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Хотели расстрелять Память о Воинах, - Сюмар. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты расстреляли в Ирпене портрет каждого украинского героя на Аллее Героев АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в фейсбуке народный депутат Виктория Сюмар.

"Знаете, их раздражают не только живые украинцы. Но и мертвые... Вернее, наша Память.

В Ирпене была одна из лучших в Украине аллея Героев АТО. Так вот, рашисты расстреляли портрет каждого украинского героя. Еще раз – расстреляли портреты.

Хотели расстрелять Память о Воинах. Не понимают, что эта память всегда будет с нами и будет дальше двигать нами… Герои не умирают. Слава ВСУ", - отметила Сюмар.

Сюмар отметила, что видео снял ее муж Дмитрий Христюк, среди прочих еще в 2015 году создававший эту Аллею как первый заместитель мэра Ирпеня.
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Твари руснявые хотят не просто уничтожить украинцев, но и память! Ублюдки русские гореть вам всем в аду, победа будет за нами, а все зло, которое вы олицетворяете, уничтожено!
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03.04.2022 21:54 Ответить
Сцыкливая вторая армия мира может только убивать гражданских мародерить воровать и стрелять по портретам и памятникам.
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03.04.2022 21:54 Ответить
Так московити самотужки можуть воювати лише з фанерним Рейхстагом, книжками, портретами героїв чи лідерів інших країн, прапорами, старими, жінками та дітьми.

Решту купляють, як кадирку та луку.
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03.04.2022 21:58 Ответить
Не пам'ятаю точно, але у психіатрії такі вчинки пояснюються тваринним страхом на підсвідомому рівні.
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03.04.2022 22:03 Ответить
По истории что с национальными памятниками и культурой происходило во время оккупации Балтийских страи посло второй мировой, если русня возмёт вверх, они тут не только плакатов пострелит. Будет старатся уничтожить ваще всё украинское. Мочите их.
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03.04.2022 22:07 Ответить
Сцикливі кацапи
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03.04.2022 23:04 Ответить
Свобода стоит дорого, потому, что рядом - огромная страна рабов!
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04.04.2022 11:32 Ответить
Хто такі расєянє - люди без минулого, без історії і без майбутнього, звичанйі бомжі.
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04.04.2022 17:52 Ответить
 
 