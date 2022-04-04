Зеленский выступил на церемонии награждения "Грэмми": Говорите правду о войне. Поддержите нас чем можете. Но не молчите!. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гостям и зрителям 64-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми". Он призвал общественность не молчать и при каждой возможности говорить правду о войне в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наши дети рисуют ракеты, а не звезды. Более 400 детей получили ранения и 153 ребенка погибли за время войны. И мы никогда не увидим, как они рисуют", - сказал он в обращении.
Зеленский призвал всех присутствующих в зале говорить правду о войне и поддержать Украину, кто чем может. Он добавил, что музыка все равно прорвется, и рассказал о городах в состоянии войны и их главных проблемах.
"Чернигов, Харьков, Волноваха, Мариуполь и другие города Украины – они уже легенды. Но я мечтаю, чтобы они были живыми. И свободными. Свободны, как вы на сцене "Грэмми", - обратился президент ко всем присутствующим."
"Говорите правду о войне. В своих соцсетях. По телевизору. Поддержите нас, чем можете. Чем угодно. Но не молчите", - призвал он.
Пожалуйста, подождите...
Жидков з 95 кварталу на концерті в Польщі каже- Як вам наш президент?...всі кричать у захваті... так, каже, дісталося бідному важка каденція. Порошенко б спився ще на коронавірусі.... Всі іржуть ... Отак, а ви кажете не на часі...
https://twitter.com/KozakTaras2/status/1510705127409299466
жаль що він не розповів про размінований чонгар, про розвідку штатів та інформацію про вторгнення. жаль шо він не розповів про "шашликі на травневи" та "істеріку західних смі". про "якшо ми будемо будувати армію то нам не вистачить на дороги а це нас не влаштовує"
а армія Порошенка сьогодні захищає всю Укоаіну !
не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
Чи
Список МВФ (Октябрь 2021) - страны с самым большим ВВП в мире
№
1 Люксембург 131 301
2 Ирландия 102 394
3 Швейцария 93 515
4 Норвегия 82 244
а там смотришь, и на нептун, и на грач, и на еще что-ьо появятся деньги...
Шоб ты подавился!
Тебя вывезти раскапывать замученных и шашлыками в глотку при этом - заталкивать.
Еще и ..... НАТО виноват мол что вы твари его сперва обсерали и с важным видом советовали "не нагнетать". какие же гниды то!
Это специально сделано?(невозможно же быть настолько тупыми подонками!!)
Звідки зеля свої цифри бере?
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
Від Арахамії з Єрмаком.
-на дорогі витрачено178млрд грн, втричі більше, ніж планували
-на оборону 128млрд,
блазень з коміка перетворився на трагіка, але дрібною гідотою залишився - війна не перетворює лайно на набої!