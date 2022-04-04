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В ритуальной службе Бучи насчитали 340 тел, но это еще не все: "20 адресов еще есть на завтра. Многие похоронены во дворах". ВИДЕО
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В освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.
Об этом рассказали руководитель и работники ритуальной службы в Буче, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.
"Собрали 15 тел на улице Яблонской, с завязанными руками и застрелены в голову. Найдено тел сегодня (3 апреля, - ред.) 30", - рассказал руководитель ритуальной службы в Буче.
Сотрудник ритуальной службы уточнил, что в Буче уже нашли 330-340 тел, но это еще не все.
"Мы не успеваем. Еще как минимум 20 адресов еще есть на завтра. Многие люди похоронены в огородах во дворах. Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех. По крайней мере, мы похоронили примерно 350 человек", - рассказал работник Сергей.
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+27 Frol Fedoroff
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У каждого преступления есть имя. Массовые убийства гражданского населения, пытки и изнасилования - все это военные преступления российских войск. И каждый нелюдь который это совершал имеет ФИО, звание и командира, который покрывал или приказывал совершать это зверство.
Поэтому военные преступления рашистов должны быть расследованы, все виновные и участники названы, а затем приложены все усилия, чтоб их настигла кара. Израиль доказал, что военных преступников Второй мировой войны можно находить по всему миру и утилизировать. Украина обязана пойти тем же путем. А родственники преступников должны знать, что совершили их сыновья, мужья, отцы и братья. Каждый зверь должен быть публично назван. Пусть их близкие знают, что возле них или с ним живут уроды похлеще Чикатило.
А пока необходимо срочно все документировать, снимать на фото и видео, у так же везти в Бучу, Гостомель и на Житомирскую трассу дипломатов со всего мира. Они должны увидеть этот кошмар и рассказать о нем дома. К моему огромному сожалению, у нас теперь есть своя Сребреница. И это дело рук Путина и его солдатни. Но то, что совершили рашисты - выходит за рамки человеческого понимания. Маньяки в форме российской армии. Они должны быть названы, найдены и наказаны. Этим должна заняться новая секретная служба Украины. Я точно знаю, кто может нам помочь в ее создании и обучении. И я готов помогать в этом всеми своими силами и знаниями.
Борислав Береза, «Фейсбук»
путін, шойгу, руSSкій мір, путін, мураєв, медведчуки, шуфричі, рабіновичі, глаз`єви, гундяєви, путіни, кабаєви, піськови, дубінські, бойки, лаврови, шрьодери, орбани, оланди, азірови.... .... .... ... ...
не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
Такі ж самі справи в навколішних селах райцентру.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
Ней дивляться , ох..вають та фіксують !!!