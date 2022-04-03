Китайские музыканты сыграли украинский танец "Аркан", вдохновившись его исполнением украинским бойцом. ВИДЕО
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Франковец Мишко Адамчак игрой на свирели в окопах вдохновил китайских музыкантов
Об этом написал на своей странице в сети Facebook франковский музыкант, лидер группы "КораЛЛі" Мишко Адамчак, ныне служащий в добровольческом батальоне Госпитальеры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Репортер.
"Я уверен, что это хороший знак – нас поддерживают представители величайшего народа в мире! Думаю, абсолютно нелишне будет принять такой мощный батальон в ряды музыкальной армии Украины", – говорится в его публикации.
Музыкант так рассказал историю о "Свирели мира": Odarka Eryiğit-Ustenko опубликовала видео в китайских соцсетях, где он играет мелодию на свирели.
Мелодия им настолько понравилась, что они решили ее сыграть, но не было нот. Одарка написала об этом в Facebook, и ей отписала Лилия Кувалдина, которая сказала, что знает солдата на видео и тегнула Мишка под постом.
"Через 10 минут у китайских музыкантов уже были нужные им ноты, а через 30 минут они отправили мне вот это видео с пожеланиями мира. Спасибо, друзья!", - пишет Одарка.
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Сдохи раша и х#йло!
Китайський балалаєчнік наярює під захоплені вигуки русні.
https://www.youtube.com/watch?v=iX4noKy2zHc
ящикв чорний поліетиленовий пакет.
Бо все "руське" - це те, що пов'язано із країною наших пращурів - Русьсю.
А ще з Тюркських Мов "язык" перекладається "скорбота", "жаль", "жалоба". А розносить цю херню "дуракъ" - "стойбище", "стоянка", "зупинка".
Не секрет, що предки ******** людей були канібалами.
Ворога з'їдали, а потім з його кісток робили флейти. Можливо, це було якесь ритуальне дійство.