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Российские оккупанты расстреливали женщин в Ирпене, а затем ездили по их телам на танках – мэр Маркушин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ устроили страшную расправу над мирными жителями во время оккупации Ирпеня. Людей не только пытали и убивали, но и глумились над телами убитых.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, российские фашисты расстреливали женщин и девушек в Ирпене, а затем ездили по их телам на танках.

Также смотрите: Жители Каховки вышли на митинг. Оккупанты открыли огонь по мирным людям. ВИДЕО
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Топ комментарии
+112
Однозначно. Потрібний всесвітній розголос.
Ці трагедії та біль не повинні лишитись виключно нашими. Вест світ має бачити і розуміти із чим ми боремось. І долучатись по максимуму.
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03.04.2022 14:12
+95
І скажіть мені з ким домовлятися про перемир'я
І взагалі вести якийсь діалог,
Це ж Нечесть!!!
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03.04.2022 14:12
+63
Это просто киздец. Думаю после войны ещё и не такое всплывёт. И с этими ******* какой-то договор должен быть.
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03.04.2022 14:13
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Дикари Тайги и Тундры.... Жестокость у московитов в крови...



Вепсюк ***** какие-то кровавые ванны из Марала принимает... Монгольская Шойга тоже какая-то пляцкая ШАМАНА, каких-то собачек для обряда убивает....

У сородичей СОБЯНИНА(мера Москвы), у ХАНТОВ И МАНСОВ есть ДЕЛИКАТЕС - ЖРАТЬ КИШКИ ЕЩЕ ЖИВОГО ОЛЕНЯ и запивать ЕГО КРОВЬЮ.....

Вообщем ЖИВОДЕРСТВО - СУТЬ КАЦАПА...
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03.04.2022 14:52 Ответить
По тюркски касап это мясник, живодер, горлорез. Например - турецкое kasap. Переводчик гугла это показывает.
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03.04.2022 21:16 Ответить
В тюрков kasap по отношению к московитам появилось после взятия иваном грозным Казани.
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03.04.2022 21:20 Ответить
вулиця пушкінська , вулиця лєрмонтова ??????
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03.04.2022 14:55 Ответить
Как символично...
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03.04.2022 16:01 Ответить
Ще про вулицю кірова забули, декомунізація ні не чули.
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03.04.2022 20:26 Ответить
яким ж це треба бути...ну навіть не звірями...навіть слів таких нема....
росіянин це має стати синонімом повної деградації,тупикової віхи розвитку цивілізації...
що ж має бути в голові/серці/думках...(
слів нема(
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03.04.2022 14:55 Ответить
Давайте домовимся з москалями?, голуб миру так і благає заглянути і анус плешивому.
Тому українці вирішіть зараз що ви будете робити коли лідер ********** підпише договір про "сруцікій мір".
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03.04.2022 14:59 Ответить
Прекращайте использовать єтот долбаный телеграм.
Мало того что его никто в нормальном мире не смотрит, но и данные подписчиков идут прямо в ФСБ. Кучу белорусов так пересажали, только за подписку на ТГ- каналы оппозиции.
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03.04.2022 15:11 Ответить
А з ким ви хочеть ***** домовлятися в Стамбули писля таких масових розстрилів в БУЧИ чи ИРПІНЯ с цим Дьяволом ?чи яки вам су...а треба домовлености с Антихристом ?????як ???ну як пояснить ?????
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03.04.2022 15:11 Ответить
Нужно срочно пригласить ,до похорон ,международных экспертов , что бы все задокументировали , для Гаагского трибунала . Меня поражает другое , они даже не пытались это скрыть , т.е. полностью уверены в безнаказанности
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03.04.2022 15:20 Ответить
Бо їх адвокат курва Німеччина все виправдає!
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03.04.2022 22:49 Ответить
Вероятно, не было времени замести все следы - они отступали с боем.
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04.04.2022 04:35 Ответить
В Україні. На вулицях Пушкіна і Лєрмонтова! Рашисти вбили і познущалися над українками.
Вот, *****, какая разніца як називається вулиця! Поки вона називається вулицею Рашистською, до тих пір ти будеш не підготвлений нищити ворога.
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03.04.2022 15:20 Ответить
Ви праві. Після перемоги необхідно перейменувати все що має московитське походження.
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03.04.2022 16:26 Ответить
Не ПІСЛЯ, А ПРЯМО ЗАРАЗ. ПОКИ БОЛИТЬ.
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03.04.2022 18:13 Ответить
Зараз складно. Треба по війні думати як перемогти, а ми зараз будемо думати як назвати вулицю.
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03.04.2022 21:26 Ответить
Підтримую.
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03.04.2022 18:14 Ответить
Я надеюсь если не Зеленский , то хотя бы Порошенко это сделает это надо срочно
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03.04.2022 15:21 Ответить
Они всегда такими были. При своем князе Андрее "Боголюбском" (12 век), который считается святым в гундяевском сатанате, они разграбили Киев. Все что видели тащили к себе на север.
И убивали кого видели.

