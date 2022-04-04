РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12433 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Агрессия России против Украины Война
27 290 39
армия РФ (15459) СБУ (18714) перехват (318)

"Еб#л я эти медали! Я говорю: идите вы нах#й! Везите меня домой!", - российские солдаты хотят вырваться из войны в Украине. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские солдаты так хотят вырваться из войны в Украине, что отказываются от медалей. Им не нужны награды "ветерана спецоперации", которые недавно придумал Путин, но очень хочется сохранить собственную жизнь.

Об этом говорится в новых разговорах российских оккупантов, которые удалось перехватить СБУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Ветеран? Еб#л я все эти медали! Нам тут медалей наобещали... "Вы каждый получите медаль, и за это еще деньги". - А я говорю: идите вы все, нах#й! Везите меня домой! Мне, нах#й нужны ваши медали…" – говорит захватчик своим друзьям из РФ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты грабят своих, - СБУ. АУДИО

Он говорит, что устал от жизни "в подземелье", потому что под натиском украинских защитников рашисты вынуждены прятаться в укрытиях: "Я приеду – могу на кладбище работать. Живу два метра под землей…"

Он уже не может слышать звуков взрывов: "Я на каждый шорох реагую! Что-то пролетает – сразу прячусь. На новый год – никаких салютов! Я любого шороха боюсь!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Перехват разговора оккупанта: Кадыровцы в Мариуполе для развлечения стреляют по украинским детям, а рашисты едят собак. АУДИО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+41
Орк: "На новый год - никаких салютов". Ты еще доживи до нового года, мразь
показать весь комментарий
04.04.2022 12:51
+40
"Служи отлично дурачок, мы дадим тебе значок"( старая армейская мудрость)
показать весь комментарий
04.04.2022 12:49
+37
Місце кожного кацапського вбивці- дохлого на 2 метри у землі...
показать весь комментарий
04.04.2022 12:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Місце кожного кацапського вбивці- дохлого на 2 метри у землі...
показать весь комментарий
04.04.2022 12:49 Ответить
"Служи отлично дурачок, мы дадим тебе значок"( старая армейская мудрость)
показать весь комментарий
04.04.2022 12:49 Ответить
Домой? Только через ваши трупы,кацапы.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:50 Ответить
...йлу пох, будешь брошен в топку войны
показать весь комментарий
04.04.2022 12:50 Ответить
Morale rosyjskiej armii, to najsilniejsza broń Ukrainy. Musicie wygrać na południu i wygracie!
Bić Ruskich, póki nie opuszczą Ukrainy. A putina do więzienia.
Chwała Ukrainie! Zwyciężycie!
показать весь комментарий
04.04.2022 12:51 Ответить
Ты еще доживи до нового года. Потом будешь бояться, тварюка....
показать весь комментарий
04.04.2022 12:51 Ответить
Орк: "На новый год - никаких салютов". Ты еще доживи до нового года, мразь
показать весь комментарий
04.04.2022 12:51 Ответить
Оптимист! Фельдмаршал овечий сказал, что отвод войск- неправильно, а оленевод должен слушать.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:47 Ответить
Это начало конца ихнего грёбанного русского мира.Все будут жить в подземельях десятки лет сволочи.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:53 Ответить
Кацапи, дослухайтеся порад цього розумного окупанта та звикайте до землі...)))
показать весь комментарий
04.04.2022 12:55 Ответить
Та вы послушайте ту жену или девушку говорит Путин приказ подписал, ей похер что он говорит
показать весь комментарий
04.04.2022 15:17 Ответить
То о чем я и говорю, ***** *переговорами* только подбадривает свою армию орков, а так же инвесторов, росийский рупий и росийские акции, что Украина вот-вот сдастся и все наладится. Иначе уже все разбежались бы. Неужели вы думаете если бы ***** не выгодны были переговоры он бы их проводил
показать весь комментарий
04.04.2022 12:55 Ответить
Лучшая медаль для русни.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:56 Ответить
Основна медаль РФ-ії. Бажано кожному москалю таку.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:16 Ответить
Ты, *****, тут и останешься, червей развлекать и пользу в качестве перегноя приносить...
показать весь комментарий
04.04.2022 12:57 Ответить
Курва, йому медальку - а він всіх нах.й ...
показать весь комментарий
04.04.2022 12:57 Ответить
Скоро тебя повезут... в большом мусорном мешке.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:57 Ответить
Це якщо повезе позбирати.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:02 Ответить
Может в мусорном мешке, а может пройдёт через желудочно-кишечный тракт голодной одичалой собаки и станет кучей говна где-нибудь на обочине дороги.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:04 Ответить
Е ні парніша, навіть коли оттрахаєш сам себе, то шансів у тебе ніяких.
показать весь комментарий
04.04.2022 12:59 Ответить
Целофановий кульок тобі дістанеться для твоїх ріг та копит, а не медалька, падлюка!
показать весь комментарий
04.04.2022 13:01 Ответить
Похоже "военной операции" кацапы уже наелись и надеются только на идиотские арахамейские переговоры.
Морально они уже сдались.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:03 Ответить
за арахамією і його шайкою треба пильно стежить. це ж путлерівський план Б.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:15 Ответить
это тело надеется до нового года дожить
показать весь комментарий
04.04.2022 13:06 Ответить
Даже 200-ым домой вряд ли попадёшь, ****.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:09 Ответить
Придурочні вояки, думали це вам, гниди, прогулянк в парку, будете гнити в Українській землі, бо це єдине місце де вам раді.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:12 Ответить
Правильно.... Прибарахлились.... Больше тут делать нечего.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:13 Ответить
а хто тебе питає. кого цікавить твоє бажання, кусок гімна ти собачого.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:14 Ответить
On jeshcho o novom gode mechtajet svinarus , ne ne , nikakoi damoi ...toka 2m pod zemljoi , na udobrenije !!
показать весь комментарий
04.04.2022 13:17 Ответить
Забудь про медали, е*бище.
Тебя достанут и сдохнешь ты как собака. Твоя жена сдохнет как шлюха. А твои дети сдохнут как ублюдки.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:31 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2022 13:32 Ответить
Бійся, падлюко, всього бійся. Шелесту листя, подиху вітру, грому, кроків поруч, спати, їсти, жити - бійся. Краще здохни.
показать весь комментарий
04.04.2022 13:34 Ответить
«Словарь Вильяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 000 слов.
Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов.
Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью» (с)

