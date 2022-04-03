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Украинские воины сбили вражеский самолет вблизи Изюма. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы сбили вражеский самолет в Изюмском районе Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, результат успешной атаки был опубликован в соцсетях. На записи зафиксирован момент падения и взрыва самолета.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Путин называет нас нацистами, чтобы оправдать массовые убийства", - Жорин
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Топ комментарии
+102
плохо что на дом... но хорошо что сбили, надеюсь -2 свинособаки
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03.04.2022 11:51
+70
думают что мы наших женщин станем меньше любить, А ВОТ ХРЕН ВАМ КАЦАПЬЁ. это вы там своих манек-людок хоть брейте хоть не брейте, хоть воском обливайте, бесполые твари. наши женщины лучшие в мире
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03.04.2022 11:59
+52
косяком пошли...надеюсь что это британская дудка сработала
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03.04.2022 11:54
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плохо что на дом... но хорошо что сбили, надеюсь -2 свинособаки
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03.04.2022 11:51 Ответить
Та там вже напевно цей будинок і так пошкоджений. І зрештою літак коштує 15 лимонів баксів, а будинок - нехай тисяч сто. Зате тисячі інших будинків цей літак вже не зруйнує. Тут дуже доречі згадати українське "згорів літак - не жаль і хати".
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03.04.2022 12:05 Ответить
а если в доме люди? не дай бог...
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03.04.2022 12:14 Ответить
а що було робити??? не збивати?
Вот ви двічі подумайте, чи раз 50 чи варто одразу перші ж свої думки озвучувати...
я, наприклад, саме так і роблю!
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03.04.2022 12:36 Ответить
А для этого и объявляют тревоги. Или при начале боевых действиях нужно идти в убежище - идет война, а не учения.
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03.04.2022 20:13 Ответить
Ватапилот на куски
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03.04.2022 11:51 Ответить
косяком пошли...надеюсь что это британская дудка сработала
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03.04.2022 11:54 Ответить
Скоріше британська стрічка. У перекладі Starstrek - зоряна полоса (стрічка). Душевно ********.
Хатинку тільки шкода. Ганчірок над кєровниками пєпєлацу не було. То є файно. Амінь, тьху земля залізобетоном.
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03.04.2022 12:04 Ответить
"Зоряних шлях" це а не "стрічка"
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03.04.2022 13:18 Ответить
Не претендую на істину в останній інстанції,но перекласти можна і так-"зоряна смуга, або зоряний шлях". Є хтось з лінгвістів на Цензорі? Літаки вже падають,а від чого?
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03.04.2022 13:47 Ответить
Angelske to streak cognatuje zъ ukrainskimъ štrikati, strekati «žaliti, brizkati», praslověnskimъ *strěkati «koloti, žaliti» tomu perekladu ne potrebuje, ukrainskoju bude Zorestrěkъ / Зорештрик.
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03.04.2022 14:06 Ответить
Задорнов говорил - падают потому, что тяжелее воздуха.
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03.04.2022 15:27 Ответить
чий би бичок не скочив, а телятко наше)
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03.04.2022 13:29 Ответить
Колонну Российских танков разнесли в хлам под Киевом.
Смотреть Видео - https://www.youtube.com/watch?v=9N0B9qu0_-s
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03.04.2022 11:56 Ответить
Гарнюче.
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03.04.2022 13:38 Ответить
Це та колона, яка вчора перейшла кордон, аби прикривати відступ свинособак?

Казали по ній добряче насипали!
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03.04.2022 14:47 Ответить
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03.04.2022 11:56 Ответить
думают что мы наших женщин станем меньше любить, А ВОТ ХРЕН ВАМ КАЦАПЬЁ. это вы там своих манек-людок хоть брейте хоть не брейте, хоть воском обливайте, бесполые твари. наши женщины лучшие в мире
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03.04.2022 11:59 Ответить
Заметьте, публикация *************, а лайкнули парашенцы. Надо составить список и не читая спамить.
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03.04.2022 20:17 Ответить
Головне що живі.Волосся відросте.
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03.04.2022 12:02 Ответить
это потому что они ******** и всякое проявление женской красоты режет рюский глаз мойкою крест на крест.
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03.04.2022 12:02 Ответить
А они разве знают что такое красота. В их понимании только трахнуть бабу на сеновале и все, а те думают что это и есть красота. Животные и только!
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03.04.2022 20:20 Ответить
Кацапи, ще досі не дивились стрічку "G.I. Jane"
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03.04.2022 12:05 Ответить
Довбику. Тримай.
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03.04.2022 12:13 Ответить
подумаешь, волосы отрастут, а жженого в танке ваньку уже не воскресишь...
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03.04.2022 12:16 Ответить
Да. Але це знущання над особистістю. Також воєнний злочин.
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03.04.2022 12:23 Ответить
Ай молодца!!! Опустила **************** гавномета!!!))))
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03.04.2022 20:23 Ответить
найридниши . наймылиши . НАШИ ЖИНКЫ --- ТАКЫХ НЕМА В СВИТИ --- СЛАВА УКРАИНИ --- ПЕРЕМОГА БУДЕ ЗА НАМИ --- СМЕРТЬ *****--- СМЕРТЬ КАЦАПСТАНУ ТА ВИЧНЭ ПРОКЛЯТТЯ РАШАБЫДЛУ ТА ВСИМ НЭДОЛЮДКАМ ЩО ТАМ МЭШКАЮТЬ
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04.04.2022 07:02 Ответить
Это фото сразу после обмена пленными, потому и улыбаются.
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03.04.2022 13:24 Ответить
Голили голови жінкам ще НКВДсти, щоб зламати волю.
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03.04.2022 12:09 Ответить
Волосся то таке.
Добре, що вони живі та здорові.
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03.04.2022 12:15 Ответить
Орки думали,что станут похожи на их "клав"и "матрён". Но наши даже побритые оказались красивее.
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03.04.2022 12:10 Ответить
Кацапи думають що у такий спосіб, ці прекрасні жінки стають безликими але вони помиляються. Для того щоб не помічати жіночу красу потрібно бути сліпим. Кацапів злить все прекрасне, це помітно навіть по навмисному руйнуванню об'єктів культури.
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03.04.2022 12:10 Ответить
😡 ДЕ ЧИТАТИ ЗАЯВИ ПОДОЛЯКА ПРО ЗЛОЧИН У ВІДНОСІНІ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВОПЛЕННИХ?

