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"Вот что прилетело, чтобы полностью уничтожить 9-этажный дом": Бородянка после "русского мира". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликовали кадры из освобожденной от российских войск Бородянки под Киевом.

Видео из Бородянки опубликовала нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

"Немного дальше Ирпеня и Бучи - Бородянка после "русского мира"... Там нет ни одного стратегического и военного объекта... Георгий Цагареишвили добрался туда вчера с помощью", - рассказала она.

Также читайте: Будет создан механизм правосудия для расследования преступлений российских оккупантов на территории Украины, - Зеленский
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Топ комментарии
+28
Колективний там у них пуйло, колективний. Бо це все не особисто бункерне робило.
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04.04.2022 10:40
+21
зараз ми живемо ніби у сні.
тому що психічно хвора людина тільки могла такого натворити, така як путін.
людина з здоровою психікою такого б не натворила.
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04.04.2022 10:38
+19
70-80% за різними даними, які 50?
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04.04.2022 10:44
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зараз ми живемо ніби у сні.
тому що психічно хвора людина тільки могла такого натворити, така як путін.
людина з здоровою психікою такого б не натворила.
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04.04.2022 10:38 Ответить
Колективний там у них пуйло, колективний. Бо це все не особисто бункерне робило.
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04.04.2022 10:40 Ответить
51% кацапських людожерів підтримують війну в України.
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04.04.2022 10:41 Ответить
70-80% за різними даними, які 50?
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04.04.2022 10:44 Ответить
70-80 то серед старих мудаків з проссяних диванів, які хочуть срср в первозданним вигляді, яким скоро подихати, так щоб повеселитися на останок і яким не прийдеться йти на війну і там здохнути.
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04.04.2022 10:48 Ответить
"51% россиян "гордятся" войной РФ против Украины" Цензор, з посиланням на леваду.
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04.04.2022 11:02 Ответить
А 49 % это "какая разница"!!!
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04.04.2022 10:44 Ответить
1% залишимо на Ахіджакову, Фатеєву, Макаревича, Галкіна і ще трошки.
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04.04.2022 11:00 Ответить
Плюс ще 140 мільонів психічно хворих рашкованів, уособленням яких є *****...
Адже не він зруйнував цю багатоповерхівку...
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04.04.2022 10:42 Ответить
дехто сподівається з ним домовитись, підписати якісь угоди і запевнити українців що ***** буде ті угоди виконувати. *******
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04.04.2022 10:42 Ответить
не ***** а роzzиянцы все вместе твари
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04.04.2022 10:56 Ответить
пуйло - не психічно хвора людина. Він - нелюд, потвора в людському тілі. Таке у нього нутро
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04.04.2022 12:47 Ответить
це тим скептикам, хто сумнівався в тому, що росіяни зможуть принести в Україну Голодомор і канібалізм у 21-му столітті👇

Дмитро Гурін

13 год ·



Люди, з того, що я чув від батьків та інших людей з Маріку, там все сильно гірше, ніж в Бучі, в набагато більших масштабах і вже тиждень там їдять домашніх тварин. Ми всі знаємо якою буде наступна новина після «їдять домашніх тварин».
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04.04.2022 10:42 Ответить
Про страхіття Маріуполя ще дізнається весь світ! І це буде жах!
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04.04.2022 11:53 Ответить
Śmierć za śmierć nie miejcie litości dla kacapa
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04.04.2022 10:44 Ответить
40-й день війни, стан вендетти, включаємо моральний терор.
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY
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04.04.2022 10:49 Ответить
3/14дарасы...
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04.04.2022 11:37 Ответить
Усіх причетних до злочинів повісити при всему миру у Гаазі.Остальних за камьяну стіну на сотні років.
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04.04.2022 13:22 Ответить
 
 