Во время вчерашнего обстрела Николаева российские оккупанты разрушили гинекологическое отделение больницы. ВИДЕО

Во время вчерашнего обстрела Николаева российские оккупанты "демилитаризировали" гинекологическое отделение больницы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации мэра города Александра Сенкевича, ни медики, ни пациенты не пострадали.

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