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Маленький Давид рассказал, как их семья под обстрелами уезжала из Бучи: Я чувствовал, что могут быть неприятности, некоторые машины с детьми расстреляли. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Семья из Бучи, которой удалось выехать из оккупированного города в переполненном автомобиле под обстрелами, рассказала о своем спасении.

Эта история появилась в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

Маленький мальчик Давид из Бучи – член этой семьи. Несмотря на свой возраст он почти по взрослому серьезно рассказал, как они с родителями под обстрелы выезжали из города. Ребенок после пережитых ужасов, едва сдерживая слезы, вспоминает, как они ехали мимо разбитых обстрелянных автомобилей.

"Когда мы ехали, там были сгоревшие машины, некоторые машины с детками расстреляли", – рассказывает Давид.

"Я чувствовал, что могут быть неприятности", – добавляет он.

Смотрите также: "Улицы усеяны телами", - в Буче в братской могиле похоронили 280 человек, - мэр Федорук. ФОТОрепортаж (18+)
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Топ комментарии
+16
«Сцени відчаю та смерті»: різанина у Бучі не сходить зі шпальт світових ЗМІ

Усі світові видання вже написали про злочини росіян під Києвом. У фокусі журналістів опинилася Буча, де була знайдена величезна братська могила з цивільними.

🇧🇭 Сотні похованих у братській могилі в Бучі під Києвом - Aljazeera.

🇬🇧 Після відступу росіян у Бучі залишилися мертві тіла мирних жителів - Reuters.

🇩🇪 Під час відступу російська армія масово вбивала мирних жителів, вчиняла військові злочини. Ніякі німецькі гроші не повинні більше надходити до Росії - головний редактор BILD Йоханес Бойе.

🇺🇸 Сцени відчаю та смерті, коли росіяни відступають із передмість Києва - New York Times

Світу потрібно пам'ятати, що російські злочинці залишили свій слід не тільки у Бучі: Гостомель, Мотижин, Ірпінь, Іванків. І це тільки Київська область. А скільки спаплюжених життів, міст та сіл лишилися по всій Україні - десятки, сотні, та тисячі.

Не забудемо та не пробачимо. https://t.me/spravdi/4354
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03.04.2022 14:51
+16
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03.04.2022 15:17
+14
не могу представить, как эта мерзкая кацапня поедет куда то отдыхать...а, вот, что там с ними надо делать, представляю хорошо...
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03.04.2022 15:07
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«Сцени відчаю та смерті»: різанина у Бучі не сходить зі шпальт світових ЗМІ

Усі світові видання вже написали про злочини росіян під Києвом. У фокусі журналістів опинилася Буча, де була знайдена величезна братська могила з цивільними.

🇧🇭 Сотні похованих у братській могилі в Бучі під Києвом - Aljazeera.

🇬🇧 Після відступу росіян у Бучі залишилися мертві тіла мирних жителів - Reuters.

🇩🇪 Під час відступу російська армія масово вбивала мирних жителів, вчиняла військові злочини. Ніякі німецькі гроші не повинні більше надходити до Росії - головний редактор BILD Йоханес Бойе.

🇺🇸 Сцени відчаю та смерті, коли росіяни відступають із передмість Києва - New York Times

Світу потрібно пам'ятати, що російські злочинці залишили свій слід не тільки у Бучі: Гостомель, Мотижин, Ірпінь, Іванків. І це тільки Київська область. А скільки спаплюжених життів, міст та сіл лишилися по всій Україні - десятки, сотні, та тисячі.

Не забудемо та не пробачимо. https://t.me/spravdi/4354
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03.04.2022 14:51 Ответить
не могу представить, как эта мерзкая кацапня поедет куда то отдыхать...а, вот, что там с ними надо делать, представляю хорошо...
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03.04.2022 15:07 Ответить
але ті, що чинили масакру, зазвичай нікуди не їздять

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03.04.2022 15:54 Ответить
Постраждалі від російської окупації можуть отримати психологічну допомогу

🤍Служба «телефону довіри» Київського міського Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству працює цілодобово:

📱 044-272-15-00 (з мобільного)

☎️ 15-00 (зі стаціонарного)

❕Усі дзвінки є безкоштовними та анонімними!
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03.04.2022 17:38 Ответить
Просьба ко всем! На днях, на фоне всех новостей, первый раз увидел т.н. "украинца" в YouTube, юрий подоляка. Не знаю пока как, но эту мразь, которая продалась фашизму, и окопалась в москве, нужно как-то остановить! Пожалуйста, примет посильное участие...
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03.04.2022 14:56 Ответить
Когда уже до всех дойдет, что цель имперской России - ГЕНОЦИД украинской нации. Потому что российская империя и украинская нация не могут сосуществовать вместе, абсолютно, зто совершенно не совместимьіе вещи.
Украинцьі знают, что Украина - настоящая Русь, а РФ - Московия.
За зти знания нас уничтожают уже 300 лет, когда Гетманщину присоединили к Московии, начиная с Батурина 1708 года, когда за один день московитьі убили 15000 людей (за один день! порубали, *****! женщин, детей, стариков и лучших козаков, лучшие геньі), через Голодомор, через репрессии, и до наших дней !!!!!

