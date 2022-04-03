Российские оккупанты расстреливали женщин в Ирпене, а затем ездили по их телам на танках – мэр Маркушин. ВИДЕО

Войска РФ устроили страшную расправу над мирными жителями во время оккупации Ирпеня. Людей не только пытали и убивали, но и глумились над телами убитых.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские фашисты расстреливали женщин и девушек в Ирпене, а затем ездили по их телам на танках.

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