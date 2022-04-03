Ликвидирован пожар на промышленном объекте возле Шепетовки, возникший в результате ракетного удара РФ, - ОВА. ВИДЕО

Ликвидирован пожар, возникший в результате ракетного удара по промышленному объекту на Шепетовщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

При этом он поблагодарил спасателей.

"У героев без оружия свой фронт. В течение 13 часов они самоотверженно боролись с пламенем, отвоевывая от ада сантиметр за сантиметром нашей подольской земли! Пожар ликвидирован!", - отметил он.

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