ЧИ ВІН ТІЛЬКИ ЗА КАЦАПІВ ПЕРЕЖИВАЄ?
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03.04.2022 12:20 Ответить
І чогось промовчали про звірства ваньок. Жодна пліснява не заікнулась.
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03.04.2022 12:24 Ответить
Падаляки , Люсі Дристовіч й іньші Арахімї мають бути забуті й седіти як мишки а їх витягли на світ.... "кроти" біля президента Зеленського працюють, ще довбні не зрозуміли що рашиzzдам кінець!
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03.04.2022 13:41 Ответить
Орки поголили наших жінок - це нацистські звички у тварюк безмозглих 😠
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03.04.2022 12:34 Ответить
А я в глаза смотрю-а там всё в порядке
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03.04.2022 13:46 Ответить
Наши женщины самые лучшие и красивые всегда, а волосы вырастут, не беда
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03.04.2022 14:14 Ответить
Ватольоту гаплик.
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03.04.2022 11:57 Ответить
Нам необхідно потопити у Севастополі рашистські кораблі з крилатими ракетами "Калібр". Де наші "Нептуни"?
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03.04.2022 11:59 Ответить
Нептуни? Які Нептуни? Ми, зебіли, про таке й не чули, мабуть щось на "бариго-вальцманівському"
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03.04.2022 12:06 Ответить
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03.04.2022 12:24 Ответить
Закатані в асфальт.
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03.04.2022 12:10 Ответить
"The Times повідомляє, що Лондон готується надати Україні протикорабельні ракети. Як заявив прем'єр Борис Джонсон, вони ************ для захисту Одеси. Йдеться про постачання американських ракет Harpoon. " Все, що може бути найближчим часом. А там, може й до чогось крутішого дійде.
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03.04.2022 12:16 Ответить
Rule Britania!
Britania rule the waves!
Ukranians never - never - never shall be slaves!
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03.04.2022 14:27 Ответить
К сожалению, Нептун не достанет до Севастополя с тех точек, что под нашим контролем. А орки дальше своей бухты не выползают, знают что в противном случае мы сможем трахнуть их посудину.
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03.04.2022 13:01 Ответить
Ну почему же. Нептун разрабатывался для нескольких вариантов использования - наземный на колесной базе и морской с корабельной пусковой установки. Если бы не саботировали последние 3 года эту программу, то у нас был бы и наземный и морской варианты базирования и тогда проблема с расстоянием решалась элементарно. Думается что и сейчас есть варианты решить проблему с расстоянием чтобы бить по свинособачим ракетным кораблям возле Севастополя иначе бы Украина не просила бы сейчас у Великобритании и Норвегии ПКР Гарпун у которого дальность поражения практически такая же, как у наших Нептунов - Нептун до 300 км, а Гарпун до 315 км. Только вот Гарпун стоит в несколько раз больше и деньги за него пойдут в казну Британии или Норвегии, а производство наших Нептунов, которое саботировала зеленая шобла последние 3 года, оживило бы нашу экономику и обошлось бы бюджету в разы дешевле... Ну и самое главное - если бы не саботаж наших ракетных программ, то сотни москальских крылатых ракет не упали бы на наши города и тысячи наших людей остались бы живы ...
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03.04.2022 17:26 Ответить
Вот ето лучший мирный договор который можно с орками проводить. Толькотуничтожение орков спасет Украину
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03.04.2022 11:59 Ответить
І не тільки Україну
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03.04.2022 14:08 Ответить
Камнем прям, аж на слезу пробиват.
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03.04.2022 12:02 Ответить
Доліталася курва🥴
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03.04.2022 12:09 Ответить
Говірка кацапська. Хто робив зйомку?
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03.04.2022 12:14 Ответить
Та в Україні таких повно. Державна політика асиміляції аборигенів працювала сотні років.
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03.04.2022 12:17 Ответить
Там місцеві десь так і говорять.
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03.04.2022 12:40 Ответить
ЗСУ проводить активний переговорний процес...)
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03.04.2022 12:16 Ответить
300 джипів - отчаяних хлопців з джавелінами і стінгерами і на Марік
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03.04.2022 12:24 Ответить
Заветный дымок над лесом.
Папиросы "Дымок" вам в джоппу, "авиаторы".
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03.04.2022 12:45 Ответить
Маю надію що мирні мешканці не загинули,шкода лише будинку...
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03.04.2022 13:13 Ответить
они что, все видео о подбитых орках антонине отправляют?
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03.04.2022 13:42 Ответить
Виколіть очі цапському пілоту.
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03.04.2022 15:55 Ответить
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03.04.2022 17:04 Ответить
Слава нашим воїнам !
Бережи вас Боже!
І одне велике прохання тим хлопцям , що знімають.
Ну не коментуйте свої відео свинособачими матюками !!!
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04.04.2022 07:46 Ответить
 
 