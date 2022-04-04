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Зеленский выступил на церемонии награждения "Грэмми": Говорите правду о войне. Поддержите нас чем можете. Но не молчите!. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гостям и зрителям 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми". Он призвал общественность не молчать и при каждой возможности говорить правду о войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют ракеты, а не звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли за время войны. И мы никогда не увидим, как они рисуют", - сказал он в обращении.

Зеленский призвал всех присутствующих в зале говорить правду о войне и поддержать Украину, кто чем может. Он добавил, что музыка все равно прорвется, и рассказал о городах в состоянии войны и их главных проблемах.

"Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие города Украины – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободны, как вы на сцене "Грэмми", - обратился президент ко всем присутствующим."

Также читайте: Вопрос не только в Путине. Наказание должно получить все военное окружение, - Зеленский

"Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас, чем можете. Чем угодно. Но не молчите", - призвал он.
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Топ комментарии
+27
Вова, ПРАВДУ про війну тобі ще в середині січня директор ЦРУ розповів спеціально прилетівши в Україну зі США. Але ти гундосив - не нагнітайте, скоро шашлики.
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04.04.2022 07:28
+21
Тим часом
Жидков з 95 кварталу на концерті в Польщі каже- Як вам наш президент?...всі кричать у захваті... так, каже, дісталося бідному важка каденція. Порошенко б спився ще на коронавірусі.... Всі іржуть ... Отак, а ви кажете не на часі...

https://twitter.com/KozakTaras2/status/1510705127409299466
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04.04.2022 07:21
+20
так зеленодупий баран. все так
жаль що він не розповів про размінований чонгар, про розвідку штатів та інформацію про вторгнення. жаль шо він не розповів про "шашликі на травневи" та "істеріку західних смі". про "якшо ми будемо будувати армію то нам не вистачить на дороги а це нас не влаштовує"
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04.04.2022 08:09
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Тим часом
Жидков з 95 кварталу на концерті в Польщі каже- Як вам наш президент?...всі кричать у захваті... так, каже, дісталося бідному важка каденція. Порошенко б спився ще на коронавірусі.... Всі іржуть ... Отак, а ви кажете не на часі...

https://twitter.com/KozakTaras2/status/1510705127409299466
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04.04.2022 07:21 Ответить
А що не так сказав ? Я і багато моїх родичів та знайомих саме так і думають. У Львові, до речі.
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04.04.2022 07:58 Ответить
так зеленодупий баран. все так
жаль що він не розповів про размінований чонгар, про розвідку штатів та інформацію про вторгнення. жаль шо він не розповів про "шашликі на травневи" та "істеріку західних смі". про "якшо ми будемо будувати армію то нам не вистачить на дороги а це нас не влаштовує"
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04.04.2022 08:09 Ответить
Дороги , які він ремонтував , а не будував , орки роздовбали вщент
а армія Порошенка сьогодні захищає всю Укоаіну !
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04.04.2022 08:12 Ответить
армія України захищає всю Україну. може досить сра...ся?
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04.04.2022 08:46 Ответить
так не срися сидячі в Польщі, а приїжджай боронити Україну, зєлєбобік!
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09.04.2022 01:22 Ответить
"Я і багато моїх родичів та знайомих саме так і думають" дарвін такі був правий. гінетику не обдуришь. яке коріння таке и яблуко
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04.04.2022 08:12 Ответить
Ну, за Львів би ви не розписувалися. А те, що ви і ваші родичі розумово недорозвинені люди, ми вже зрозуміли, прочитавши цю вашу писанину. До речі, ви не підкажете, чому від вашої писанини так смердить рязанськими портками та саранчими онучами з тамбовськими щами?
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04.04.2022 08:34 Ответить
Ти хоча б знаєш де той Львів,рило кацапське?
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04.04.2022 08:54 Ответить
ясєн хєр шо у Львові! якби були у Маріуполі - думали б як нормальні, а не як зєлєбобікі
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09.04.2022 01:23 Ответить
Жидков із 95- го кварталу сволота і бидло , а бидло і в Польщі бидло 😡
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04.04.2022 08:10 Ответить
Він просто кацап,якому Україна "до лампочки".
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04.04.2022 08:55 Ответить
до кожного з наших президентів є питання і до Порошенка в тому числі, жоден з них не робив всього що міг для України вчасно принаймні, не можемо позволити собі сратися під час війни як останні довбойоби. Ну протролили Порошенка, наступного разу протролять Зеленського, фігня, нам своє робити. Не спим, стоїм, їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 08:57 Ответить
то ворог працює, а ми того не знаємо і на емоціях розносимо, живі ж люди
не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 09:24 Ответить
зараз ви зеленодупи порушили мараторій на крітику и цькування. мабуть вже випрали всрати штані та вийришили що можна знову пірья розпускати? так ми вам їх вміг підпалимо
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04.04.2022 10:20 Ответить
не витрачайте час марно, краще допоможить ЗСУ, підпалюючи одне одному сраки, ми країну свою спалимо, як в минулому сторіччі.
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04.04.2022 10:28 Ответить
ти з'їбався в Польщу шоб нам поради давати як нам ******* зелене шобло тут?
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09.04.2022 01:24 Ответить
загальновідоме,але наразі треба утилізувати ворога,якщо цього не зробити ніякого політичного вибору взагалі небуде!
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04.04.2022 09:08 Ответить
політичного вибору не буде, чкшо все шо тиутилізуєш вовочка з шоблою зіллють на "мирних перемовинах"
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09.04.2022 01:25 Ответить
не думаю, що українці будуть терпіти вождизм
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09.04.2022 12:07 Ответить
піар продовжується..люди гинуть..а може пора на коня та визволяти окуповані міста а не триндіти в своїх відосіках
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04.04.2022 07:23 Ответить
Що заважає підійти до військкомату.. та взяти зброю до рук !?
Чи
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04.04.2022 07:28 Ответить
Ти вже взяв, Діма?
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04.04.2022 07:30 Ответить
ну як шо заважає? треба комусь тебе на бутилку насажувать?
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09.04.2022 01:26 Ответить
най запалює публіку за кордоном, у нього то явно краще вийде ніж визволяти окуповані міста.
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04.04.2022 10:29 Ответить
Вова, ПРАВДУ про війну тобі ще в середині січня директор ЦРУ розповів спеціально прилетівши в Україну зі США. Але ти гундосив - не нагнітайте, скоро шашлики.
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04.04.2022 07:28 Ответить
наверняка, после выступления "наивеличайшемудрейшего" Украина будет располагаться на первом месте... а в ожидании чуда -

