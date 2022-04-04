Черниговские селяне взяли как трофей бронированный автомобиль оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские селяне с Черниговщины получили бронированный автомобиль оккупантов. Они вытащили его из мокрой земли, где он застрял и оккупанты его бросили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
Топ комментарии
+30 Шимус
показать весь комментарий03.04.2022 23:21
+21 Paul Foxen
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+16 Oleg Demchenko
показать весь комментарий03.04.2022 23:23
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шизо-фашисти.
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Непогано так пацани приборкалися
Воно же солярки жре "як не в себе" да і запчастин не дістати.
Максимум, десь у куточку поставлять як броньований "сарай-сейф".