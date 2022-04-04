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Оккупанты в Буче застрелили женщину, которая просто вышла во двор: Мать больше месяца не могла похоронить свою дочь. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты в Буче застрелили женщину, которая просто вышла во двор посмотреть на проезжающую мимо колонну военной техники.
Видео обнародовано в сети, передает Цензор.НЕТ.
Жительница Бучи Антонина Помазанко показывает тело своей дочери, которая больше месяца лежит у нее во дворе. Ее дочь вышла за калитку посмотреть на колонну техники, и ее застрелили без всякой причины. Мать похоронила ее, как смогла, прямо во дворе.
Топ комментарии
+66 Юрий Хорошунов
показать весь комментарий03.04.2022 19:56
+26 віктор федорович 31ee1569
показать весь комментарий03.04.2022 19:57
+25 Саша Пончик
показать весь комментарий03.04.2022 19:57
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Теперь общаться с ****** стало ещё зазорнее
что украинцы - низшая раса , которая туалеты и жопы в Европе моет - ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ - ваньки и васьки из дремучих болот посчитали себя СВЕРХЧЕЛОВЕКАМИ
ПОТОМУ ВСЕХ ПРОПАГАНДИСТОВ КРЕМЛЯ НАДО ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ НА 100 лет
А поки тільки Подоляк прийняв "співчуття" від зайве-хромосомного Мединського або вони просто обіймалися, бо так прийнято на таких перемовинах.