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В ритуальной службе Бучи насчитали 340 тел, но это еще не все: "20 адресов еще есть на завтра. Многие похоронены во дворах". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В освобожденной от оккупантов Буче похоронили 330-340 убитых россиянами гражданских.

Об этом рассказали руководитель и работники ритуальной службы в Буче, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Собрали 15 тел на улице Яблонской, с завязанными руками и застрелены в голову. Найдено тел сегодня (3 апреля, - ред.) 30", - рассказал руководитель ритуальной службы в Буче.

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Сотрудник ритуальной службы уточнил, что в Буче уже нашли 330-340 тел, но это еще не все.

"Мы не успеваем. Еще как минимум 20 адресов еще есть на завтра. Многие люди похоронены в огородах во дворах. Точного количества мы не можем определить. Еще нет списков всех. По крайней мере, мы похоронили примерно 350 человек", - рассказал работник Сергей. 
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Топ комментарии
+27
а сколько еще "пропавших без вести". И это только в в одном городке. Что же будет выявлено в Донецке и Луганске???
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04.04.2022 09:27
+23
Уявіть собі, що ці скоти творили у ОРДЛО у 2014, просто їх звідти не змогли вибити і вони змогли заховати сліди своїх злочинів...
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04.04.2022 09:28
+23
Теперь есть понимание почему борци за свободу Ичкерии отрезали головы окупантам
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04.04.2022 09:35
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Каждый зверь должен быть публично назван.



У каждого преступления есть имя. Массовые убийства гражданского населения, пытки и изнасилования - все это военные преступления российских войск. И каждый нелюдь который это совершал имеет ФИО, звание и командира, который покрывал или приказывал совершать это зверство.

Поэтому военные преступления рашистов должны быть расследованы, все виновные и участники названы, а затем приложены все усилия, чтоб их настигла кара. Израиль доказал, что военных преступников Второй мировой войны можно находить по всему миру и утилизировать. Украина обязана пойти тем же путем. А родственники преступников должны знать, что совершили их сыновья, мужья, отцы и братья. Каждый зверь должен быть публично назван. Пусть их близкие знают, что возле них или с ним живут уроды похлеще Чикатило.

А пока необходимо срочно все документировать, снимать на фото и видео, у так же везти в Бучу, Гостомель и на Житомирскую трассу дипломатов со всего мира. Они должны увидеть этот кошмар и рассказать о нем дома. К моему огромному сожалению, у нас теперь есть своя Сребреница. И это дело рук Путина и его солдатни. Но то, что совершили рашисты - выходит за рамки человеческого понимания. Маньяки в форме российской армии. Они должны быть названы, найдены и наказаны. Этим должна заняться новая секретная служба Украины. Я точно знаю, кто может нам помочь в ее создании и обучении. И я готов помогать в этом всеми своими силами и знаниями.

Борислав Береза, «Фейсбук»
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04.04.2022 09:23 Ответить
100%%! Каждый зверь должен быть публично назван....:

путін, шойгу, руSSкій мір, путін, мураєв, медведчуки, шуфричі, рабіновичі, глаз`єви, гундяєви, путіни, кабаєви, піськови, дубінські, бойки, лаврови, шрьодери, орбани, оланди, азірови.... .... .... ... ...
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04.04.2022 09:32 Ответить
старуха Шапокляк -Шммаркель.
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04.04.2022 19:39 Ответить
а сколько еще "пропавших без вести". И это только в в одном городке. Что же будет выявлено в Донецке и Луганске???
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04.04.2022 09:27 Ответить
Уявіть собі, що ці скоти творили у ОРДЛО у 2014, просто їх звідти не змогли вибити і вони змогли заховати сліди своїх злочинів...
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04.04.2022 09:28 Ответить
Их спасе тильки показова страта и прохання до ЗСУ не берить их а полон це одноклитини потвори ,Орки вони заслуховуют на смерть сразу !!
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04.04.2022 09:28 Ответить
В масштабах страны цифры будут ужасающие. Дай Бог чтобы это быстрее закончилось.
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04.04.2022 09:29 Ответить
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
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04.04.2022 09:30 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ....
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04.04.2022 09:33 Ответить
щоб перемогти, треба знати свого ворога, вони вбивають не тільки кулями і бомбами, вони вбивають нас інформацією, і ми навіть не здогадуючись стаємо їх трансляторами. Не ведіться, нам своє робити.
не спим стоїм їбашим. https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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04.04.2022 09:35 Ответить
Це тільки в самій Бучі.
Такі ж самі справи в навколішних селах райцентру.
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04.04.2022 09:35 Ответить
Теперь есть понимание почему борци за свободу Ичкерии отрезали головы окупантам
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04.04.2022 09:35 Ответить
Зараз є кращий варіант - кутер називається , перемелює за 2 сек на пасту , яку потім можна фасувати як консерви і імпортозаміщенням через бульбашів відправляти у парашку , жертимуть орки і облизуватимуться , а нам компенсація за витрачені на них ********** ((
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04.04.2022 15:19 Ответить
Цьому немає калькуляції. Рєпарації не годні. Кров за кров
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04.04.2022 09:48 Ответить
Всю пленную ********* на поиск погибших украинцев, на омовение тел перед погребением, на копание могил для наших погибших граждан. И потом арбайтен над завалами и постройкой нового жилья. Оплата похлебкой из кислой капусты.
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04.04.2022 09:50 Ответить
Це було б справедливо.
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04.04.2022 10:10 Ответить
40 день війни, Стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:10 Ответить
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04.04.2022 10:26 Ответить
Теперь понимаю для чего резали оркам головы в Чечне!!!! Они реально только на это и заслуживают!!!! Никакой пощады мразоте мордовской!!!
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04.04.2022 11:07 Ответить
А де Прокурори з Міжнародного суду ?
Ней дивляться , ох..вають та фіксують !!!
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04.04.2022 11:11 Ответить
Ви думали це Путлер виродок? Ні, це "глубинный народ России" виповз на поверхню та показав своє звіряче обличчя...
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04.04.2022 23:34 Ответить
 
 