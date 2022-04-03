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Российские оккупанты расстреливали женщин в Ирпене, а затем ездили по их телам на танках – мэр Маркушин. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ устроили страшную расправу над мирными жителями во время оккупации Ирпеня. Людей не только пытали и убивали, но и глумились над телами убитых.
Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, российские фашисты расстреливали женщин и девушек в Ирпене, а затем ездили по их телам на танках.
Топ комментарии
+112 Ksenia VB
показать весь комментарий03.04.2022 14:12
+95 ॐ Серж ॐ
показать весь комментарий03.04.2022 14:12
+63 Саша Пончик
показать весь комментарий03.04.2022 14:13
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Вепсюк ***** какие-то кровавые ванны из Марала принимает... Монгольская Шойга тоже какая-то пляцкая ШАМАНА, каких-то собачек для обряда убивает....
У сородичей СОБЯНИНА(мера Москвы), у ХАНТОВ И МАНСОВ есть ДЕЛИКАТЕС - ЖРАТЬ КИШКИ ЕЩЕ ЖИВОГО ОЛЕНЯ и запивать ЕГО КРОВЬЮ.....
Вообщем ЖИВОДЕРСТВО - СУТЬ КАЦАПА...
росіянин це має стати синонімом повної деградації,тупикової віхи розвитку цивілізації...
що ж має бути в голові/серці/думках...(
слів нема(
Тому українці вирішіть зараз що ви будете робити коли лідер ********** підпише договір про "сруцікій мір".
Мало того что его никто в нормальном мире не смотрит, но и данные подписчиков идут прямо в ФСБ. Кучу белорусов так пересажали, только за подписку на ТГ- каналы оппозиции.
Вот, *****, какая разніца як називається вулиця! Поки вона називається вулицею Рашистською, до тих пір ти будеш не підготвлений нищити ворога.
И убивали кого видели.
Потом украли историю Руси-Украины. Это уже с генетикой связано, которая уже тогда проявлялась.
А вам мразям так не заканет, никакой пощады вам не будет ..
65 крупнейших специалистов по православию и православных иерархов составили документ, признающий концепцию «русского мира» ересью и отвергающий ее.
От России декларацию пока подписал только бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин: по его словам, документ открывает путь к низложению патриарха Кирилла. Вскоре документ, пока существующий только на английском языке, будет переведен и на русский.
https://tverezo.info/post/category/officially
65 крупнейших специалистов по православию и православных иерархов составили документ, признающий концепцию «русского мира» ересью и отвергающий ее.
От России декларацию пока подписал только бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин: по его словам, документ открывает путь к низложению патриарха Кирилла. Вскоре документ, пока существующий только на английском языке, будет переведен и на русский.
https://tverezo.info/post/category/officially
Его назвали террористом и уничтожили
ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИЗНАЛА РОССИЮ ГОСУДАРСТВОМ-ТЕРРОРИСТОМ
1 АПРЕЛЯ, 16:39
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В нашей стране запрещены символы "Z" и "V"
Законопроект под номером 7214 был принят в первом чтении.
Его поддержали 311 парламентариев.
https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/verhovnaya-rada-priznala-rossiyu-gosudarstvom-terroristom-1612342.html
Я надеюсь , что пуйло и сам сдохнет в обозримом будущем. Убивать его пока не надо, пусть доживет до суда. Хочу увидеть как его будут судить.
У бен-Ладена, как вы говорите, не было ядерного оружия и то этот террорист был уничтожен.
А что ж говорить про ублюдка Пуйло, у которого впридачу еще и ядерное оружие есть. И он об этом постоянно напоминает и угрожает не одной стране.
И здесь речь не идет о том, что кто-то лично из нас уничтожит это существо, а о том, что с ним, как с террористом нельзя ничего подписывать!
Уничтожат ли его свои или оно сдохнет в бункере - конец его будет поганым, если даже он доживет свою никчемную жизнь.
Его проклянет человечество
Просто убить их - это слишком легко для них будет.
Если доказательств нет - не ***** и пошел *****, фашист путинскийй!
О том как кацапы хоронят людей с помощью танков давным давно рассказывал Невзоров в своих репортажах с чеченской войны.
Зверьё осталось зверьем. Убить этих сволочей садистов и то мало.
суки!!! каждого найти - и публично расстрелять!
Фьодор Дядя
@Zepapalae50
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2 ч
Маріуполь
Те кто воюет против нас, это не орки, у них нет чести. Это твари, мрази, нечисть, нелюдь, но не орки.