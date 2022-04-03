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Гуманитарные коридоры для эвакуации 3 апреля запланированы из Мариуполя и Луганщины, - Верещук. ВИДЕО

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коридор,гуманітарний

Сегодня, 3 апреля, идет работа по эвакуации людей из Мариуполя в Запорожье.

Об этом сказала вице-премьер-министр - министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем работу по эвакуации людей гуманитарным коридором из Мариуполя в Запорожье. Сейчас под Бердянском находится 17 автобусов, 10 для эвакуации мариупольцев и местных жителей из города Бердянск. Если автобусы не пропустят проехать в город, просим людей выйти к блокпостам на въезде в города. Там они вас будут ждать. 7 автобусов попытаются проехать поближе к Мариуполю в сопровождении Международного комитета Красного Креста. Также по коридору из Мариуполя в Запорожье можно ехать собственным автотранспортом", - сказала Верещук.

Она также отметила, что на сегодняшний день планируется эвакуация людей из городов Северодонецк, Попасная, Лисичанск, Рубежное и поселка Нижнее Луганской области. По ее словам, чтобы начать эвакуацию, нужно дождаться прекращения огня со стороны российских войск.

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в маріуполі для іноземців на прохання турків.
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03.04.2022 10:58 Ответить
 
 