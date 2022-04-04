"Еб#л я эти медали! Я говорю: идите вы нах#й! Везите меня домой!", - российские солдаты хотят вырваться из войны в Украине. АУДИО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские солдаты так хотят вырваться из войны в Украине, что отказываются от медалей. Им не нужны награды "ветерана спецоперации", которые недавно придумал Путин, но очень хочется сохранить собственную жизнь.
Об этом говорится в новых разговорах российских оккупантов, которые удалось перехватить СБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Ветеран? Еб#л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги". - А я говорю: идите вы все, нах#й! Везите меня домой! Мне, нах#й нужны ваши медали…" – говорит захватчик своим друзьям из РФ.
Он говорит, что устал от жизни "в подземелье", потому что под натиском украинских защитников рашисты вынуждены прятаться в укрытиях: "Я приеду – могу на кладбище работать. Живу два метра под землей…"
Он уже не может слышать звуков взрывов: "Я на каждый шорох реагую! Что-то пролетает – сразу прячусь. На новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"
Пожалуйста, подождите...
Bić Ruskich, póki nie opuszczą Ukrainy. A putina do więzienia.
Chwała Ukrainie! Zwyciężycie!
Морально они уже сдались.
Тебя достанут и сдохнешь ты как собака. Твоя жена сдохнет как шлюха. А твои дети сдохнут как ублюдки.
Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.
Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью» (с)
А вы слышали, как разговаривают русские орки со своими самками?.. У них словарный запас состоит из десяти слов, половина из которых - матерные. Людоеды из племени «Мумбо-Юмбо» на их фоне - вершина цивилизации. Об уровне IQ можно не заикаться…
И это - 90% населения России. (Или, уже все 100%. Потому что, 10% мало-мальски мыслящих уже покинули Мордор)
Украина просто теоретически не может проиграть такой армии. А уж практически тем более…
И если после нашей скорой победы в России начнется парад суверенитетов, который приведет к повсеместным междоусобным войнам, - то пусть эти орки друг друга там перемесят и перемолят как можно больше. Мир только вздохнет с облегчением.
Там виживає тільки цілковите гавно.
Все людське або винищується, або втікає звідти.
Здається, хтось із розумних росіян (Чаадаєв, чЬто-лі) сказав, що призначення росії, - це показати всьому світу, як не треба жити...
Это же какой личностный рост !