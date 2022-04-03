РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15011 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине
39 716 39
армия РФ (15459) мародерство (434) СБУ (18714) перехват (318)

Российские оккупанты грабят своих, - СБУ. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Думаете, российская армия мародерствует только у нас? Нет, они воруют и у своих!

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в своем телеграм-канале Служба Безопасности Украины.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват СБУ разговора оккупанта с супругой.

Один из русских оккупантов жалуется жене, что все его вещи, оставленные в лагере в Беларуси, разворовали свои же. Забрали даже его военный билет и паспорт.

Убежден, что дело рук первого батальона или тыловиков. И откровенно называет их мародерами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики отправляют в РФ вещи, украденные у украинцев. 3 ЧАСА ВИДЕО

Рассказывает, что у них был боец, которого оставили охранять вещи, но он "про#бался где-то, в Питер уехал". То есть просто убежал.

Жена обещает "кинуть" мужчине деньги на карту, чтобы купил себе вещи. Но… тоже жалуется на воровство…. Правда, у них воруют деньги с платежных карт.

"У меня на ростелеком с моей карты-то начали снимать…. то я пошла все сама сняла".

Возмущенная таким положением вещей, добавляет: "Лучше бы, нах#й, здесь стояли".

"А действительно: лучше бы оккупанты оставались дома и стерегли свое имущество от своих, чем посягали на чужое", - отмечают в СБУ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Якщо кацап припинив красти бухати бикувати серти навкруги матюкатись тощо-це означає лише одне,він іздох...
показать весь комментарий
03.04.2022 16:25
+25
так у них все гопники..а главный - *****
показать весь комментарий
03.04.2022 16:25
+18
Там походу у жены уже и надетые трусы украли не один раз
показать весь комментарий
03.04.2022 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так у них все гопники..а главный - *****
показать весь комментарий
03.04.2022 16:25 Ответить
Якщо кацап припинив красти бухати бикувати серти навкруги матюкатись тощо-це означає лише одне,він іздох...
показать весь комментарий
03.04.2022 16:25 Ответить
Пусть и ипут.. да будут руССкие мальчики-петики.. да будет Так... аминь..
показать весь комментарий
03.04.2022 16:25 Ответить
Там походу у жены уже и надетые трусы украли не один раз
показать весь комментарий
03.04.2022 16:26 Ответить
Вона вже думала стати вдовою героя роісі, а тут таке розчарування, мурло живе ще й без грошей, а вона вже все бабло з карток познімала...
показать весь комментарий
03.04.2022 16:32 Ответить
мило так орк з орчихою поспілкувалися...Інтелігентно та душевно...
показать весь комментарий
03.04.2022 16:51 Ответить
Прям с языка снял, амёбы думаю культурней.)
показать весь комментарий
03.04.2022 19:18 Ответить
питарасы.
показать весь комментарий
03.04.2022 16:26 Ответить
Это уже не армия а разрозненное стадо дегенератов-мародеров, павших на самое дно. Такие воевать уже не будут.
показать весь комментарий
03.04.2022 16:26 Ответить
Гомельские таксисты сообщают о росте специфических заказов от российских военных.

Они договариваются о доставке электроники и личных вещей в Псковскую и другие области РФ:

