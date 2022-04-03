Украинские воины уничтожили вражеский танк. ВИДЕО

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады одним выстрелом уничтожили танк врага.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Facebook бригады.

"Каждый выстрел точно в цель! Так работают сичеславские противотанкисты", - говорится в сообщении.

На видео видно, как российский танк вспыхнул после поражения противотанковыми средствами.

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