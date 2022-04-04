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"Вот что прилетело, чтобы полностью уничтожить 9-этажный дом": Бородянка после "русского мира". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликовали кадры из освобожденной от российских войск Бородянки под Киевом.
Видео из Бородянки опубликовала нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.
"Немного дальше Ирпеня и Бучи - Бородянка после "русского мира"... Там нет ни одного стратегического и военного объекта... Георгий Цагареишвили добрался туда вчера с помощью", - рассказала она.
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тому що психічно хвора людина тільки могла такого натворити, така як путін.
людина з здоровою психікою такого б не натворила.
Адже не він зруйнував цю багатоповерхівку...
Дмитро Гурін
13 год ·
Люди, з того, що я чув від батьків та інших людей з Маріку, там все сильно гірше, ніж в Бучі, в набагато більших масштабах і вже тиждень там їдять домашніх тварин. Ми всі знаємо якою буде наступна новина після «їдять домашніх тварин».
https://www.youtube.com/watch?v=BWMC0h3aTSY