«В Яндекс.Такси каждый день проскакивают заказы в Псков с пометкой "доставка вещей". Пытаются договариваться также на месте - готовы платить $200. Знаю, что большинство отказывается. Но допускаю, что есть подонки, которые соглашаются везти. Хотя может некоторые не задумываются, откуда это. А откуда оно может быть? Накрали. Магазины же там закрыты, а они прут коробками», - рассказал один из таксистов. https://t.me/charter97_org/68932
показать весь комментарий
03.04.2022 16:36 Ответить
Вы не понимаете, это очень духовный народ. Загадочная русская душа и прочий писательский треп. Не народ а зверьё и ворье.
показать весь комментарий
03.04.2022 17:36 Ответить
Небольшая поправка. Они и до этого не воевали, а только совершали набеги с целью кого-то грабить, насиловать, разрушать и убивать. Это сложилось исторически.
Созидать что-то самим для них непосильная задача.
показать весь комментарий
03.04.2022 17:48 Ответить
Чому свиноматки плачуть, коли отримали ноги і голови їх *********. Та тому, що вони то приїхали, а блендери і кухонні комбайни з УКРАЇНИ, хер, ні ***. Вибачте за мій хвранцузький.
показать весь комментарий
03.04.2022 16:28 Ответить
Касап это нация алкоголиков воров мародеров праституток и прочей мрази. Одним словом орда и нелюди.
показать весь комментарий
03.04.2022 16:34 Ответить
"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют" (с)
показать весь комментарий
03.04.2022 16:34 Ответить
"Бучу вже цілком заслужено називають українською Сребреніцою. А скільки міст в майбутньому будуть згадувати, як нашу Герніку. Кати Сребреніци й Герніки покарані через кілька років після скоєного. Але найкраще правосуддя - те, яку коїться невідкладно, на місці злочину.
Але сталося інакше. І тут питань до армії нема. Вони виконують наказ, навіть, коли не вважають його правильним. Найлютіші кати цієї війни змогли вийти. Не прорватися, а саме вийти з місць скоєних злочинів. Це вони мчали колонами в бік Наровлі, попутно в безсилій люті розстрілюючи придорожні села та випадкових людей. Не було великого бою десь за Ворзелем. Ще раз - не було прориву. Був плановий відхід. Вони знали, що він буде. Тому за день до виходу з Бучі було зафіксовано, як активно вантажили у військову техніку награбоване.

І це питання я не стомлюся ставити цій владі (без надії на відповідь) і наступній. Чи не про вивід цих специфічних каральних загонів домовлялися в Стамбулі мединський з арахамією? Чи не заради саме цього єрмак удруге прибув до Генштабу (візит підтвердив сам)? Чи не заради виправдання цього брехливий і підлий арєстовічь на упередження почав спростовувати повідомлення військових про оточення бучанського угруповання. Армії вірю в кожному слові, навіть, коли вони багато недоговорюють. Мерзенним арєстовічам не вірю навіть, коли вони змушені доносити достовірну інформацію. Цього ми не забудемо й правду про це ще взнаємо. Бо нема нічого таємного, що не стало б явним. Самі ж рашисти з часом здадуть своїх "партньоров".

А тепер, чому це так важливо. І що це за феномен такої дикої жорстокості проти цивільних? Вона була справді аномальною. У рашистському вермахті нема невинних. Там усі учасники агресивної жорстокої війни. Але в інших місцях вони поводилися дещо по іншому - за інстинктами або безлико, віддалено. А в Бучі, Ірпені та сусідніх містечках це була добре зорганізована жорстокість. В інших містах терор проти цивільних полягав у обстрілах та бомбуваннях мирних кварталів. На півдні вводиться реальний поліцейський терор, як той, при якому вони самі живуть на раші. Багато було злочинів від рівня моралі в тій країні-помийці: мародерства, зґвалтування... Але не такі розстріли й катування, як під Києвом. Навіть дещо далі, біля Іванкова наш штаб фіксував цілком відмінну поведінку окупантів, більш толерантну до цивільних, бо там і вони самі були дещо іншими...

І я вам наведу єдине зрозуміле та логічне пояснення. Тут ці виродки виладовували не просто лють за зірваний штурм Києва. Тут вони відпрацювали все те, що мали робити на кільканадцять кілометрів далі, якби їхній план бліцкригу вдався. Це була запланована руснею доля Києва. Звернули увагу, скільки відбірних придворних кадирівців нагнали на цьому напрямі? Уся його еліта. Вони воювати не вміють. Їх прислали чинити терор в окупованій українській столиці. У пуйла розуміли - що Київ, навіть після від'їзду половини населення - це все одно сотні тисяч патріотично й пасіонарно налаштованих громадян, а не просто заляканих обивателів. Їх спротив прагнули зламати кадировським терором, виходячи із своїх власних фантомних страхів перед чеченцями. А решта - грушники, спецпідрозділи, спеціально натравлені й оброблені відморозки, готові чинити розправу над цивільними.

У Києві, якби ворог його захопив, була б не одна, а тисяча Сребреніц. Десятки тисяч були б отак розстріляні, закатовані й десь закопані або спалені. Рашисти прагнули повторити той самий червоний терор, який супроводжував їхній перший прихід до Києва понад століття тому з ордою муравйова. Там, напроти Верховної Ради досі весь парк росте на кістках тисяч закатованих, як і в багатьох інших районах столиці. А ще десятки тисяч зігнали б за колючий дріт та після катувань засудили б на десятки років тюрем та вивезли в Сибір. Саме це мали виконати найстрашніші воєнні злочинці, які застрягли в Бучі, Ірпені та навколо. А коли всі плани зірвалися, кинулися витворяти завчене на тамтешніх мирних мешканцях. Ми ж уже чули, що вони вбивали всіх чоловіків та хлопчиків від 16 й до 65 років, а жінок ґвалтували й тероризували, а часто також розстрілювали.

