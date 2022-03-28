"Командир БТГ сказал, что мы должны готовить мешки для трупов. Для себя. Все ох#ели", - российский пленный. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Российский пленник рассказал, что командир их БТГ (батальонная тактическая группа), выступая перед строем, заявил, что подразделение находится в Украине незаконно, а каждому из бойцов посоветовал готовить себе мешок для трупов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пленник рассказал украинским военным на допросе.
"Командующий БТГром выстроил, выставил патрули. Сказал, что мы неофициально, что мы на территории Украины и добавил, чтобы мы готовили мешки для трупов. Для себя", - заявляет пленный на записи.
"Все ох#ели", - сказал он о реакции на слова командира.
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126 бригада - це колишня 36 бригада берегової охорони ВМС ЗС України, смт Перевальне, окупована АР Крим
Командири - зрадники: Татарченко Ігор Віталійович, уродженець Вишгорода (в бігах, може з'явитися в цивільному у Києві), що вже поклав особовий склад під Бучею, а також капітан 1 рангу Завали Хата (хлопці називали його по іншому) та інші - і от за численні втрати власного особового складу недомірок вирішив їх найменувати почесно - 200-ю бригадою (Гвардійською)
Цікаво, яку наступну частину путін нагородить з огляду на те, яких оте формування зазнало непоправних втрат https://t.me/operativnoZSU/16052
ох*ели они.... а шо ждали??? шампанского и букетов ??? тупорылые твари...
Всі інші - в утиль.
перефразовуючи фразу "капітан знає все, але щурі знають більше"
можна сказати:
путя знає все, але сєнкін знає більше
https://lenta.ru/news/2021/05/14/graves/
Сырых!!, долбоёбы кацапские.
Полный приказ: " Готовить для себя мешки, упаковаться в них и застрелиться."
Нічого в руських свиней не змінилось. Як було за сраліна та конюха жукова так і залишилось.
Як завжди в руських свиней водиться "взять любой ценой к дню рождения сралина, членина куйла"