Список МВФ (Октябрь 2021) - страны с самым большим ВВП в мире



1 Люксембург 131 301

2 Ирландия 102 394

3 Швейцария 93 515

4 Норвегия 82 244
а там смотришь, и на нептун, и на грач, и на еще что-ьо появятся деньги...
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04.04.2022 07:29 Ответить
Тебе дебилу Байден и Джонсов 28 раз, или сколько там - не молчали! И что? были выставлены старыми дурачками, да еще и немцев обосрал, едко заявив шо будем опять бесноваться так как когда то один усатый посрался с другим и дидываивале - похавать шашлычков хотел.
Шоб ты подавился!
Тебя вывезти раскапывать замученных и шашлыками в глотку при этом - заталкивать.
Еще и ..... НАТО виноват мол что вы твари его сперва обсерали и с важным видом советовали "не нагнетать". какие же гниды то!
Это специально сделано?(невозможно же быть настолько тупыми подонками!!)
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04.04.2022 07:36 Ответить
"...в Україні загинуло 158 дітей, понад 258 - поранено, - Офіс Генпрокурора"
Звідки зеля свої цифри бере?
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04.04.2022 07:43 Ответить
мучаюсь вопросом а порошенко порох или порошек?
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04.04.2022 07:56 Ответить
не мучайся...просрись!
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04.04.2022 15:25 Ответить
почему ты ему этот вопрос не задал когда он тебя на бутылку насаживал?
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09.04.2022 01:28 Ответить
Коли вже бубочка навиступається, тільки те і робить...
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04.04.2022 07:59 Ответить
Актёр погорелого театра.🤷
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04.04.2022 09:02 Ответить
а в асфальті десятки мільярдів доларів... а повага через бикування?
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04.04.2022 09:25 Ответить
Не мучайся - просто выпей яду и попустит.
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04.04.2022 08:00 Ответить
ты прав, насекомые они всегда правы
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04.04.2022 08:46 Ответить
ты прав. насекомые всегда правы
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04.04.2022 08:48 Ответить
Зеля💥👍😁. Мир нужно консолидировать в борьбе рос фашистами.
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04.04.2022 08:09 Ответить
Кловану в 2019 треба було робити все що можливо але не дороги асфальтувати.
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04.04.2022 08:58 Ответить
як проти нас воює ворог нашими же руками і без нашого відома.
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 10:32 Ответить
Велика подяка адмінам що видалили мій коментар. Ну просто величезна.
Від Арахамії з Єрмаком.
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04.04.2022 09:30 Ответить
Друзи ,а для чего сейчас ругаться ? Давайте отложим это до победы. Мой дед говорил /не кажи гоп,пока не перескочешь/.
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04.04.2022 10:12 Ответить
за 2021:
-на дорогі витрачено178млрд грн, втричі більше, ніж планували
-на оборону 128млрд,
блазень з коміка перетворився на трагіка, але дрібною гідотою залишився - війна не перетворює лайно на набої!
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04.04.2022 10:13 Ответить
подайте Христа ради, хто чим може, а якщо й і на колінах попросити, точно дадуть, бо у цих світових зірок дуже багато грошей, тому треба ділитися, буржуї), а насправді, це дуже жальогідно виглядає від пана президента, але йому звісно видніше як правильно треба робити
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04.04.2022 11:57 Ответить
Неужели не ясно ,что если бы Зеленский делал что-то неправильно Украину взяли бы за 3 дня ,как и предполагала западной разведка?Если бы Запад был такой хороший и так любил Украину, вам бы давно закрыли небо и дали все что возможно, Зеленский рискует жизнью своей и своей семьи, а вы как обычно ничего не цените.Украинцы самый неблагодарный народ,таких зрадофиловфобов я нигде не встречала.
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04.04.2022 12:14 Ответить
а как он рисковал жизнью когда с коломойским вместе грабил вкладчиков привата на 5,5 миллиардов долларов, прикинь? давай ты его заберешь к себе в Израиль - а украинцы как то сами у себя в Украине разберутся, ок?
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09.04.2022 01:30 Ответить
молодець.
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05.04.2022 03:17 Ответить
 
 