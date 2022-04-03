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Казахстан (740) покушение (968)

В Казахстане сообщили, что на президента готовил покушение шпион-русофоб. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Агент иностранной разведки якобы хотел убить главу государства Касим-Жормата Токаева и ряд чиновников

Об этом сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tengrinews.

Мужчину задержали 25 марта в Нур-Султане. Он гражданин Казахстана.

В КНБ утверждают, что мужчина планировал покушение на президента Казахстана и ряд чиновников и силовиков. У него дома изъяли снайперскую винтовку, наркотики и большую сумму средств.

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"Кроме того, сообщается, что агентом "А" отрабатывались задания по продвижению "антироссийской пропаганды" в РК и созданию в обществе "русофобских взглядов" путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", - говорится в сообщении.

В результате предварительного следствия гражданин признался в совершении этих действий по заданию и в интересах иностранного государства.

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КНБ Казахстана проводит расследование в соответствии с частью 1 статьи 24 "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 4 статьи 255 "акт терроризма" УК РК.

В Казахстане сообщили, что на президента готовил покушение шпион-русофоб 01
В Казахстане сообщили, что на президента готовил покушение шпион-русофоб 02
В Казахстане сообщили, что на президента готовил покушение шпион-русофоб 03
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Топ комментарии
+74
Затримали 35 березня , это круто !
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03.04.2022 09:48
+31
Одним словом - наверное какой-то хороший человек..
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03.04.2022 09:48
+21
35 березня? Навыть він собі такого не дозволяв!
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03.04.2022 10:02
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Одним словом - наверное какой-то хороший человек..
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03.04.2022 09:48 Ответить
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03.04.2022 11:57 Ответить
Правдивий блогер. Зброю йому підкинули.
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03.04.2022 16:44 Ответить
Затримали 35 березня , это круто !
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03.04.2022 09:48 Ответить
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03.04.2022 09:49 Ответить
По стопам каДырки и секты "31 февраля"
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03.04.2022 09:51 Ответить
календар за кадировим
35 березня йде якраз після 31 лютого
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03.04.2022 09:58 Ответить
И зовут его не иначе, как Степан...
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03.04.2022 10:01 Ответить
А визитки Яроша не нашли, могли бы с инета распечатать.
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03.04.2022 10:36 Ответить
Там свій календар.
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03.04.2022 10:04 Ответить
нічого дивного...в Північній Кореї літочислення наприклад йде від засновника держави Кім Ір Сена...а шо ви хочете від казахів коли ц них столиця названа в честь Нурсултана Назарбаєва
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03.04.2022 10:04 Ответить
Це завтра.
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03.04.2022 10:20 Ответить
Это значит завтра)
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03.04.2022 10:20 Ответить
Затримали завтра. 😊
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03.04.2022 10:39 Ответить
Це 3 квітня)) До перемоги будемо і надалі рахувати все березнем?
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03.04.2022 10:26 Ответить
36 квітня випустять)
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03.04.2022 19:06 Ответить
Русофоб! Це добре!
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03.04.2022 09:49 Ответить
Антироссийская пропаганда? Это в стране, где запретили колорадки и переходят на латиницу? Да куда ж еще больше?
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03.04.2022 09:50 Ответить
Шпиун-русофоб мав би готувати замах на пуцина. Це якщо ввімкнути логіку. У казахів очевидно з логікою погано.
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03.04.2022 09:51 Ответить
Тоді вже казахофоб...)))
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03.04.2022 09:51 Ответить
А вы про десять покушений на Зе читали, а теперь ещё и ленке угрожают.
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03.04.2022 10:19 Ответить
Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу.
Аль Капоне
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03.04.2022 09:53 Ответить
Сьогодні 36 чи 37 березня?
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03.04.2022 09:56 Ответить
35 березня? Навыть він собі такого не дозволяв!
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03.04.2022 10:02 Ответить
34-те... Його завтра затримають...
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03.04.2022 10:03 Ответить
Значит придут спасать...
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03.04.2022 09:58 Ответить
В современном мире чемодан налички это нонсенс ограничивающий передвижение. Я так думаю что гораздо безопаснее иметь множество счетов в офшорах. Да даже Китае. Наркотики в рашесми всегда фигурируют также для резонанса и картинки. Ещё с советских времен. Мы видим просто тупо срежессированную постановку от ФСБ. Вопрос для чего.
Скорее всего после Украины будет Казахстан...
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03.04.2022 09:58 Ответить
після України?
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03.04.2022 10:06 Ответить
Після України треба ж років 20,щоб баби народжали
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03.04.2022 10:18 Ответить
А накуя снайперу наркотики?!!
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03.04.2022 10:02 Ответить
урядовців на голку саджати
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03.04.2022 10:08 Ответить
Пули смазывать. Чтобы жертва покушения не чуствовала боли и незаметно для себя гуманно умерла от передоза...
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03.04.2022 11:07 Ответить
Ну хіба що.
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03.04.2022 13:02 Ответить
так агент якої країни ? японській шпион 100 % !
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03.04.2022 10:07 Ответить
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03.04.2022 10:08 Ответить
що, будуть змушувати кахахів йти воювати за москалів в Україну? а це такий собі спектакль.
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03.04.2022 10:10 Ответить
Візитку Яроша знайшли?
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03.04.2022 10:10 Ответить
Абсолютное большинство подобных террористических операций по всему миру планируются в Кремле или одобряются и проводятся с его согласия.

