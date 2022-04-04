Украинские воины задержали российского летчика Ермалова, бомбившего мирные города Украины и Сирии, и убившего множество людей, - Бутусов. ВИДЕО+ФОТО

3 апреля украинские военнослужащие задержали российского летчика из состава 159-го истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ Сергея Ермалова, бомбившего мирные города Украины и Сирии, и убившего множество людей.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук".

"3 апреля украинская противовоздушная оборона сбила под Изюмом истребитель Су-35С из состава 159-го истребительного авиаполка Воздушно-космических сил РФ, военная часть 45121. Воздушный террорист майор Сергей Ермалов пытался убежать, и ушел от места падения самолета. Однако подразделения 24-й бригады, батальона НГУ имени Кульчицкого, местной Теробороны, 81-й бригады организовали масштабные поиски, в результате расчет зенитчиков 81-й бригады задержал преступника", - отметил Бутусов.

По его словам, Ермалов признался, что неоднократно вылетал на бомбардировки украинских городов. Совершил 40 боевых вылетов в Сирии и 15 вылетов в Украину.

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"В вылете, в котором он был сбит, выполнял задачи поиска украинских средств ПВО, и в определенном смысле задание выполнил, нашел, что хотел. Су-35С оснащен самым современным электронным вооружением ВКС РФ, станцией радиоэлектронного противодействия "Хибины", радаром "Ирбис" , оптико-локационной станцией ОЛС-35, на борту находились противорадиолокационные ракеты и управляемые бомбы, выполнив два вылета на поиск средств ПВО.

Президент Путин и представитель Генштаба РФ Конашенков неоднократно заявляли, что украинское ПВО якобы полностью уничтожено. Это хорошо, такое вранье успокаивает российских пилотов. Российский террорист Ермалов наверняка убил множество мирных людей во время ударов по населенным пунктам Сирии и Украины. Безусловно, таких извергов нужно отдавать под международный трибунал, чтобы все люди в мире видели приговор – Россия это страна-террорист, российская армия – это оружие мародеров, серийных убийц, насильников, ничего человеческого в этих преступниках нет", - написал Бутусов.

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