Потом украли историю Руси-Украины. Это уже с генетикой связано, которая уже тогда проявлялась.
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03.04.2022 15:27 Ответить
З полоненими окупантами треба зробити те саме але із живими
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03.04.2022 15:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5bAq2PSz2ek
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03.04.2022 15:46 Ответить
И что там неправильного? По другому никак и не может быть.
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03.04.2022 16:04 Ответить
А хто каже, що то неправильно?
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03.04.2022 16:08 Ответить
Кацапський канал. Відео він виклав, щоб викликати ненависть до нас. Хоча вони й так ненавидять всіх навколо. А той "плєнний" вже встиг переодягнутися в крадений цивільний одяг, щоб непомітно здриснути, тільки щось у нього пішло не по плану.
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03.04.2022 16:19 Ответить
https://fb.watch/c9Hu9iYniC/
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03.04.2022 22:25 Ответить
Видео фейк,как и все ваше кацапское..и ты кацап проконченый пшел вон отсюда мразь!на свою срувесну..как бы вы не пыжились инестаралась всеравно вам всем п№изда мразям **************..
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03.04.2022 22:26 Ответить
Дебілятко, в цьому відео показано що потрібно робити зі скотом з х...йляндии, чи може ти теж звідти?
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04.04.2022 05:57 Ответить
Кацапсина ..забейся к параше со своим кацапским каналом и хлопни своим рабским спущенкоприемником
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04.04.2022 17:16 Ответить
На відео твого братішку зарєзалі? Зрозуміло, чому ти так репетуєш ).
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04.04.2022 17:31 Ответить
Тяжело гугл перекладачем пользоватся поц кацапский? видео постанова ..этот гусь живой .
А вам мразям так не заканет, никакой пощады вам не будет ..
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04.04.2022 17:49 Ответить
Подоляк!І ти після цього и на перемовинах знову будеш обніматися з фашистом?
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03.04.2022 15:47 Ответить
Покажіть це відео довбанутим з відбитими мізками прихожанам УПЦМП і їх ідіотським попам і вони скажуть що це люди самі себе розстріляли,а потім самі по собі їздили танками.
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03.04.2022 15:49 Ответить
Мирний договір з Росією можливий в випадку звільнення всіх окупованих територій, відшкодування всіх збитків завданих Україні та декларації про вільний вибір України її блокового статусу.
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03.04.2022 15:51 Ответить
Не буде ніякого договору. Тільки ліквідація Росії з конфіскацією родовищ нафти і газу на відбудову України. Але для цього це треба пройти мабуть третю світову. Це вже не минути, все рухається по лекалам другої світової.
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03.04.2022 17:47 Ответить
какое точное определение-РПС МС-руская православная секта московского сатаната.Весь московский улус,вся мокша,и вся территория этих тварей-сатанат.Их всех нужно уничтожить,сжечь все 140миллионов тварей-мутантов.Их нельзя оставлять на Земле. они множатся как тараканы,живут как крысы,и подыхают как шакалы.
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03.04.2022 15:52 Ответить
Концепция «русского мира» - ересь

65 крупнейших специалистов по православию и православных иерархов составили документ, признающий концепцию «русского мира» ересью и отвергающий ее.