Путин не может принять правду, ему проще уничтожить целую нацию !

Надо везде об зтом кричать, что зто ГЕНОЦИД!

Путина срочно нужно заочно посадить, что бьі он ни в одну страну не смог поехать ! А потом и реально арестовать !

(Геноци́д (от греч. γένος - род, племя и лат. caedo - убиваю) - форма массового насилия, который ООН определяет как действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую)
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03.04.2022 15:01 Ответить
Давид, извини что на такое насмотрелся.. подростёшь поймёшь что к чему и почему... могу сказать с уверенностью тебе одно - в дальнейшем если тебе и будет встречаться слово "руССкий" - максимум это будет анекдот, извини - руССкая сказка, придуманная русским эфиопом - пушкиным, не удивляйся Давид, для русских это нормально...
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03.04.2022 15:01 Ответить
Такого народа не существует, не путайте мальчика. Фино-угры, татары мордва, и так далее. И да, если азербайджанец или татарин осилил язык русов, они не считают себя русскими.
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03.04.2022 15:09 Ответить
Залейте это на ютуб, уже зла не хватает на этот парашинский телеграм. К чему он, прямой доступ ФСБ.
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03.04.2022 15:02 Ответить
в ютуб постоянно "правила сообщества" работают странно
поэтому видео часто удаляются
а в телеге все вроде остается
(хотя как анонимная вещь ооочень сомнительно)
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03.04.2022 15:18 Ответить
Никто видео с официального государственного канала не удалит. Тем более в такой ситуации войны. Канал должен быть от МВС Украины например.
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03.04.2022 15:41 Ответить
Тому що офіс ютуб знаходиться в москвабаді. Відповідно і політика така... Наш контент масово на пі...дарашці чистять, а їх лайно на чолі шаріка і падлюки залишають
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03.04.2022 21:10 Ответить
Именно. Вроде требуем огласки, а данные заливают на кацапский телеграм, которым никто в мире кроме кацапни не пользуется.
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03.04.2022 15:18 Ответить
Окупанти обстріляли в Харкові парк імені Горького!
Йшов 39-й день війни... Парк імені Горького! Харків, альо! Хто для вас Горькій? Він народився в Харкові? Чи працював? Ви пару років ******* із проспектом Жукова? Може ще пару років із парком імені Горького?
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03.04.2022 15:10 Ответить
Лев Толстой Хаджи Мурат

"Аул, разоренный набегом, был тот самый, в котором Хаджи-Мурат провел ночь перед выходом своим к русским.
Садо, у которого останавливался Хаджи-Мурат, уходил с семьей в горы, когда русские подходили к аулу. Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи-Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи-Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами, стояла над сыном и царапала себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.
Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее.
Старики хозяева собрались на площади и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
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03.04.2022 15:16 Ответить
этот отрывок... толстой же не придумал все это
он служил в русской армии и знал что там происходит
война на кавказе
больше 150 лет прошло, ничего не изменилось
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03.04.2022 15:19 Ответить
скрепы не пропьешь. Это скрепное, место должно быть разрушено. Орда развалена на сто частей.
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03.04.2022 15:51 Ответить
Бідні дітки, слава Богу що Давиду та сім'ї пощастило вирватись, безмежно жаль тих то там залишився назавжди, кацапи виродки
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03.04.2022 15:17 Ответить
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03.04.2022 15:17 Ответить
Германия против Эмбарго на энергоносителии из *******

Війна в Україні робить усіх нас біднішими, наприклад, тому що ми повинні платити більше за імпортні енергоносії.» - заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер

Это петух который Украине давал несколько часов, когда говорил с Мельником (нашим послом) ********!
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03.04.2022 15:19 Ответить
Каюсь, що мені 60. Каюсь, що не повірив рідним, коли мені було 14. Я плачу. Але сліз мало, я сам собі огидний, а очі не бачать. Чим я можу зарадити цим людям? Не знаю, дайте хоч картку! Я зможу. Я люблю тебе, Україно!
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03.04.2022 15:23 Ответить
Я думаю Зеленський має вийти і вибачитись перед народом України, що недооцінив загрозу і не готував країну до оборони, зокрема, не проводилась евакуація з прикордонних районів.
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03.04.2022 15:30 Ответить
А чого тільки Зеленський? А інші кращі? Народ тяжко працював, їхав на заробітки за кордон, переказував мільярди доларів, сплачували податки, а отримав хамське хабарництво, корупцію, які завершилися тим, що держава, яка зобов'язана була забезпечити безпеку громадян, віддала на їх на вбивство і грабунок. Винна вся керівна еліта
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03.04.2022 16:10 Ответить
Інна Ковалевська

...Після "звітування" 4 Березня на фоні місцевої ради, що Буча українська, по місту почали їздити колони техніки з "V".
Сказати, що це виглядало дивно - не сказати нічого.
Пропав зв'язок, електрика, газ, вода.
Евакуювалися чудом, бо жили біля БМР.
Йшли і їхали під дулами то снайперів, то танків.
Питань багато.
Настане час, я їх додам до загалу місцевій владі (хоч меру дали Героя) і центральній.
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03.04.2022 16:06 Ответить
 
 