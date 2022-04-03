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Черниговщина (1346) 30 отдельная механизированная бригада (130) ВСУ (5200)

Воины 30-й бригады уничтожили вражескую технику на Северном направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативное командование "Північ" опубликовало кадры уничтожения российских оккупантов на Северном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в фейсбуке Командования.

"Очередные поклонники Кобзона сыграли главную роль в новой серии "Пункт назначения" и "разлетелись" к нему на концерт.

Авторский коллектив молниеносного сценария – военные 30-й отдельнной механизированной бригады им. князя Константина Острожского" - говорится в сообщении.
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Дякую, рідненькі. Бережи вас Господь. Героям слава !!!
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03.04.2022 19:31 Ответить
30-й-респект...
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03.04.2022 19:31 Ответить
как говорил известный парикмахер - это очень и очень.
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03.04.2022 19:32 Ответить
но расплавився 1х 1нвентар -Байрактар!!!
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03.04.2022 19:33 Ответить
Молодцы хлопцы! Вы хоть Йосе привет передали?
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03.04.2022 19:49 Ответить
Зарились як таракани
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03.04.2022 19:54 Ответить
Бийте цих нелюдей на смерть!
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03.04.2022 20:36 Ответить
 
 