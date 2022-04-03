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На нашей земле побывало концентрированное зло: убийцы, палачи, насильники, мародеры, - Зеленский о трагедии в Буче. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Каждый виновный в военных преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан.
Об этом заявил в видеообращении Президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
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+43 Светлана Науменко
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Пожалуйста, подождите...
Вони вважають, що ними мають захоплюватись їх мають любити і боятись.
1 цар сказав, холопи побігли
2 жага крові та наживи
3 мізків ноль
І Духу живому.
Встане правда! встане воля!
І тобі одному
Помоляться всі язики
Вовіки і віки.
А поки що течуть ріки,
Кривавії ріки!
До речі орки з'їли алабая.
І ПРО ЯКИЙ МИР ТИ З НИМИ ХОЧЕШ ДОМОВЛЯТИСЬ ??
Це неприродно як мінімум.
Американское топовое издание "Wall Street Journal" представило сенсационную новину. Щетка у середині січня 2022 р. Владимира Зеленского було попереджено на наилучшем уровне про агресию Росії, с відкриттям детальних планов нападу. Зробила эту особу, не вірити якій зважився б тільки повний ідіот. Попереджати Зеленского приїхав особисто (!!) директор Центрального розвідувного управління США Вільям Бьорнс.
Тут требуется зупинитися. Вильям Бьорнс за основним свой фахом не розвідник. Він дипломат с багаторским стажем. Билл Бьорнс був дотичний до операции "Буря в пустыни", до процесов розпаду Югославии и серії балканских війн. У 2005-2008 гг. Білл Бьорнс був послом США в Росії.
Така людина попередженнями не раскрывается и дуже гарно знает їм ціну. Одного факта, що президента країни-союзника США (України) попереджати приїхав особо директор ЦРУ, достатньо, аби збагнути - жарти в сторону.
Что мала тоди робити украинское керівництво? Я веду один факт. В Финляндии в 1939 г. р. коли вірогідність загрози нападу стала высокою, фельдмаршал Маннергейм організував будівництво військових споруд. Население на добровильной основе, под керівництвом військових инженеров и спільно з армейскими саперами кілька місяців рило траншеї, бувало ДЗОТи, обыкновенно артиллерійські и минометні позіції, робило завали на дорогах, тощо й В цю мережу укріпь були вписані бетонні ДОТи збудовані раніше. Саме все це й стало зловісною для Москви "Лінією Маннергейма".
Просто уявить собі, коли щось подібне почали б робити бодай за місяць до російського вторгнення на рубеже ріки Тетерів, наприклад. Что тогда було б? А було б те, що ворога зупинили б на рубеже Тетерев, саме там йому завдали б відчутних втраті примусили б до відступу. Але цього не стало. Тому ворогу довелося зупиняти в ЦИВІЛЬНІЙ забудові - у Бучи, Ирпені, Гостомелі, тощо.
Що президента робив Зеленский, попереджений директором ЦРУ? Директор ЦРУ за WSJ розмову с Зеленским мав "у середині січня", всего між 10 и 20 січня. А 19 сентября Зеленский виступив из своей знаменитой промо-акции.
Це треба процитувати: "Що робити вам? Тільки одне... Відкриємо Запорожский міст. За рік - збудуймо найбильшу трасу в Україні от Ужгорода до Луганська.
Будем строить дороги, мосты, школы, стадионы, вагоны, литаки и танки. Вакцинуємо переважну більшість населення. В целом - заметно Великий. В травні як завжди - сонце, відні, шашлики, і звісно - День Перемоги. А далі літо".
І так, я нагадаю що сталося, коли попередження Бьорнса здійснилося чітко і коли ворогa довелося зупиняти у міській забудові замість заздалегідь укріплених позицій. Тоди Зеленский звонит во втраты серед українців... країни НАТО. Бо вони, бачте, зарази, не витратили миллионы ехніх власних долларов, аби закрити небо над Україною. Знайте, після всього, що вичудив керівник держави, обраний 73% українців, я дивуюся, що країни НАТО взагалі нам допомагаюь. Що вони не покинули нас як країну-неудачника, як Англія и Франція в 1919 р.
І наостанок. Щодо самої цієї публикации. Я от просто нагадаю що WSJ - це те же видання яке повидомило що зеленський просив не впроваджувати санкції проти Абрамовича. Писля Абрамович почав кружка навколо переговоров творюючи имитацію бурної діяльности, хоча у Заходу щодо його долі участі існуть дуже великі сумніви.
Ще тогда заявилась информация, що WSJ информация про Абрамовича злого сам Белого дома, аби нагадати нашему ОПУ, де їхнє справжнє місце. Информацію про те, що директор ЦРУ попереджав Зеленського, видання сдобути образовалась из єдиного джерела - від самого ЦРУ. Очевидно - это не остання інформація, яку офіційний Вашингтон зіллє у ЗМІ. Зеленского попередили. Йому доведеться відповідати на ду-у-уже багато запить.
У першу чергу - люди, які втратили все.
Автор:Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Знайти гарантії і підписати договір?
Тоді ви зелені уйо...ки!!!
У його передвиборчої "програмі" ви теж "між рядками прочитали" БЕЗЛІЧ обіцянок!
Навіть тоді, коли він прямою мовою сказав:
"Я ВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!"
https://www.youtube.com/watch?v=BMF5atKcyOo
Читать подробнее... https://giperboloid.info/osipov-a-i-prorochestva-o-rossii/ .
https://www.youtube.com/watch?v=hC2YdqKuYeo
смысл? ты не артист
займись делами которые реально помогут
переговоры про поставку оружия, не чисто оборонительного
потому что сейчас рашен армия засядет в луганской донецкой области по полной и херсоне
и их надо будет оттуда выбивать
а это значит всу надо будет идти в атаку, когда будут большие потери
хотя если в его планы не входит освобождать земли
тогда эти речи подходят для готовности народу предъявить
"нам не помогают, нам придется идти на компромиссы"
Повір'я стверджує, що сатана вимагає від людини підписуватись під угодою власною кров'ю...
А ЧИЄЮ КРОВ'Ю ПІДПИСУВАТИМЕТЬСЯ ПІД УГОДОЮ ІЗ САТАНОЮ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ?