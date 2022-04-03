Российские захватчики отправляют в РФ вещи, украденные у украинцев. 3 ЧАСА ВИДЕО
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Мародеры из армии оккупантов массово отправляют по почте в белорусском Мозыре награбленные у украинцев вещи.
Запись с камеры слежения в отделении службы экспресс-доставки опубликовал в ютубе Антон Мотолко, сообщает Цензор.НЕТ.
Блогер Роман Шрайк пишет, что запись длится три часа, потому что после этого служба доставки выключила камеру видеонаблюдения на своем сайте.
Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что оккупанты открыли в белорусской Наровле целый базар, на котором российские грабители продают вещи, украденные из домов украинцев.
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Ні, всі москалі підраси..
Генерал Дмитро Марченко:
виграно першу велику битву цієї війни - битву за Київ
Якби ми програли її, Україна була б роздерта на кілька шматків. Військові на Сході були б відрізані від постачання і оточені. До 300 вбитих цивільних в Ірпені додалося б 30 тисяч у Києві. Ключовим стало утримання Васильківського летовища. "Елітні" обізяни були знищені і не змогли захопити злітну смугу для своїх транспортів.
Другим чинником була зупинка наступу на південь від Житомирської траси на Фастів і Васильків. Кажуть, допомогли ще давньоруські Змієві вали. А ЗСУ насипали зверху артою і ванькам стало різко не альо. Третім і контрольним в голову стало звільнення Макарова і ускладнення постачання відрізаного південного угрупування.
За нас дуже круто зіграла рідна земля. Річка Ірпінь та її заболочені береги не пустили окупантів до Києва і дали час зібрати сили, а ще за нас був весь Київ. У ******** історії нема такого прикладу масової добровільної мобілізації в ТРО і ЗСУ.
👉🏼Які уроки битви за Київ?
1. Ми були не готові. Понівечені Ірпінь, Гостомель, Буча - плата за нашу неготовність.
2. Вже зараз треба врахувати помилки і рубежі подалі від Києва і Житомирської траси.
3. Озброєння ТРО - найкраще рішення для захисту Києва, яке тільки могло бути. Обов'язково треба це розвинути і зробити фішкою нашої оборони.
4. Битва за Київ показала значення системи ППО. Вона має стати пріоритетом розвитку ЗСУ №1.
5. Критично не вистачає авіації і бойових гелікоптерів.
6. Протитанкові комплекси від союзників і українські аналоги помножили на нуль російську стратегію наступу колонами. Тепер це тупо колони смертників.
7. Все те, що писали в літературі Другої Світової про українського солдата - правда. Хитрий, вмілий, впертий, незламний. На ньому трималася вся армія Совєцького союзу. Тепер український солдат - як чистий спирт, не розбавлений московитами, робить ЗСУ непереможними.
Це перша велика перемога цієї війни. І вона не остання.
https://t.me/irpininteresting/4673
злитий кацапамзахоплений кацапами південь України і смертельно поранений, але не скорений Маріуполь.
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Розвідка США попереджала Зеленського про план РФ наступати на Київ через зону відчуження з території Білорусі, - The Wall Street Journal
(рахунок не закінчено!!!)
Житель Гомеля:
«Военных все больные. Они выезжают на броне в такую погоду. Сейчас заполнили станцию Белица. Скупают бухло, в том числе и дорогое.
При этом страшно кашляют. Люди боятся к ним приближаться».
Житель Брагина:
«Сегодня, 02.04.2022, в 01:30 в городе Брагин в местном баре "Забель" была толпа вояк. Напились и начали драку между собой и с брагинскими ребятами, при этом крича "Если бы не мы, вас бы не было".
Также про проживание: многим открыли "двери" жительницы Брагина, живут некоторые вояки вместе с такими "жительницами"».
Житель Хойников:
«Они гривны пробуют менять, пусть и реже чем доллары и российские рубли. Страшно подумать откуда они украинскую валюту берут».
t.me/flagshtok
❗️ Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки.
До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбоваваного. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників.
https://t.me/irpininteresting/4674
🦉 ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 56-ї десантно-штурмової бригади в/ч 74507 м. Камишин, Волгоградської області (Феодосія, Крим), що скоюють воєнні злочини проти народу України.
🔗 Посилання на список: https://gur.gov.ua/content/******************-56-desantnoshturmovoi-bryhady.html
флага, ничего не видно
В корне не согласен! Это не кража, а разбой.
Этих "асвабадителей" нужно судить не только за военные преступления, но ещё и по статье 187 п. 4 УК Украины:
- Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
А покупателей по статье 198 - приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем.
- карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Кстати, по УК РБ предусмотрен такой же срок.
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля...
Уж лучше из Европы геи,
Чем ********* из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только... Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна...
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
Авторы проекта "Беларускі Гаюн" из полученных данных обнародуют перечень тех военных оккупационных войск РФ, которые сдали 2 апреля наибольшее по весу количество награбленного имущества в Украине:
Коваленко Евгений Евгеньевич отправил в Рубцовск 450 кг. инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее. Телефон: +79130213100
Лазарев Артем Петрович отправил в Рубцовск 255 кг. запчастей и электросамокат. Телефон: +79132257343
Николаев Павел Александрович отправил в Рубцовск 205 кг. инструментов, телевизор и кресло. Телефон: +79235652819
Сердцев Андрей Николаевич отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79831816692
Валиев Георгий Муратович отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79133660555
Степанов Николай Николаевич отправил в Уссурийск 140 кг. запчастей и кондиционеров. Телефон: 89146747822
Канболатов Эльдар Арсланович отправил в Рубцовск 140 кг. инструментов и одежды. Телефон: +79230096646
Жуковский Роман Александрович отправил в Рубцовск 130 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79133615429
Чучалин Евгений Викторович отправил в Рубцовск 100 кг. инструментов, вещей и несколько телевизоров. Телефон: +79230018617
Волощук Иван Иванович отправил в Рубцовск 95 кг. инструментов, вещей и телевизор. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери)
Колоцей Сергей Александрович отправил в Ульяновск 90 кг. крышку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родственника)
Юшин Владимир Сергеевич отправил в Читу 85 кг. одежды. Телефон: +79243830515
Григорян Артур Ашотович отправил в Горняк 60 кг. вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК. Телефон: +79831066239
Шулайкин Николай Николаевич отправил в Биробиджан 60 кг. одежды и рыболовных принадлежностей. Телефон: +79142155101
Дацюк Иван Андреевич отправил в Рубцовск 60 кг. одежды. Телефон: +79137976731
Кузьмин Игорь Сергеевич отправил в Рубцовск 50 кг. инструментов и вещей. Телефон: +79236497934