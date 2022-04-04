Зеленский выступил на церемонии награждения "Грэмми": Говорите правду о войне. Поддержите нас чем можете. Но не молчите!. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гостям и зрителям 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми". Он призвал общественность не молчать и при каждой возможности говорить правду о войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют ракеты, а не звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли за время войны. И мы никогда не увидим, как они рисуют", - сказал он в обращении.

Зеленский призвал всех присутствующих в зале говорить правду о войне и поддержать Украину, кто чем может. Он добавил, что музыка все равно прорвется, и рассказал о городах в состоянии войны и их главных проблемах.

"Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие города Украины – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободны, как вы на сцене "Грэмми", - обратился президент ко всем присутствующим."

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"Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас, чем можете. Чем угодно. Но не молчите", - призвал он.