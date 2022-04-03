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"Война – войной, а посевная по расписанию!": к весенним работам создали ролик об удобрениях из оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети появился достаточно жесткий ролик об удобрениях из оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовал сценарист CinemaKvartal Дмитрий Григоренко, сосценарист сериала "Слуга народа".

"Друзья! В эти непростые времена мы все помогаем нашей стране кто чем может. Я тоже не остаюсь в стороне. Кроме помощи фронту материально, я с товарищами пытаемся поддерживать позитивный настрой и боевой дух наших защитников! Помните картину "Казаки пишут письмо турецкому султану"? Так это наш "приветик" Хуйлу! Продолжение следует! Все будет Украина! Героям Слава! Смерть врагам!" – отметил Григоренко.

Другие авторы ролика – основатель ОО "Образование для успеха" Иван Савицкий, Юрий Микуленко и режиссер, актер Дмитрий Суржиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премия "Эмми" исключила из программы все российские проекты

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
"Половинки скінчилися"
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03.04.2022 00:24
+17
Навіть ,,добрива,, для цієї мразоти є компліментом
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03.04.2022 00:21
+16
Шедевр! )
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03.04.2022 00:25
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Навіть ,,добрива,, для цієї мразоти є компліментом
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03.04.2022 00:21 Ответить
"Половинки скінчилися"
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03.04.2022 00:24 Ответить
Мусять десь бути четвертинки.
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03.04.2022 00:34 Ответить
Шедевр! )
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03.04.2022 00:25 Ответить
Чому вони не ведуть переговорів щоб забрати свої трупы, російський владі якось пох на це, по військових правилах це позор.
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03.04.2022 00:25 Ответить
Невже вони думають, що Україна ці добрива зарахує до репарацій ?))
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03.04.2022 00:27 Ответить
Не выгодно. За каждого надо компенсацию семье выплатить.
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03.04.2022 00:29 Ответить
Бо ******* Роісся існує лише в телевізорі. І якщо в телевізорі "потєрь нєт", то цих солдат просто не існує. А якщо іх не існує - то для чого забирати тіла, яких теж не існує?. Кожен дохлий кацап автоматично перетворюється на жидо-бандерівського правосєка і теж працює на користь російськоі пропаганди. Ну і сім'і нічого платити не треба, нєт тєла - нєт дєла.
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03.04.2022 11:08 Ответить
...сміюся вже над таким! Кляті москалі психіку понівечили...
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03.04.2022 00:25 Ответить
В чому вимірюється родючість українських грунтів?

Кацап / кв. м
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03.04.2022 00:26 Ответить
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03.04.2022 02:34 Ответить
Це тільки москалі могли придати вислову : "одна нога тут, друга там", реальний його зміст.
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03.04.2022 00:27 Ответить
як агроном кажу добре ! тільки вапном пересипайте щоб інфекцію в нашу землю не занести .
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03.04.2022 00:27 Ответить
Букви

@Bykvu

· 13 мин

Птушкін показав секретну вечірку за участю Сергія Лещенка під час війни:

https://twitter.com/i/status/1510356649067884560
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03.04.2022 00:29 Ответить
Манекен у роліку виглядає як справжній мертвий кацап. .. Дійсно кажуть, магія кіно...
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03.04.2022 00:30 Ответить
У мережі з'явився достатньо жорсткий ролик про добрива з окупантів.

??? Здрасьте ! Чого це він жорсткий ?

Прекрасний ролик. Передивлятися і передивлятися.
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03.04.2022 00:32 Ответить
Семьи погибших кадыровцев получили мешок картофеля и литр растительного масла Михаил Ткач: "Канал грозный ТВ" сделал сюжет о том как Кадыров заботится о окадыровцев
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03.04.2022 00:32 Ответить
Це натяк на те, що самих кадирівців пертворили в Україні на смажену картоплю? Хтось у них там ще той троляка
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03.04.2022 11:12 Ответить
Разве можно так на ночь... Про "половинки") Ведь могут и не правильно понять, что за дикий ржач посреди ночи)
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03.04.2022 00:36 Ответить
Аналогічно. Лілював у голосяндру 🤣🤣🤣
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03.04.2022 01:23 Ответить
Приходу російських окупантів раді тільки українські собаки.
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03.04.2022 00:39 Ответить
..і хробаки
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03.04.2022 00:44 Ответить
Холодно, холєра. І прогноз погоди паршивий. Тому хробачки поки що у сплячці.
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03.04.2022 01:43 Ответить
Не лише.
І вовки, і ворони, і черв'ячки.
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03.04.2022 00:47 Ответить
Собаки таке не їдять.
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03.04.2022 01:01 Ответить
Та да, їдять, та й лиси ще є деінде.
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03.04.2022 09:16 Ответить
Розумію почуття Українців, однак бути такими як окупанти не можна. Ми мирні та добрі люди. Не давайте серцям бути не людьськими. Ми вбиваємо їх, тому, що інакше не можна, це необхідне зло, однак знущатись з уже загиблих не гідна справа для європейсьої цивілізованої націїї та справжніх воїнів. Я Українець і я так вважаю, хоч можливо у форумі моя думка комусь не сподобається. Слава Україні! Смерть ворогам! путлер ху*ло!
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03.04.2022 00:58 Ответить
Розумію почуття Українців, однак бути такими як окупанти не можна. Ми мирні та добрі люди. Не давайте серцям бути не людьськими. Ми вбиваємо їх, тому, що інакше не можна. Це необхідне зло, однак знущатись з уже загиблих не гідна справа для європейсьої цивілізованої націїї та справжніх воїнів. Я Українець і я так вважаю, хоч можливо у форумі моя думка комусь не сподобається. Слава Україні! Смерть ворогам! путлер ху*ло!
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03.04.2022 01:00 Ответить
я тико памятаю лейбор кемпс у литку, оте село Пристроми summer 1981, ******** були часи
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03.04.2022 01:00 Ответить
Вогонь! "Половинки скінчилися. - Так зроби!" *****, ліл вголос 🤣🤣🤣
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03.04.2022 01:21 Ответить
Оце, курва, москалям на їхні форуми викласти.
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03.04.2022 01:50 Ответить
Респект! Четвертинки еще надо бы )))
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03.04.2022 02:06 Ответить
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03.04.2022 02:22 Ответить
Каждое проросшее зернышко в зареве боевой посевной - ещё один крепкий удар по тухлым яйцам дебилов кацпских! Победа будет наша - и на родных полях!!! Как и урожай для мирного славного и не сломленного украинского народа. БУДЕМ ЖИТЬ!
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03.04.2022 03:17 Ответить
Тема соняшникового насіння не розкрита
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03.04.2022 06:28 Ответить
Волков нужно завозить в Украину - чтобы «зачищали» территорию от этого русского биомусора.
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03.04.2022 09:48 Ответить
а чЁ ? путлер вяликоскрепно утилизирует свою унтерменшевскую скотину. украинцам органическое удобрение на огород на шару.
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03.04.2022 10:20 Ответить
пусть хоть из этого дерьма хлеб вырастет людей накормить!
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03.04.2022 12:42 Ответить
 
 