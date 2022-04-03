Чернобыль и орки, рашисты, Рыжий лес, рога Путина, Кадыров и... мох! #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Можно вечно смотреть на огонь, воду и мемы о россиянах, рывших окопы в Рыжем лесу. Богдан Буткевич и Наталия Соколенко в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали для вас самые эпические новости на этой неделе о неравных боях россиян со здравым смыслом.
Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена на канале Цензор.НЕТ в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.
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У Тростянці, який звільнили від російських окупантів, рашисти обстрілювали житловий будинок мінометами, щоб спалити мешканців.
"П'ятиповерхівка навпроти залізничного вокзалу вигоріла повністю, адже, як розповів один із мешканців, російські окупанти прицільно били по цьому будинку з кулеметів. Їхня ціль була - спалити людей у будинку." ©