А вы слышали, как разговаривают русские орки со своими самками?.. У них словарный запас состоит из десяти слов, половина из которых - матерные. Людоеды из племени «Мумбо-Юмбо» на их фоне - вершина цивилизации. Об уровне IQ можно не заикаться…

И это - 90% населения России. (Или, уже все 100%. Потому что, 10% мало-мальски мыслящих уже покинули Мордор)

Украина просто теоретически не может проиграть такой армии. А уж практически тем более…

И если после нашей скорой победы в России начнется парад суверенитетов, который приведет к повсеместным междоусобным войнам, - то пусть эти орки друг друга там перемесят и перемолят как можно больше. Мир только вздохнет с облегчением.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:07 Ответить
Отріцітєльная сєлєкція, сер.
Там виживає тільки цілковите гавно.
Все людське або винищується, або втікає звідти.
Здається, хтось із розумних росіян (Чаадаєв, чЬто-лі) сказав, що призначення росії, - це показати всьому світу, як не треба жити...
показать весь комментарий
04.04.2022 21:04 Ответить
Щось у мене дуже великі сумніви, що в тебе буде ''новий год,'' братішка...
показать весь комментарий
04.04.2022 14:17 Ответить
Новый год ты ушлепок конечно встретиш,но уже в гостях у Аида.
показать весь комментарий
04.04.2022 14:38 Ответить
Человек прогресссирует: уже не хочет медаль от путина, не хочет никого демилитаризировать - просто хочет отсюда *********.
Это же какой личностный рост !
показать весь комментарий
04.04.2022 15:23 Ответить
Они кадырова упоминают. А кто этот кадыров там, вообще, кто это?
показать весь комментарий
05.04.2022 01:14 Ответить
 
 