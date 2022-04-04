В ритуальной службе Бучи насчитали 340 тел, но это еще не все: "20 адресов еще есть на завтра. Многие похоронены во дворах". ВИДЕО

В освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.

Об этом рассказали руководитель и работники ритуальной службы в Буче, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Собрали 15 тел на улице Яблонской, с завязанными руками и застрелены в голову. Найдено тел сегодня (3 апреля, - ред.) 30", - рассказал руководитель ритуальной службы в Буче.

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Сотрудник ритуальной службы уточнил, что в Буче уже нашли 330-340 тел, но это еще не все.

"Мы не успеваем. Еще как минимум 20 адресов еще есть на завтра. Многие люди похоронены в огородах во дворах. Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех. По крайней мере, мы похоронили примерно 350 человек", - рассказал работник Сергей.