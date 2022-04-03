В Казахстане сообщили, что на президента готовил покушение шпион-русофоб. ВИДЕО+ФОТО
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Агент иностранной разведки якобы хотел убить главу государства Касим-Жормата Токаева и ряд чиновников
Об этом сообщил Комитет национальной безопасности Казахстана, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tengrinews.
Мужчину задержали 25 марта в Нур-Султане. Он гражданин Казахстана.
В КНБ утверждают, что мужчина планировал покушение на президента Казахстана и ряд чиновников и силовиков. У него дома изъяли снайперскую винтовку, наркотики и большую сумму средств.
"Кроме того, сообщается, что агентом "А" отрабатывались задания по продвижению "антироссийской пропаганды" в РК и созданию в обществе "русофобских взглядов" путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", - говорится в сообщении.
В результате предварительного следствия гражданин признался в совершении этих действий по заданию и в интересах иностранного государства.
КНБ Казахстана проводит расследование в соответствии с частью 1 статьи 24 "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и части 4 статьи 255 "акт терроризма" УК РК.
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35 березня йде якраз після 31 лютого
Аль Капоне
Скорее всего после Украины будет Казахстан...
А "антироссийская пропаганда" это исключительно для отвода подозрений от свинособак. Если казахские спецслужбы это не поняли до сих пор, то они или тупы или в их рядах предательство.
кто то где то накосячил
а кнб очень оперативно работает
Теперь они разоблачены до конца. Вскрыта связь зиновьевцев
с заграничной контрреволюционной организацией Троцкого, систе-
матическая связь с германской фашистской охранкой (гестапо). Мас-
кировка бесполезна. Не о «моральной», не о «политической» ответ-
ственности идет речь, а о прямой организации Троцким, Зиновьевым,
Каменевым, Бакаевым подлого убийства Кирова и террористических
покушений на жизнь товарища Сталина и других руководителей пар-
тии. Не только об идейной и политической смычке с фашизмом идет
речь, а о прямой и организованной работе троцкистов и зиновьев-
цев вместе с фашистской полицией, с фашистскими диверсантами и
шпионами.
Смрадом бандитского подполья дышит на нас дело Троцкого-Зи-
новьева-Каменева. Гадина подползает к тому, что для нас дороже
всего. Во всей своей омерзительности раскрывается капиталистиче-
ское окружение нашей страны. Провокаторы войны переправляют
к нам шпионов и диверсантов. Предатели рабочего класса, измен-
ники родине - троцкисты-зиновьевцы особенно удобны для этой
цели: их волчья злоба подсказывает им самые подлые, изуверские
приемы обмана и маскировки.
Не досмотр.....