.2022 14:29 Ответить
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28.03.2022 14:41 Ответить
Дивно. Серед кацапів попався один розсудливий.
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28.03.2022 14:29 Ответить
класний демотиватор у війні підполковник СЄНКІН

перефразовуючи фразу "капітан знає все, але щурі знають більше"
можна сказати:

путя знає все, але сєнкін знає більше
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28.03.2022 14:31 Ответить
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28.03.2022 14:31 Ответить
Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно.....
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28.03.2022 14:37 Ответить
и молода-а-а-я не узнает ка-а-а-кой у парня был конец
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28.03.2022 14:41 Ответить
Бюстик Путина
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28.03.2022 15:03 Ответить
конечно ******, даже мешки за свой счёт кек вторая армия мира, посмешище Родина всегда тебя бросит, сынок
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28.03.2022 14:33 Ответить
Самоупоковывающееся пушечное мясо. Прелестно.
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28.03.2022 14:35 Ответить
А вы думали что соревнования по рытью могил были просто так? Случайно совпало?
https://lenta.ru/news/2021/05/14/graves/
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28.03.2022 14:37 Ответить
Ти, це, такі посилання копіпасть. А то всяке г... тор запускати ...
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28.03.2022 16:24 Ответить
Екірпаж Т72Б3 запросто поміщається в 3-х літрову банку
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28.03.2022 14:38 Ответить
если банки брать, то сильно увеличивается себестоимость упаковки. К тому же внезапно обнаружился дефицит крышек и закаточных машинок.
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28.03.2022 14:41 Ответить
Та я свої кришки подарую, тільки б утилізація кацапів пришвидшилась!
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28.03.2022 15:21 Ответить
Раз подполковник семкин сказал - значит, готовьте. И семки в карман тоже не забудьте насыпать.
Сырых!!, долбоёбы кацапские.
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28.03.2022 14:38 Ответить
Камбатбатянябатянякамбат...
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28.03.2022 14:39 Ответить
Все правильно сказал. Командиру звездочку и новый мешок, без дырок.
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28.03.2022 14:40 Ответить
Рило у кацапа якесь стрьомне.
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28.03.2022 14:43 Ответить
Последствия перенесенного менингоэнцефалита с поражением черепномозговых нервов ,неужели контрактник или уже берут Усех ?
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28.03.2022 18:13 Ответить
нормальный подполковник всех в мешки и домой...
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28.03.2022 14:47 Ответить
Уже открытым текстом командиры говорят баранам, шо с ними будет, но они тупо идут на убой, кремлевский комунофашист создал многочисленную армию зомби, это говорящее мясо, его сырье.
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28.03.2022 14:54 Ответить
Ты мы тоже в ****, сынок...
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28.03.2022 14:57 Ответить
Прикиньте ситуацию на россии: вручают повестку, где указано явиться в военкомат со своим пакетом для себя, а танкистам - с подписанной баночкой.
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28.03.2022 14:58 Ответить
Спочатку їм треба була парадка, а тепер мішки для трупів. Вєрной дорогой ідьотє таваріщі
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28.03.2022 14:58 Ответить
После победы надо будет ознакомиться с кацапогэбэшной методикой по мутации массового сознания поголовья.
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28.03.2022 14:59 Ответить
Судя по его глазам - он или снайпер, или наводчик орудия.
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28.03.2022 15:04 Ответить
Это результат достижений росийской селекции. У них как раз безногие танкисты на подходе - экипаж значительно меньше места занимает, и за этот счёт в танке можно гальюн встроить.
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28.03.2022 15:37 Ответить
Подполковник не до конца отдал приказ.
Полный приказ: " Готовить для себя мешки, упаковаться в них и застрелиться."
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28.03.2022 15:06 Ответить
А когда приобретут мешки - дать команду всем упаковаться:
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28.03.2022 15:09 Ответить
У него один глаз смотрит вправо, а другой - вверх. Как он целится?
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28.03.2022 15:28 Ответить
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28.03.2022 15:31 Ответить
Это последствия анестезии. Похоже, у него лекарственная блокада тройничного нерва с левой стороны (для нас с правой). Там виден край немаленького пластыря.
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28.03.2022 15:46 Ответить
Последствия перенесенного менингоэнцефалита
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28.03.2022 18:17 Ответить
Для розвитку енцефаліту має бути мозок. А у кацапів його немає.
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28.03.2022 19:48 Ответить
Зато чесно...
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28.03.2022 15:43 Ответить
Та все вони там розуміють, дурників тільки клеять для свого бидла кацапського і для Західу!
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28.03.2022 16:33 Ответить
почему ку него натовска форма или то рыбацкая...??в субботу видел шли типы на рыбалку так форма комуфло...кофты нгу..аж страшно))
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28.03.2022 17:36 Ответить
Мішок і швабру
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28.03.2022 18:47 Ответить
тепер в сухпай будуть класти чорний мішок, вітаю, вас чекає чорнобаївка!
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28.03.2022 20:35 Ответить
ДА ЗДАТЬСЯ В ПЛЕН ДЛЯ НИХ ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ !!!
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28.03.2022 22:40 Ответить
комбат, говяня-комбат ти сотнями трупов нахерачил наград
Нічого в руських свиней не змінилось. Як було за сраліна та конюха жукова так і залишилось.
Як завжди в руських свиней водиться "взять любой ценой к дню рождения сралина, членина куйла"
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29.03.2022 11:05 Ответить
 
 