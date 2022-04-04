РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11552 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
25 952 46
Черниговщина (1346) техника (1547)

Черниговские селяне взяли как трофей бронированный автомобиль оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские селяне с Черниговщины получили бронированный автомобиль оккупантов. Они вытащили его из мокрой земли, где он застрял и оккупанты его бросили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

Также смотрите: Российские оккупанты вывозят свою поврежденную технику из Беларуси в закрытых вагонах. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
ятрить ангедрить тайфун камазовский залутали
показать весь комментарий
03.04.2022 23:21
+21
Ну что Черниговская громада нагрелась на лям баксов, с чем мы и поздравляем селян
показать весь комментарий
03.04.2022 23:25
+16
Тайфун за мільйон доларів?
показать весь комментарий
03.04.2022 23:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ятрить ангедрить тайфун камазовский залутали
показать весь комментарий
03.04.2022 23:21 Ответить
Просвітіть, що означає те слово, що тут так часто вживають?
показать весь комментарий
03.04.2022 23:52 Ответить
Лут = трофей, это из компьютерных игр пошло.
показать весь комментарий
04.04.2022 01:43 Ответить
Це англійською. Не все у всесвіті з комп'ютерних ігор бере початок...
показать весь комментарий
04.04.2022 02:01 Ответить
Пригодится!
показать весь комментарий
03.04.2022 23:23 Ответить
Тайфун за мільйон доларів?
показать весь комментарий
03.04.2022 23:23 Ответить
да тот
показать весь комментарий
03.04.2022 23:32 Ответить
показать весь комментарий
03.04.2022 23:24 Ответить
ну че сказать чтоб ничего не сказать
показать весь комментарий
03.04.2022 23:24 Ответить
Ну что Черниговская громада нагрелась на лям баксов, с чем мы и поздравляем селян
показать весь комментарий
03.04.2022 23:25 Ответить
По 20 тис. начебто за транспортні машини обіцяли.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:30 Ответить
цей гiпотетичний лям нiщо в порiвняннi з бiдою та шкодою, що заподiяли кацапо-ординськi

шизо-фашисти.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:34 Ответить
Ви праві, але такий трофей - маленька радість
показать весь комментарий
03.04.2022 23:48 Ответить
Теперь будут капусту на базар возить молодцы.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:26 Ответить
А на горючке не разорятся(капусту возить)?.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:33 Ответить
Так это ж камаз.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:40 Ответить
Камаз. Только обычный Камаз вроде как весит 7 тонн, а это чудо инженерной мысли 15. Разве что с военными обменяться на обычную машину, ну или доработать болгаркой)).
показать весь комментарий
04.04.2022 00:08 Ответить
ніт, тілько напильником!
показать весь комментарий
04.04.2022 00:32 Ответить
не факт, по закону треба віддати армії
показать весь комментарий
03.04.2022 23:49 Ответить
Віддадуть армії - отримають $20 тисяч.
показать весь комментарий
04.04.2022 02:03 Ответить
там орки еще красный крест намалевали. уроды.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:28 Ответить
то вже на іншій машині
показать весь комментарий
03.04.2022 23:46 Ответить
Анало-говнєт.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:28 Ответить
Дві. Автомобілі..
показать весь комментарий
03.04.2022 23:29 Ответить
то линза санитарная
показать весь комментарий
03.04.2022 23:34 Ответить
Послє слов: Серьожа, давай, всьо стало понятно
показать весь комментарий
03.04.2022 23:33 Ответить
https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/


Дикая дивизия в степях Украины 1919 года: Махно против горцев
показать весь комментарий
03.04.2022 23:34 Ответить
О до речi схоже на позначку ка-диркiвцiв.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:35 Ответить
Женіть люди нечисть з української землі, нещадно женіть.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:36 Ответить
Це два різних броньовика. Той другий з позначкою як медичний.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:36 Ответить
назва медички "Лінза"
показать весь комментарий
03.04.2022 23:51 Ответить
Свидетели перегруппировки кацапни, объясните мне пожалуйста, как так вышло, что при перегруппировке оставляют такую ценную по меркам кацапов технику?
показать весь комментарий
03.04.2022 23:38 Ответить
керівництво думає про перегрупування, а рядові орки про те, як би відкосити....немає техніки, немає чим воювати
показать весь комментарий
03.04.2022 23:41 Ответить
Драпают,теряя портки с онучами, и ломая копыта в колдое......ну, быстро драпают, в общем.
показать весь комментарий
03.04.2022 23:42 Ответить
подивіться будь-ласка скільки вивезли в білорусь, битої техніки на вагонах.скільки тягнули за собою по дорозі до кордону з білоруссю...і скільки техніки пішло по дорогах від кордону України в Гомель Брест..чи мені самому вам пошукати?
показать весь комментарий
03.04.2022 23:55 Ответить
Смысл моего коммента в том, что кацапня бежала от ВСУ, оставляя технику и рыжий след за собой, а не перегруппировывалась по плану. Я просто иногда забываю ставить пометку сарказм и меня не правильно понимают.
показать весь комментарий
04.04.2022 00:00 Ответить
зрозуміло
показать весь комментарий
04.04.2022 00:02 Ответить
Дедка за репку, репка за ватку ...
показать весь комментарий
03.04.2022 23:44 Ответить
КАМАЗ-63968 «Тайфун»
ЗСУ знищили ворожий "Тайфун", його вартість стартує від 2 мільйонів доларів

Непогано так пацани приборкалися
показать весь комментарий
03.04.2022 23:45 Ответить
Украинский чернозем переможе!
показать весь комментарий
03.04.2022 23:51 Ответить
Та, це тільки щоб похизуватися.
Воно же солярки жре "як не в себе" да і запчастин не дістати.
Максимум, десь у куточку поставлять як броньований "сарай-сейф".
показать весь комментарий
03.04.2022 23:58 Ответить
Якась несуразна конструкція, все у гоблінському дизайні кацапів
показать весь комментарий
04.04.2022 00:18 Ответить
Надо надпись сделать «ТРОФЕЙ»
показать весь комментарий
04.04.2022 00:30 Ответить
а, земля какая у нас. из ее цепких лап не так уж и легко вырваться
показать весь комментарий
04.04.2022 00:40 Ответить
Чернігівська область очищена від орків, нівроку.
показать весь комментарий
04.04.2022 02:07 Ответить
що дадуть грошову премію, не факт, тому що цей закон так і не прийнят радою, це тільки проект закону, а коли це вони його підпишуть та ухвалять взагалі офіційно, оце питання)
показать весь комментарий
04.04.2022 13:10 Ответить
 
 