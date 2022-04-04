Черниговские селяне взяли как трофей бронированный автомобиль оккупантов. ВИДЕО

Украинские селяне с Черниговщины получили бронированный автомобиль оккупантов. Они вытащили его из мокрой земли, где он застрял и оккупанты его бросили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

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