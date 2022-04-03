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Чернобыль и орки, рашисты, Рыжий лес, рога Путина, Кадыров и... мох! #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Можно вечно смотреть на огонь, воду и мемы о россиянах, рывших окопы в Рыжем лесу. Богдан Буткевич и Наталия Соколенко в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали для вас самые эпические новости на этой неделе о неравных боях россиян со здравым смыслом.

Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена на канале Цензор.НЕТ в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.

На нашем канале вы найдете самую интересную и остроумную аналитику украинского ютуба, поэтому подписывайтесь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СЕЛО И ТАНКИ, привидение Шойгу, "сахара нет", за что молятся рашисты? #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

Ставьте понравившуюся этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы не ничего пропустить!

Автор: Анастасія Потіха
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У Тростянці, який звільнили від російських окупантів, рашисти обстрілювали житловий будинок мінометами, щоб спалити мешканців.
"П'ятиповерхівка навпроти залізничного вокзалу вигоріла повністю, адже, як розповів один із мешканців, російські окупанти прицільно били по цьому будинку з кулеметів. Їхня ціль була - спалити людей у будинку." ©
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03.04.2022 19:38 Ответить
На видео тот дебил, который до войны рассказывал, что Донецк и Луганск не нужны? Может теперь и Буча не нужна?
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03.04.2022 20:05 Ответить
 
 