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Китайские музыканты сыграли украинский танец "Аркан", вдохновившись его исполнением украинским бойцом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Франковец Мишко Адамчак игрой на свирели в окопах вдохновил китайских музыкантов

Об этом написал на своей странице в сети Facebook франковский музыкант, лидер группы "КораЛЛі" Мишко Адамчак, ныне служащий в добровольческом батальоне Госпитальеры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Репортер.

"Я уверен, что это хороший знак – нас поддерживают представители величайшего народа в мире! Думаю, абсолютно нелишне будет принять такой мощный батальон в ряды музыкальной армии Украины", – говорится в его публикации.

Музыкант так рассказал историю о "Свирели мира": Odarka Eryiğit-Ustenko опубликовала видео в китайских соцсетях, где он играет мелодию на свирели.

Мелодия им настолько понравилась, что они решили ее сыграть, но не было нот. Одарка написала об этом в Facebook, и ей отписала Лилия Кувалдина, которая сказала, что знает солдата на видео и тегнула Мишка под постом.

"Через 10 минут у китайских музыкантов уже были нужные им ноты, а через 30 минут они отправили мне вот это видео с пожеланиями мира. Спасибо, друзья!", - пишет Одарка.

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Топ комментарии
+48
Я люблю Украину. Я люблю украинцев.
Сдохи раша и х#йло!
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03.04.2022 18:19
+34
Мелодія дійсно гарна
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03.04.2022 18:19
+32
Супер!Браво!
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03.04.2022 18:15
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Супер!Браво!
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03.04.2022 18:15 Ответить
Походу глаза начали по тихоньку открываться.
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03.04.2022 18:17 Ответить
Я люблю Украину. Я люблю украинцев.
Сдохи раша и х#йло!
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03.04.2022 18:19 Ответить
Мелодія дійсно гарна
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03.04.2022 18:19 Ответить
"Аркан" бойовий танець. При сраліні він був заборонений.
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03.04.2022 20:57 Ответить
А москалі відразу б стирили мелодію, а потім стверджували би, що то "ісконно руzкая музика".
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03.04.2022 18:21 Ответить
На балалайке это сыграть не возможно.
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03.04.2022 18:23 Ответить
Зато можна зіграти "Валєнкі".
Китайський балалаєчнік наярює під захоплені вигуки русні.

https://www.youtube.com/watch?v=iX4noKy2zHc
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03.04.2022 18:31 Ответить
кацапи гарно грають тільки в ящик в чорний поліетиленовий пакет.
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03.04.2022 19:05 Ответить
😬😁😂
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03.04.2022 21:18 Ответить
Хых... А я думал, аркан только молдавский, а он, оказывается, наш общий)
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03.04.2022 18:23 Ответить
Ааркан наш😉😂
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03.04.2022 18:25 Ответить
Наш Аркан (укр. и русин. аркан, рум. arcan, arcanul, реже укр. и русин. арґан). "Древнейшее изображение данного танца встречается на фресках в румынском монастыре Хумор, датируемых началом XVI века. Румынский аркан исполнялся жителями села Фунду-Молдовей (ныне в составе жудеца ******) в Вене в 1908 году, а затем, в 1937 г. во время международного фольклорного фестиваля, проходившего в Лондоне. Сейчас в селе действует ансамбль народной музыки «Arcanul din Fundu Moldovei», исполняющий в том числе и упомянутый в статье танец"
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03.04.2022 18:31 Ответить
Ну а то! У гуцулов аркан издавна.
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03.04.2022 18:30 Ответить
красивая музыка и красивый танец) За столько лет соседства уже все обычаи перемешались)
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03.04.2022 18:32 Ответить
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03.04.2022 18:24 Ответить
А тим часом китайська компанія DJI надала руській армії доступ для відсліжування по координатам квадрокоптерів свого виробництва. Через сервер компанії надається інфа, про місцезнаходження коптера, та оператора, і навіть відео картинки в режимі онлайн при наявності зв"язку 3g і вище. Вже є випадки ,коли прилітало саме в оператора. Тому в телефонах які працюють з програмним забезпеченням DJI під час польоту потрібно вимикати мобільний інтерент та вай фай мережі. А те, що пара китайців побринькало щось там на своїй китайщині, то я так скажу, пішли ті суки нахер.
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03.04.2022 18:26 Ответить
Не "руській" , а російській !!! Русский = росіянин (див . словник української мови) , ніякий не руський !!!
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03.04.2022 19:15 Ответить
не розбираюсь в сортах гімна
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03.04.2022 19:28 Ответить
Не треба з гівном змішувати слово "Русь". Русь - то Україна !!!
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03.04.2022 19:32 Ответить
добре, більш не буду
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03.04.2022 19:45 Ответить
Ти не розбираєшся в українській мові, а не в сортах гімна.
Бо все "руське" - це те, що пов'язано із країною наших пращурів - Русьсю.
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03.04.2022 19:54 Ответить
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03.04.2022 18:26 Ответить
Після Гаазького трибуналу свмнособаки на зубариках на нарах бутуть тренуватися
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03.04.2022 18:27 Ответить
Гарно звучить ПОХОРОН МОСКОВІЇ
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03.04.2022 18:27 Ответить
Эта мелодия лучше звучит на сопилке сделанной из берцовой кости москаля...
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03.04.2022 18:28 Ответить
Фуйню не шкробай, танець належить НОРМАЛЬНИМ Українцям й частково - румунам. А з тотої кістки треба робити затикач тим, хто Мову всравси використовувати, а урюцькій ізік смердючий розкидає "нє пріхадя в сазнаніє".

А ще з Тюркських Мов "язык" перекладається "скорбота", "жаль", "жалоба". А розносить цю херню "дуракъ" - "стойбище", "стоянка", "зупинка".
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03.04.2022 18:47 Ответить
Найперші музичні інструменти були якраз зроблені з кісток, дуже часто з людських.
Не секрет, що предки ******** людей були канібалами.
Ворога з'їдали, а потім з його кісток робили флейти. Можливо, це було якесь ритуальне дійство.

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03.04.2022 19:11 Ответить
надруковано в паРаші й на урюцькам ізікє для бидла. ПНХ, алєнь
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04.04.2022 22:22 Ответить
КРАСИВО…
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03.04.2022 18:36 Ответить
https://youtu.be/xIHSiRMygpQ
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03.04.2022 19:09 Ответить
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03.04.2022 19:25 Ответить
ДАЙ ПОРАДУ, удь-ласка, як вставляти фоти. Я за компом, не з мобілою. ДЯКУЮ.
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04.04.2022 22:25 Ответить
Если китаец за кем-то что-то повторяет или копирует он оказывает дань уважения, у них так принято
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03.04.2022 19:33 Ответить
100500... В дитинстві жили на ДВ, служив на Камчатці, на Флоті - спілкувався. Перепитають, хто я, почують, що Українець - кивок головою вперед, рука до грудей. Хоча й бандити...
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04.04.2022 22:24 Ответить
А как они увидели то видео, если у них узкоглазый чебурнет?
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04.04.2022 00:49 Ответить
 
 