От России декларацию пока подписал только бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин: по его словам, документ открывает путь к низложению патриарха Кирилла. Вскоре документ, пока существующий только на английском языке, будет переведен и на русский.

https://tverezo.info/post/category/officially
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03.04.2022 18:57 Ответить
Концепция «русского мира» - ересь

65 крупнейших специалистов по православию и православных иерархов составили документ, признающий концепцию «русского мира» ересью и отвергающий ее.

От России декларацию пока подписал только бывший ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин: по его словам, документ открывает путь к низложению патриарха Кирилла. Вскоре документ, пока существующий только на английском языке, будет переведен и на русский.

https://tverezo.info/post/category/officially
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03.04.2022 18:58 Ответить
Вони викопали собі могилу на багато поколінь... Що вони зробили...
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03.04.2022 15:59 Ответить
Что-то никто вмире не додумался подписать "мирный" договор с Бен- Ладеном.
Его назвали террористом и уничтожили

ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИЗНАЛА РОССИЮ ГОСУДАРСТВОМ-ТЕРРОРИСТОМ

1 АПРЕЛЯ, 16:39

ССЫЛКА скопирована

В нашей стране запрещены символы "Z" и "V"

Законопроект под номером 7214 был принят в первом чтении.

Его поддержали 311 парламентариев.

https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/verhovnaya-rada-priznala-rossiyu-gosudarstvom-terroristom-1612342.html
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03.04.2022 16:07 Ответить
А хто не підтримав?
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03.04.2022 16:11 Ответить
те кто удрал..например рабинович
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03.04.2022 16:13 Ответить
У бен-ладана не было ядерного оружия. Если вы можете уничтожить пуйло, то приступайте. Станете очень богатым человеком.
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03.04.2022 17:57 Ответить
Т.Петров
Я надеюсь , что пуйло и сам сдохнет в обозримом будущем. Убивать его пока не надо, пусть доживет до суда. Хочу увидеть как его будут судить.
У бен-Ладена, как вы говорите, не было ядерного оружия и то этот террорист был уничтожен.

А что ж говорить про ублюдка Пуйло, у которого впридачу еще и ядерное оружие есть. И он об этом постоянно напоминает и угрожает не одной стране.

