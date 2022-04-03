Российские захватчики отправляют в РФ вещи, украденные у украинцев. 3 ЧАСА ВИДЕО

Мародеры из армии оккупантов массово отправляют по почте в белорусском Мозыре награбленные у украинцев вещи.

Запись с камеры слежения в отделении службы экспресс-доставки опубликовал в ютубе Антон Мотолко, сообщает Цензор.НЕТ.

Блогер Роман Шрайк пишет, что запись длится три часа, потому что после этого служба доставки выключила камеру видеонаблюдения на своем сайте.

Смотрите также: "Весточка от мародера": российские оккупанты по почте отправляют награбленные в Украине вещи. ВИДЕО

Ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что оккупанты открыли в белорусской Наровле целый базар, на котором российские грабители продают вещи, украденные из домов украинцев.