"Командир БТГ сказал, что мы должны готовить мешки для трупов. Для себя. Все ох#ели", - российский пленный. ВИДЕО

Российский пленник рассказал, что командир их БТГ (батальонная тактическая группа), выступая перед строем, заявил, что подразделение находится в Украине незаконно, а каждому из бойцов посоветовал готовить себе мешок для трупов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пленник рассказал украинским военным на допросе.

"Командующий БТГром выстроил, выставил патрули. Сказал, что мы неофициально, что мы на территории Украины и добавил, чтобы мы готовили мешки для трупов. Для себя", - заявляет пленный на записи.

"Все ох#ели", - сказал он о реакции на слова командира.

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