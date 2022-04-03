Чернобыль и орки, рашисты, Рыжий лес, рога Путина, Кадыров и... мох! #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу. ВИДЕО

Можно вечно смотреть на огонь, воду и мемы о россиянах, рывших окопы в Рыжем лесу. Богдан Буткевич и Наталия Соколенко в "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ собрали для вас самые эпические новости на этой неделе о неравных боях россиян со здравым смыслом.

Программа "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" подготовлена и размещена на канале Цензор.НЕТ в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.

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