Китайские музыканты сыграли украинский танец "Аркан", вдохновившись его исполнением украинским бойцом. ВИДЕО

Франковец Мишко Адамчак игрой на свирели в окопах вдохновил китайских музыкантов

Об этом написал на своей странице в сети Facebook франковский музыкант, лидер группы "КораЛЛі" Мишко Адамчак, ныне служащий в добровольческом батальоне Госпитальеры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Репортер.

"Я уверен, что это хороший знак – нас поддерживают представители величайшего народа в мире! Думаю, абсолютно нелишне будет принять такой мощный батальон в ряды музыкальной армии Украины", – говорится в его публикации.

Музыкант так рассказал историю о "Свирели мира": Odarka Eryiğit-Ustenko опубликовала видео в китайских соцсетях, где он играет мелодию на свирели.

Мелодия им настолько понравилась, что они решили ее сыграть, но не было нот. Одарка написала об этом в Facebook, и ей отписала Лилия Кувалдина, которая сказала, что знает солдата на видео и тегнула Мишка под постом.

"Через 10 минут у китайских музыкантов уже были нужные им ноты, а через 30 минут они отправили мне вот это видео с пожеланиями мира. Спасибо, друзья!", - пишет Одарка.

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