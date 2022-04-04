Во время вчерашнего обстрела Николаева российские оккупанты разрушили гинекологическое отделение больницы. ВИДЕО
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Во время вчерашнего обстрела Николаева российские оккупанты "демилитаризировали" гинекологическое отделение больницы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по информации мэра города Александра Сенкевича, ни медики, ни пациенты не пострадали.
Топ комментарии
+6 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий04.04.2022 12:13
+5 NCG
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+4 дератизатор
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4.04.2022, 12:06
Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48−72 часа начнут процесс полной транспортной изоляции от России и Беларуси..... любое автомобильное сообщение с РФ и Республикой Беларусь.
Их триперные свиноматки в кучу говна высырают, пучком гнилой соломы и блеваниной обтирают и в ниразу не стиранные за 50 лет пробега онучи укутывают...
сколько воя было
"воо, с женщинами воюет"
так они там не убивали их, а захватив выдвинули требования остановить войну в чечне
(где так же бомбили все подряд, расстреливали людей российские оккупанты)
а вот снаружи русские доблесные вояки стреляли
пусть народ поинтересуется сколько за время удержания заложников погибло людей там
а тут снаряды летят в больницы, школы
и ничего, раша тв скажет
"это не мы"
"это они сами"
"там азов"
варианты можно комбинировать