Це й була та модель їхньої поведінки в Києві. І саме цим убивцям хтось дав змогу піти. Їх, на відміну від виведених з північних районів та із Броварського напрямку БТГр, не погнали відразу на Гомель і далі на Донбас. Цих бережуть. Вони зараз осіли в Наровлі, без поспіху відправляють награбоване своїм самкам та мамкам-алкоголічкам, влаштовують, не криючись, мародерські базари. Цих тримають переважно для іншої роботи, а не на те, щоб стати черговим гарматним м'ясом... Дуже надіюся, що наші ЗСУ вже ніколи не дадуть їм на це змоги.
показать весь комментарий
03.04.2022 16:34 Ответить
так і ще й дружину сусід тягає як курву
показать весь комментарий
03.04.2022 16:42 Ответить
Краще б їм всім лежати в землі...
показать весь комментарий
03.04.2022 16:45 Ответить
Так вони, зважаючи на все, до цього вже готуються. На рівні інстинктів.
показать весь комментарий
03.04.2022 17:42 Ответить
Аби,швидше повиздохли...
показать весь комментарий
03.04.2022 16:56 Ответить
Почему они все только матом общаются?
показать весь комментарий
03.04.2022 17:00 Ответить
тому що вони розмовляють на русскам язеке, так само як і ти.
показать весь комментарий
03.04.2022 17:20 Ответить
Так я уже писал, что слова у них используются только исключительно для связки мата.
показать весь комментарий
03.04.2022 17:38 Ответить
Так вот он какой великий и могучий руцкий языг! Мат на мате и матом погоняют... Интересно , какой первый мат произносит оркомладенец?
показать весь комментарий
03.04.2022 17:02 Ответить
*****...как жеж противно слушать этих быдляцко-тупых маргиналов...
показать весь комментарий
03.04.2022 17:02 Ответить
...Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!

И матом так вас покроет,
Что аж до костей проберёт.
показать весь комментарий
03.04.2022 17:03 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2022 17:28 Ответить
Для них ходить без опознавательных знаков - обычное состояние. А своей недосвастикой Z видимо раны на разорванной заднице прикрывают.
показать весь комментарий
03.04.2022 17:35 Ответить
Оно ещё удивляется и возмущается, типа у самого не такие же чисто ордынские замашки и привычки. ))
В мокшаленде лозунг "Грабь награбленное" актуален во все времена. Работать даже не пробовали.
показать весь комментарий
03.04.2022 17:31 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2022 17:33 Ответить
Не слухайте Арестовича (стосовно цієї теми). Ми не розділяємо Тупіна і "вєлікій россійскій народ". Тупін це христоматійне системне циклічне породження цього народу.
Візи, паркан, залізний занавіс. Після повернення усіх наших територій, звісно.
показать весь комментарий
03.04.2022 20:27 Ответить
Шановний, от з чого Ви вирішили, що я його слухаю, чи взагалі слухав будь-коли, цього "кашпіровського" від ваєннай аналітєкі?
показать весь комментарий
03.04.2022 20:55 Ответить
Я ж для усіх пишу.
показать весь комментарий
03.04.2022 21:02 Ответить
а вийшло так, що до мене ))
показать весь комментарий
03.04.2022 21:05 Ответить
РуZZкая речь она такая великая!
показать весь комментарий
03.04.2022 18:19 Ответить
Мдаа, манера общения как у кучи блеванины с дыркой сельского туалета...
показать весь комментарий
03.04.2022 18:21 Ответить
Неповторима російська культура!

І вони нам намагаються довести, що і ми такі самі!
показать весь комментарий
03.04.2022 18:22 Ответить
В них навіть голоси мерзотні,не те що слова.
показать весь комментарий
03.04.2022 18:29 Ответить
Я этих животных почти не понимаю. Ну, общий смысл улавливаю, но у них на одно слово - 3-4 мата. Очень сложный этот свинособачий язык...
показать весь комментарий
03.04.2022 20:19 Ответить
 
 