А "антироссийская пропаганда" это исключительно для отвода подозрений от свинособак. Если казахские спецслужбы это не поняли до сих пор, то они или тупы или в их рядах предательство.
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03.04.2022 10:13 Ответить
Доказом його русофобії є відсутність колорадської стрічки.
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03.04.2022 10:17 Ответить
Визитку Яроша уже обнаружили?
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03.04.2022 10:17 Ответить
И какой стране выгодно ЭТО? В огороде бузина...а в пустыне - саксаул.
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03.04.2022 10:18 Ответить
Красный ствол на винтаре, это как я понимаю для лучшей маскировки? Похож на отрезанную велосипедную раму с приваренным глушителем. Ну и конечно, какой снайпер-русофоб без наркотиков.
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03.04.2022 10:18 Ответить
35 марта ******
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03.04.2022 10:19 Ответить
Ржу нимагу 😆😆😆
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03.04.2022 10:20 Ответить
Слабак.На зеленського вже більше десяти "замахів".
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03.04.2022 10:24 Ответить
Когда террориста берут с камерами,- это подстава! У Рашки научились. Вопрос зачем? Еще и русофоба ))). Русский мир в Казахстане? Ну-ню....
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03.04.2022 10:29 Ответить
классный пестик, у русофоба. на ножках
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03.04.2022 10:34 Ответить
на ру версии 25 написано))
кто то где то накосячил
а кнб очень оперативно работает
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03.04.2022 10:35 Ответить
Для чего снайперу наркотики?
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03.04.2022 10:35 Ответить
Щоб руки від бухла не тремтіли, мабуть - це в кожного професіонального агента розвідки так )))
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03.04.2022 10:46 Ответить
у мене особистого досвіду немає, але ті хто тусить по нічних клубах кажуть, щоб тривалий час не було потреби у сні, крім іншого
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03.04.2022 11:53 Ответить
"Чоловіка затримали 35 березня в Нур-Султані." - не Рамзанка Диров затримав, котрий Україні часу до 31 лютого давав? ))) Та нічого, в 50-х числах травня мають відпустити...
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03.04.2022 10:45 Ответить
Русофоб хотів вбити казаха??? Фейкомети-дебіли,***🤦
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03.04.2022 10:47 Ответить
настоящий убийца НИКОГДА не занимается пропагандой, пора б знать это казахом, а так, просто вброс и отвлечение внимания от России, которая в другом месте по настоящем мутит в Казахстане!
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03.04.2022 10:54 Ответить
Да, это самый правильный коммент. 1.Нынешнего президента Токаева никто не выбирал, он назначенец Назара и Путлера. 2. Он же(токаев) рожден русским,женат на русскую,дети русские и семья живет в Москве и якобы разведен. 3.Сам холостяк Токаев живет в КЗ как временный командированный из РФ. Теперь, после январьских событий, Токаев стопроцентный Путинский марионетка. С начала войны в Украине многие русские(не знаем откуда,из РФ или из ЛДНР) заехали в Казахстан и даже пытаются получить гражданство. ВОТ вся ЧИСТАЯ КАРТИНА происходящая у нас в Казахстане. Покушение - это ВРАНЬЕ. Почему казахи не знают об этом, а статейка появилась здесь??? А это на десерт:https://www.youtube.com/watch?v=6DNM948wimc&ab_channel=TANIRBERGEN
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03.04.2022 12:15 Ответить
Скоріш за все, постановка необхідна, щоб втягнути казахів у "хрестовий похід проти наркоманів та нацистів"
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03.04.2022 11:14 Ответить
Чего там стесняться...
Теперь они разоблачены до конца. Вскрыта связь зиновьевцев
с заграничной контрреволюционной организацией Троцкого, систе-
матическая связь с германской фашистской охранкой (гестапо). Мас-
кировка бесполезна. Не о «моральной», не о «политической» ответ-
ственности идет речь, а о прямой организации Троцким, Зиновьевым,
Каменевым, Бакаевым подлого убийства Кирова и террористических
покушений на жизнь товарища Сталина и других руководителей пар-
тии. Не только об идейной и политической смычке с фашизмом идет
речь, а о прямой и организованной работе троцкистов и зиновьев-
цев вместе с фашистской полицией, с фашистскими диверсантами и
шпионами.
Смрадом бандитского подполья дышит на нас дело Троцкого-Зи-
новьева-Каменева. Гадина подползает к тому, что для нас дороже
всего. Во всей своей омерзительности раскрывается капиталистиче-
ское окружение нашей страны. Провокаторы войны переправляют
к нам шпионов и диверсантов. Предатели рабочего класса, измен-
ники родине - троцкисты-зиновьевцы особенно удобны для этой
цели: их волчья злоба подсказывает им самые подлые, изуверские
приемы обмана и маскировки.
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03.04.2022 11:22 Ответить
Цирк...
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03.04.2022 12:08 Ответить
похоже, тоже на учениях заблудился)))
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03.04.2022 12:12 Ответить
Тут більше розказують про його русофобство ніж про сам замах. Певно уряд КЗ готує грунт для підтримки рф підсанкційні товари їм постачати
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03.04.2022 13:00 Ответить
А где визитки Яроша?
Не досмотр.....
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03.04.2022 14:47 Ответить
Кошти в рублях?
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03.04.2022 14:50 Ответить
наконец-то на конец и там поймали на конец...
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03.04.2022 15:37 Ответить
И швец и жнец и на дуде игрец
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03.04.2022 16:05 Ответить
Суперлюдина. І стріляє по всіх одразу, і наркотики глотає, і в змі спілкується, і агент русофоб...)))
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03.04.2022 16:18 Ответить
Іноземний шпигун-русофоб-наркоман у Казахстані намагався вбити президента-казаха? 🤔 Маразм досягнув нового рівня 😄
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04.04.2022 09:57 Ответить
 
 