И здесь речь не идет о том, что кто-то лично из нас уничтожит это существо, а о том, что с ним, как с террористом нельзя ничего подписывать!
Уничтожат ли его свои или оно сдохнет в бункере - конец его будет поганым, если даже он доживет свою никчемную жизнь.
Его проклянет человечество
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03.04.2022 18:55 Ответить
Есть такое выражение "Пирова победа". Найдите в интернете. Не от хорошей жизни и блистательных побед хотят заключить соглашение
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03.04.2022 20:02 Ответить
Рашисти вже мад'ярських садистів ДСВ перерлюнули!
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03.04.2022 16:14 Ответить
А нах ваші діти вбивць, по мінах їздили!
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03.04.2022 16:22 Ответить
меня интересует один вопрос, кто-то из этого ваЗЕлиновского Сброда создал комиссию по фиксированию преступлений ПИД,,,рашенского Фекалистана(которые будут нужны в Гааге) или опять беЗумная будет рассказывать что "спецоперации" не было....
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03.04.2022 16:27 Ответить
Хоча наші ліси поріділи від корупції проте гілок повинно вистачити ,щоб на кожній висіло по одній москальській гидоті !!!
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03.04.2022 16:33 Ответить
Нет никакого прощения этим тварям-зверям, которые потеряли всякий страх. Месть должна быть безоговорочно, не должно быть к ним никакой жалости, никаких поблажек, никакого сострадания, а только лишь СМЕРТЬ!!!
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03.04.2022 16:34 Ответить
За гранью понимания, нелюди.......
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03.04.2022 16:44 Ответить
То что сотворили рашисты в Украине это не ново в их истории. еще с времен Ивана Грозного при взятии Казани практически вырезали все население. В 1917, в Кронштадте пьяные матросы убивали своих офицеров придумывая каждый раз новые методы убийства. Топили в прорубях, связанных выкладывали на лед и катались по них конными санями, сжигали живьем в топках кораблей. При усмирении крестьянских бунтов Тамбовской губернии брали в заложники целые деревни убивая каждого пятого, четвертого, третьего. И вот теперь в этот ряд добавились Буча, Ирпень. Для россии убийства, издевательства, насилие, грабеж это норма их жизни, их сосуществования. И если, не дай Бог Украина проиграет или пойдет на какие то территориальные , политические или экономические уступки то такое ждет всю страну.
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03.04.2022 16:46 Ответить
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03.04.2022 16:49 Ответить
Это просто ******! Извините, но нормальных слов я подобрать не могу! Мой мозг отказывется понимать - кем надо быть, чтобы такое делать???
Просто убить их - это слишком легко для них будет.
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03.04.2022 16:54 Ответить
Ну и к чему этот высер? Можешь опровергнуть? Давай свои доказательства...
Если доказательств нет - не ***** и пошел *****, фашист путинскийй!
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03.04.2022 19:30 Ответить
СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ВРАГАМ !!!
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03.04.2022 17:24 Ответить
Вони програють ЗСУ тому вирішили помститися цивільним,тим хто не може їм відповісти силою зброї.
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03.04.2022 17:29 Ответить
Не погоджуюсь,ніяк невирішили. Таке їх єство!!! Це не гуманоїди,це- гангрена,канцер гуманоїдності. Це, надто сер'йозно
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03.04.2022 17:39 Ответить
таке їх нутро це так,командирів вони втратили тому повністю віддались своїм внутрішнім інстинктам гвалтувати грабувати та вбивати будь кого заради розваги
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03.04.2022 17:47 Ответить
Важливо зробити все можливе, щоб світ дізнався правду про цей жахливий геноцид українського народу в повному обсязі. А цю тупу рашистську наволоч потрібно нищити скрізь де тільки можна, щоб від них не залишилося й сліду на цьому світі. Весь цей Х@йлостан в своїй сукупності це держава терорист і ракова пухлина на тілі нашої планети, яку треба радикально видалити назавжди. Це дозволить врятувати життя сотень тисяч невинних людей в майбутньому. Окремий полум'яний привіт так званим переговорщикам і всім любителям компромісу з підлими рашистськими тварюками. Ручкаючись із всякими кацападлами при цьому не забувайте, що їхні руки по лікті в крові невинних жертв і в результаті ви також не зможете відмитися від цієї ганьби ніколи.
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03.04.2022 18:28 Ответить
их на куски надо рвать за все их зверства,за насилие над женщинами и детьми,за пытки!они даже не фашисты,фашисты тех зверств не чинили как эти твари чинят!они сатанинские отродья!!!!!!!!
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03.04.2022 18:43 Ответить
Это у них не впервой.
О том как кацапы хоронят людей с помощью танков давным давно рассказывал Невзоров в своих репортажах с чеченской войны.
Зверьё осталось зверьем. Убить этих сволочей садистов и то мало.
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03.04.2022 20:28 Ответить
и после этого идти на уступки этой мерзостной стране?? !!!
суки!!! каждого найти - и публично расстрелять!
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03.04.2022 20:30 Ответить
підписувати мирну угоду з цією наволоччю?!! щоб ці свинособаки ні за що не несли відповідальності???!!! це значить - втратити будь яку самоповагу, наплювати на власну гідність і державу! категорично проти! і ніякого референдуму - краще померти, ніж жити з тим у згоді!
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03.04.2022 20:35 Ответить




Фьодор Дядя


@Zepapalae50

·
2 ч



Маріуполь
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03.04.2022 20:36 Ответить
И это не нужно их называть орками. Тот, кто назвал их орками, наверно переиграл в игры или пересмотрел фильмы фентезийные. Так вот, орки - это жестокие, сильные воины, для которых война это основное ремесло, а их честь для них дороже жизни.
Те кто воюет против нас, это не орки, у них нет чести. Это твари, мрази, нечисть, нелюдь, но не орки.
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04.04.2022 00:55 Ответить
уничтожить всех до единого не оставить в живых ни одного кацапа.
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04.04.2022 06:14 Ответить
кто тебе это сказал ? сильно больное воображение, большая фантазия ..
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22.04.2022 02:50 Ответить
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